Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Tекст: Ольга Иванова

Праздничную службу в кафедральном соборе на Волхонке проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ночь с субботы на воскресенье он совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию, передает РИА «Новости».

Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – именно в храме Христа Спасителя. Только дважды за годы президентства он участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы – в 2000 году в Петербурге и в 2003 году в Душанбе. В 2020 году, во время пандемии, глава государства не присутствовал на общей службе, ограничившись визитом в часовню в Ново-Огарево.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на праздничном столе у президента обычно бывают куличи и крашеные яйца, как и у миллионов православных верующих. Также Песков не ответил на вопрос о том, соблюдает ли глава российского государства Владимир Путин пост, который начался 3 марта.