  • Новость часаКорабль с россиянами и американцем отчалил от МКС для возвращения на Землю
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    Найдены новые доказательства опасной сущности Илона Маска
    Военный эксперт сообщил о срыве разработки украинского ОТКР «Сапсан» из-за удара России
    Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни
    Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
    Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246
    Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    Мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    17 комментариев
    20 апреля 2025, 01:23 • Новости дня

    Мишустин поздравил верующих с Пасхой

    Мишустин поздравил верующих с Пасхой и отметил роль РПЦ в объединении страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к верующим с поздравлением по случаю Пасхи, подчеркнув вклад Русской православной церкви в сохранение традиций и объединение людей.

    Мишустин поздравил верующих с праздником Пасхи, отметив в своем заявлении, что Светлое Христово Воскресение является важным днем для миллионов людей, символизируя возрождение и надежду, передает РИА «Новости». В поздравлении премьер-министр подчеркнул: «Светлое Христово Воскресение – особенный день для миллионов верующих. Он олицетворяет возрождение и надежду, напоминает, насколько важны помощь ближним, проявление милосердия и доброты».

    Мишустин отметил значительную роль Русской православной церкви в укреплении духовно-нравственных ценностей и сохранении культурного наследия страны. По его словам, церковь на протяжении веков собирает Русский мир, объединяя неравнодушных людей разных наций, культур и государств.

    В 2025 году Пасха в Русской православной церкви отмечается 20 апреля.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Пасхой, напомнив о необходимости поддерживать родных и тех, кто нуждается в помощи, и пожелал, чтобы на исторической Руси воцарился прочный и справедливый мир.

    19 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    Депутат Шеремет ответил пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу не устраняться от переговорного процесса по Украине, процитировав русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж».

    Шеремет в ответ на заявления Трампа о возможном отстранении США от переговоров по Украине использовал русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он подчеркнул, что президент США – опытный политик, который не должен «умывать руки и отходить в сторону» в ответственный момент, поскольку это будет признанием бессилия.

    Депутат заявил: «Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы»,

    Шеремет добавил, что по его мнению, нынешнюю киевскую власть вырастил экс-президент США Джо Байден, и именно Вашингтон должен завершить конфликт, принудив Зеленского к заключению мира. Он отметил: «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан».

    Ранее американский лидер заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь, госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    19 апреля 2025, 13:30 • Новости дня
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан».

    Кроме того удары наносилиь по прикрывающим ОТРК «Сапсан» норвежским зенитным ракетным системам NASAMS.

    Поставленные цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты уничтожены.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда у Украины возникла «новая баллистическая ракета».

    Напомним, накануне был нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины.

    Коментарии (2)
    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    19 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Эксперт сообщил о срыве разработки украинского ОТКР «Сапсан» из-за удара России

    Военный эксперт Перенджиев: Россия уничтожает украинский проект по созданию «Сапсана» на корню

    Эксперт сообщил о срыве разработки украинского ОТКР «Сапсан» из-за удара России
    @ Public domain

    Tекст: Андрей Резчиков

    Групповой удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан» фактически останавливает дальнейшую разработку этого оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. По данным Минобороны, Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний «Сапсана».

    «Групповой удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» фактически останавливает дальнейшую разработку этого оружия. В результате уничтожаются также технологии производства этой ракеты», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его словам, Россия тщательно отслеживала ход разработки «Сапсана»: «Это очень опасная разработка, поэтому была четкая команда не ждать, когда украинцы примут ее на вооружение, а отслеживать дальнейшие испытания и уничтожить все это на корню. Эта задача была выполнена».

    «Комбинированный удар говорит о том, что Россия работает на упреждение и предотвращение различного рода агрессивных действий со стороны ВСУ и киевского режима в целом. Мы успешно выполняем задачу по демилитаризации Украины за счет таких четких и точечных ударов», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник напомнил, что разработка «Сапсана» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске (Днепр) ведется с 2006 года. «В последние полгода со стороны Зеленского и его команды звучали заявления о разработке дальнобойных ракет и о том, что Украина самостоятельно сможет наносить удары по российской территории без помощи США, Британии и Германии. Но потом наступила резкая тишина и зацикленность на передаче Украине немецких ракет Taurus», – напомнил спикер.

    Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками по месту проведения испытаний «Сапсана». Также были уничтожены прикрывающие украинский ОТРК норвежские зенитные ракетные системы NASAMS.

    Это не первый удар России по «Сапсану». В ноябре прошлого года были поражены цеха производства компонентов и места проведения испытаний ракет для этого комплекса.

    Об успешном прохождении испытании «Сапсана» Владимир Зеленский заявлял в августе прошлого года, не приводя подробностей.

    По данным украинских СМИ, в качестве средств поражения конструкторы планировали использовать восемь тактических и две оперативно-тактические ракеты. Для пусков могут использоваться баллистические ракеты класса «земля – земля». Кроме того, «Сапсан» намеревались использовать в качестве систем ПВО с дальностью стрельбы до 500 км.

    Вплоть до 2014 года работы по созданию собственного ОТРК дальностью до 500 км имели вялый характер, но с началом открытого противостояния с Россией украинское руководство решило модернизировать и разрабатывать собственные средства сдерживания и обороны.

    Одним из ключевых направлений стало создание ОТРК с баллистическими ракетами, способных наносить удары на значительные расстояния по ключевым военным и инфраструктурным целям противника. В августе 2018-го макет «Сапсана» был показан на параде по случаю Дня независимости Украины. Впервые пуск ракеты из этого ОТРК продемонстрировали в новогоднем обращении Зеленского 1 января этого года.

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    19 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде Костюшкина
    Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде Костюшкина
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актриса и певица Настасья Самбурская не стала принимать извинения и букет от солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина после того, как тот на мопеде сбил ее на пешеходном переходе в центре столицы.

    Как пишет Ura.ru, после происшествия в центре Москвы певец Стас Костюшкин отправил Самбурской букет с извинениями, однако артистка отказалась его принимать. Поклонники предположили, что между знаменитостями может быть запущена пиар-акция перед выходом совместной работы, но представители обоих участников происшествия это опровергли.

    Пиар-директор Костюшкина Алексей Елфимов отметил: «Это не пиар, ситуация там сложная, не все так просто». Елфимов также добавил, что лично не знаком с музыкальным творчеством Самбурской, а знает ее только по ролям в кино.

    Со стороны Самбурской также заявили, что никакого сотрудничества между артистами не планируется. Пиар-менеджер Надежда Макарова уточнила, что актриса не будет подавать в суд на Костюшкина.

    Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как мопед, управляемый Костюшкиным, наехал на Самбурскую, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с подругой. Мопед выехал из-за остановившейся для пропуска девушек машины и задел актрису.

    Ранее сообщалось, что Самбурскую сбили на мопеде. Инцидент произошел в центре Москвы, когда актриса вместе с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Мопед выехал из-за остановившегося пропустить девушек автомобиля и задел Самбурскую.

    Напомним, в конце февраля певец Александр Буйнов сбил на автомобиле Lexus пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье. Источник отмечал, что артисту грозит административный штраф или лишение прав до двух лет.

    Позже очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку. Он уточнил, что Буйнов в момент происшествия был трезв, он пытался помочь пострадавшей.

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    19 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Актер Никита Джигурда эмоционально отреагировал на попадание в санкционный список Владимира Зеленского и заявил, что воспринимает это как признание заслуг.

    Джигурда прокомментировал факт включения своего имени Зеленским в список лиц, подпавших под санкции, передает телеканал 360.

    Актер заявил: «Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского».

    Также он добавил, что считает персональные санкции признанием заслуг перед Русью святой.

    Джигурда выразил уверенность, что внесение в санкционный список демонстрирует значимость российского искусства и творческого вклада тех, кто попал под ограничения.

    Он отметил, что подобные меры не изменят его позиции по ситуации на Украине.

    В разговоре с журналистами артист зачитал стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной, высказал мнение о страхе украинских националистов перед ним и критически оценил законы, дискриминирующие русский язык на Украине.

    Накануне Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

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    19 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В ходе встречи в Кремле верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 [мск] 19 апреля до 00.00 [мск] 21 апреля», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Российский лидер выразил надежду, что Киев также примет решение о прекращении огня. «Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», – заявил глава государства.

    «Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», – сказал он.

    Встреча прошла в Кремле, где Герасимов представил актуальную информацию о положении на фронте.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи.

    Напомним, в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху и нанесли в воскресенье удар по храму в Ясиноватой.

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    19 апреля 2025, 13:40 • Новости дня
    Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни

    Военный эксперт Дандыкин: Освобождение Олешни открывает путь к логистическому узлу ВСУ на территории Украины

    Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    У российских бойцов была очевидная мотивация при освобождении Олешни, потому что противник должен быть не просто выдавлен с российской территории, а уничтожен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

    «Освобождения Олешни ждали именно в эти дни. У наших бойцов есть очевидная мотивация. Бои были страшные, ВСУ делали все, чтобы задействовать резервы, бронетехнику. Но наши дальние удары привели к большим результатам, мы накрыли много ракетных систем HIMARS», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, после освобождения Олешни появилась прямая дорога на украинское село Юнаковка, которая расположена в семи километрах на территории Сумской области. Там же находится логистический узел ВСУ.

    «Вполне вероятно, что Юнаковка станет следующей нашей главной целью. До самих Сум от наших передовых позиций остается около 30 километров, но противник сумел что-то организовать, закрепиться. При этом многое также зависит от переговорного процесса и указаний Верховного главнокомандующего по созданию санитарной зоны», – рассуждает эксперт.

    Собеседник пояснил, почему Олешню освобождали десантники: «Сейчас наши десантные части, по сути, сражаются как обычная пехота. Но у них свои традиции, мотивация и т.д. В зоне СВО представлена практически вся морская пехота и десантные войска. Каждому нарезан свой участок фронта. Горналь, например, освобождает морская пехота. Все понимают, что противник должен быть не просто выдавлен с российской территории, а уничтожен».

    Дандыкин добавил, что в Курской области под контролем ВСУ остается лишь село Горналь, где расположен мужской монастырь, который противник превратил в укрепрайон: «Я думаю, что в течение ближайших дней мы услышим об освобождении Горналя. В субботу даже появлялись сообщения, что Горналь уже освобожден. У тех украинских военных, кто там еще остается, буквально наблюдается агония. Им придется отвечать за все те безобразия, что они творили на российской территории. А творили они много, может быть, даже больше, чем гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны», – добавил эксперт.

    О том, что подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области, сообщило в субботу Минобороны России.

    Как пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, Олешня – хутор в Суджанском районе Курской области с населением на момент вторжения ВСУ около 100 человек. Он расположен на одноименной реке у границы с Сумской областью в десяти километрах к юго-западу от Суджи.

    В свою очередь военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный отметил, что личный состав противника, который удерживал Олешню, уничтожен. «Остался только Горналь. И это уж формальность такая, в том смысле, что реально противник не может оказать влияние на обстановку в Курском приграничье. Горналь скорее сейчас похож на серую зону, уничтожается все что движется», – написал Поддубный в своем Telegram-канале.

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    19 апреля 2025, 17:41 • Новости дня
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины после неудачных попыток в приграничье Курской области предприняли попытку прорыва в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о попытке украинских военных прорваться в Белгородскую область. По его словам, после неудачи в курском приграничье противник попытался осуществить прорыв в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, которые граничат с Курской областью, передает РИА «Новости».

    Герасимов отметил, что в Курской области продолжается зачистка от подразделений ВСУ в районах Горналя и Олешни силами морской пехоты. В частности, завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря, а штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому противника в Горнале и в прилегающих рощах на участке площадью 4,5 кв. километра. Генерал отметил, что противник сосредоточил там основные усилия.

    Работа по окончательному освобождению лесных участков и Горнали в Курской области продолжается, подчеркнул Герасимов во время доклада президенту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, полностью заблокировали остатки украинских сил в Горнале.

    Как отметили эксперты, освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО.


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    19 апреля 2025, 05:31 • Новости дня
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Юристы заявили о необходимости проверки утверждений пассажиров о возможном злонамеренном характере пожара после жесткой посадки российского самолета в Анталье, ссылаясь на коллективный иск.

    Как передает РИА «Новости», адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы нескольких пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», сообщил о подаче коллективных исков против российского перевозчика и его представительства в Стамбуле, а также против экипажа.

    Гюрол подчеркнул, что истцы настаивают на расследовании возможного злого умысла, включая обвинения в мошенничестве и умышленной аварии. В исках фигурируют статьи турецкого уголовного кодекса об угрозе общественной безопасности и мошенничестве ради страховых выплат.

    В сообщении юрист добавил: «Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам».

    Ранее в авиакомпании «Азимут» поясняли, что пожар не возник непосредственно на борту, а произошло возгорание топлива, вытекшего на бетон после деформации топливного бака вследствие грубой посадки. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению через две минуты после сигнала, все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы за семь минут. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов из-за происшествия, вылеты перенаправлялись на военную ВПП.

    Инцидент произошел вечером 24 ноября 2024 года при посадке рейса Сочи-Анталья. По данным Росавиации, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, ущерб оценен предварительно не менее чем в один миллион рублей. В самой авиакомпании причиной указывают непрогнозируемый сдвиг ветра.

    Позднее последовали внеплановые проверки в «Азимуте» и четырех аэропортах, специалисты проверили летную годность и безопасность самолетов перевозчика. Представитель «Азимута» сообщил, что компания проходит пять-шесть инспекций ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Азимут» опровергла сообщения турецкого СМИ о пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 до инцидента в Анталии, заявив, что они не соответствуют действительности, шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии ради страховой выплаты и подали иск в Анталье, а Ространснадзор в связи с возгоранием двигателя самолета в Анталье намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.

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    19 апреля 2025, 11:45 • Новости дня
    Политолог назвал цель слухов о признании США Крыма российским

    Политолог Михеев: Утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант

    Политолог назвал цель слухов о признании США Крыма российским
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Официальное признание США Крыма частью России не решит задач, которые ставит перед собой Москва, в данном случае нужно официальное признание российскими всех пяти новых регионов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Михеев. О том, что США рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg.

    «Я сильно сомневаюсь, что официальное признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования. Этого будет мало. Российская сторона не пойдет на это просто потому, что это будет половинчатая ситуация», – считает политолог Сергей Михеев.

    По словам собеседника, теоретически официальное признание США Крыма частью России «возможно, но практически это не решит задач, которые ставит перед собой РФ». «В данном случае нужно официально признавать российскими все пять новых регионов, то есть Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. В противном случае говорить не о чем», – подчеркнул спикер.

    Михеев напомнил, что информация о возможном официальном признании Крыма частью России появляется не первый раз. «Цель подобных утечек – соблазнить Россию на какой-то компромиссный вариант», – предположил политолог.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, администрация США якобы готова признать Крым российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.

    В то же время Вашингтон не намерен продолжительное время поддерживать переговоры по ситуации на Украине. По словам представителя Госдепа США Тэмми Брюс, Евросоюзу следует осознать позицию Вашингтона относительно сроков поддержки Киева. Она добавила, США ожидают скорейшего прекращения конфликта и считают, что дальнейшие переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов, в частности, на установление режима прекращения огня.

    В марте издание Semafor тоже сообщало о планах администрации Дональда Трампа рассмотреть возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении огня на Украине. Согласно одному из обсуждаемых вариантов, США также могут призвать ООН признать Крым частью России.

    Крым вернулся в состав России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Украина по-прежнему считает Крым «своей, но временно оккупированной» территорией.

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    19 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    New York Post: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и союзники Киева намерены обсудить и согласовать план полного прекращения огня на Украине на встрече в столице Британии с возможным предложением по санкциям и российским активам, пишет New York Post.

    По данным издания, план прекращения огня на Украине западные союзники будут обсуждать на встрече в Лондоне на следующей неделе, передает ТАСС.

    По словам представителя американской администрации, главной целью саммита станет выработка решения о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», после чего предполагается передать это предложение России.

    Согласно заявлению источника NYP, Вашингтон рассматривает возможность предложить российской стороне смягчение санкций и, возможно, разблокирование части замороженных на Западе российских активов в качестве стимула к переговорам.

    Собеседник издания также отметил, что обсуждается вопрос о дальнейшей судьбе примерно 300 млрд долларов российских активов, находящихся в Брюсселе.

    Ранее New York Times писал, что высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Штатов Марко Рубио о вероятном прекращении переговоров по ситуации на Украине вызвали обеспокоенность в Европе и расцениваются как серьезное политическое преимущество для Владимира Путина.

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    19 апреля 2025, 15:34 • Новости дня
    Экс-участника «Дома-2» Лукина убили при работе над сценарием «Счастливы вместе»
    Экс-участника «Дома-2» Лукина убили при работе над сценарием «Счастливы вместе»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе», сообщили СМИ.

    Инцидент произошел 13 апреля, когда к Лукину в гости пришел Станислав Берестовой отпраздновать Вербное воскресенье. По словам обвиняемого, они вместе распивали алкоголь и обсуждали предстоящую работу над сериалом, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Берестовой рассказал следствию, что Лукин вел себя агрессивно и ругался по телефону на свою возлюбленную, а позже попросил занять у него 50 тыс. рублей. Получив отказ, Лукин, по словам подозреваемого, напал на него с кулаками и схватил нож. Завязалась драка, в ходе которой оба получили порезы, а в квартире началась потасовка с переворачиванием мебели.

    В результате Лукин упал, и Берестовой вызвал скорую помощь. Сам Станислав также был серьезно ранен: у него диагностировали переломы, порезы на руке, а также многочисленные ушибы и ссадины. После госпитализации Берестовой находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, а после выписки был арестован.

    Накануне, участвовавшая в шоу «Дом-2» Мария Кохно, бывшая возлюбленная другого участника проекта Дмитрия Лукина, высказала предположение, что его убийство могло произойти из-за характера мужчины.

    Напомним, тело Лукина нашли в квартире в Москве, на его теле насчитали более 50 ножевых ранений.

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    19 апреля 2025, 02:37 • Новости дня
    В Конго при крушении судна погибли 148 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагедия на реке в ДР Конго привела к гибели по меньшей мере 148 человек, десятки до сих пор считаются пропавшими без вести.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате крушения судна в Демократической республике Конго погибло как минимум 148 человек, многие пассажиры продолжают числиться пропавшими без вести.

    Причины и обстоятельства трагедии пока не называются, известно о продолжении поисково-спасательных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-западе Демократической Республики Конго в результате крушения судна утонули по меньшей мере 30 человек, еще 167 человек пропали без вести.

    В Египте москвичка засняла на видео момент затопления батискафа Sindbad с российскими туристами на борту.

    В американском штате Алабама в ходе рыболовных соревнований столкновение двух лодок привело к гибели трех мужчин и отмене финального дня турнира.

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    19 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию

    Washington Post: Зеленскому было трудно принять предложенную США сделку

    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона, пишет Washington Post.

    Обозреватель издания Дэвид Игнейшес заявил, что урегулирование, предложенное специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, будет непросто принять Зеленскому, передает ТАСС.

    Ключевой преградой названы отсутствие американских гарантий безопасности для Украины в пакете предложений.

    В статье указывается, что Киеву, вероятно, предстоит полагаться на поддержку европейских стран, но без существенного военного присутствия и современных вооружений со стороны Европы.

    Игнейшес приводит слова европейских чиновников о недостаточном количестве войск и современных систем вооружений у европейских стран для отражения возможной атаки России после мирного соглашения.

    Особое внимание обращается на дефицит разведывательных возможностей Европы.

    В статье отмечено, что в марте Киев пережил шестидневное прекращение американской разведывательной поддержки, вызванное давлением на Зеленского, и украинские чиновники оценили потенциальные последствия более долгой паузы как катастрофические.

    Ранее госсекретарь и спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетили Париж, где обсудили с представителями Франции, Британии и Украины ход переговоров по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

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    19 апреля 2025, 09:56 • Новости дня
    Стало известно о службе правнука Кантарии в зоне СВО
    Стало известно о службе правнука Кантарии в зоне СВО
    @ Владимир Гребнев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спустя восемьдесят лет после водружения Знамени Победы над Рейхстагом его правнук Георгий участвует в боевых действиях на Украине, устанавливая флаги России на освобожденных территориях.

    Правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии, Георгий, отправился в зону проведения спецоперации на Украине, передает RT со ссылкой на Луганскинформцентр.

    В сообщении подчеркивается, что спустя 80 лет потомок легендарного бойца Красной Армии воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами.

    Мелитон Кантария получил широкую известность как один из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, став символом победы над фашизмом. Его пример, по словам представителей города Луганска, вдохновляет новые поколения.

    Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.

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