Мишустин поздравил верующих с Пасхой и отметил роль РПЦ в объединении страны

Tекст: Ольга Иванова

Мишустин поздравил верующих с праздником Пасхи, отметив в своем заявлении, что Светлое Христово Воскресение является важным днем для миллионов людей, символизируя возрождение и надежду, передает РИА «Новости». В поздравлении премьер-министр подчеркнул: «Светлое Христово Воскресение – особенный день для миллионов верующих. Он олицетворяет возрождение и надежду, напоминает, насколько важны помощь ближним, проявление милосердия и доброты».

Мишустин отметил значительную роль Русской православной церкви в укреплении духовно-нравственных ценностей и сохранении культурного наследия страны. По его словам, церковь на протяжении веков собирает Русский мир, объединяя неравнодушных людей разных наций, культур и государств.

В 2025 году Пасха в Русской православной церкви отмечается 20 апреля.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Пасхой, напомнив о необходимости поддерживать родных и тех, кто нуждается в помощи, и пожелал, чтобы на исторической Руси воцарился прочный и справедливый мир.