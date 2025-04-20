Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

Tекст: Ольга Иванова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении поздравил верующих с Воскресением Христовым и пожелал, чтобы их сердца наполнились светом праздника, вдохновляющим на любовь и добрые поступки. «Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи... Обнимите родных и близких, поздравьте их с праздником, поддержите тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем участии, дабы и они могли ощутить созидающую и преображающую силу пасхальной радости», – заявил патриарх, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что даже скромная помощь не теряет ценности перед Богом, если совершается ради блага ближнего. Глава Русской православной церкви призвал молиться и трудиться для установления справедливого мира на исторической Руси и сохранения духовного единства народа. Кирилл отметил, что Пасха – это праздник победы над злом, объединяющий и вдохновляющий миллионы верующих более двух тысяч лет.

Патриарх напомнил, что христиане ХХI века являются наследниками этой победы и несут ответственность за преображение мира, помогая друг другу и поддерживая единство. В завершение обращения патриарх Кирилл пожелал россиянам и всем народам земли мирной жизни, развития и гармонии между духовным и материальным.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.