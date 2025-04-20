Пасхальные богослужения прошли в полевых храмах группировки «Север»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, в соединениях группировки войск «Север», защищающей Белгородскую и Курскую области, верующие военнослужащие приняли участие в пасхальных богослужениях. К военным прибыли полковые священники, которые поздравили бойцов с православным праздником, провели службу и привезли освященные пасхальные куличи.

Главный священник специальной военной операции протоиерей Дмитрий Василенков и старший священник центральных органов военного управления МТО Вооруженных сил России Евгений Циклаури провели праздничный молебен для десятков военнослужащих. Участники богослужения получили возможность исповедаться и принять таинство причастия. Освящение пасхальных куличей и яиц также прошло в рамках мероприятия.

Отец Евгений поблагодарил командование группировки «Север» за оказанную возможность провести литургию. Он отметил: «Слава Богу, у нас есть возможность по просьбе и по указанию Верховного главнокомандующего во время перемирия помолиться за всех, чтобы Господь дал нам мир и скорейшую победу, чтобы каждый воин вернулся в свои семьи, обнял своих детей, обнял свою супругу и отдохнул от такой тяжелой ратной работы. Всех вас, дорогие с праздником! Христос Воскресе! Воистину воскресе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с поздравлением по случаю Пасхи и подчеркнул вклад Русской православной церкви в сохранение традиций и объединение людей, в храм Христа Спасителя в Москве к началу пасхальной заутрени прибыл Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Пасхой, напомнив о важности поддержки родных и всех нуждающихся.