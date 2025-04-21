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    21 апреля 2025, 22:25 • Политика

    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского

    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В России подводят итоги пасхального перемирия. Интенсивность боевых действий в этот период заметно снизилась, хотя ВСУ все равно нарушили «режим тишины» несколько тысяч раз. Политологи называют перемирие не только удачным дипломатическим ходом Москвы, но и «полезным экспериментом». О чем идет речь?

    За время пасхального перемирия Украина нарушила «режим тишины» 4,9 тыс. раз, используя для этого артиллерию и БПЛА, сообщили в Минобороны России. Также за отведенные 30 часов ВСУ пытались атаковать Сухую Балку, Богатырь, Перше Травня, Белогоровку и Тарасовку в ДНР и Олешню Курской области. В то же время в ведомстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Позже президент Владимир Путин сообщил, что изначально инициативу России провести пасхальное перемирие власти в Киеве рассматривали как «игру судьбами»: «Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, – скорее всего, это иностранные кураторы, – что отвергать такие инициативы – это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились».

    «Сейчас мы видим, что в киевском режиме пытаются перехватить инициативу и говорить о расширении рамок и по времени, и по объектам поражения. Но мы должны подумать, конечно, и внимательно все оценить, посмотреть на результаты. Я ведь, если вы обратили внимание, и сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба, что мы посмотрим, каков будет опыт объявления пасхального перемирия», – напомнил президент, также отметив общее снижение боевой активности со стороны противника.

    «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры – с этим надо разобраться», – продолжил Путин, приведя в пример недавний удар ВС России по конгресс-центру в Сумах, где проходило награждение военных, которые совершили преступления в Курской области.

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе в Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать. Это гражданский объект или нет? Но режим использует эти гражданские объекты», – пояснил российский лидер.

    Путин также упомянул другие случаи, когда для размещения войск или производства техники противник использует ангары и сельскохозяйственные объекты. Один из таких ударов недавно пришелся по населенному пункту в 82 км от Одессы: «Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект или нет? Гражданский. Но он использовался для военных целей».

    «Это все предмет для тщательного исследования. Может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем. Так что мы все это проанализируем и будем принимать соответствующие решения на будущее», – заключил президент.

    Напомним, пасхальное перемирие действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. В ответ на российское предложение Зеленский нехотя, но согласился. Более того, он предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. На этом фоне президент США Дональд Трамп, несмотря на нарушения со стороны ВСУ, выразил надежду урегулирование конфликта уже на этой неделе.

    По мнению экспертов, решение Путина объявить пасхальное перемирие продемонстрировало не только неготовность властей Украины к урегулированию конфликта, но и некоторую одержимость команды Трампа скоростью урегулирования, что вредит его качеству и устранению первопричин кризиса на Украине.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на участников конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что вскоре закончатся 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны заметные успехи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру».

    Однако по итогам пасхального перемирия США и остальной мир увидели неспособность властей в Киеве придерживаться каких-либо договоренностей. Более того, почти пять тысяч нарушений «режима тишины» прямо свидетельствуют о том, что армия противника (в отличие от ВС России) лишена дисциплины и слабо контролируется военно-политическим руководством Украины. Об этом, к слову, ранее неоднократно говорили в Кремле.

    В то же время на Западе, вероятно, продолжается переоценка сути конфликта. Так, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов обратил внимание на зарубежную прессу, которая в кои-то веки не стала поддерживать изначальную позицию Зеленского по перемирию и даже опубликовала заявления Минобороны РФ о нарушениях со стороны ВСУ.

    При этом предложение Зеленского продлить «режим тишины» дипломат счел «клоунадой»: «ВСУ фактически ежедневно нарушали мораторий на удары по энергообъектам. Поэтому его новая инициатива по продлению и расширению перемирия – очередное вранье, которое может объясняться страхом.

    На Банковой, вероятно, опасаются мощного ответа ВС России в ответ на нарушения перемирия со стороны ВСУ»,

    – допустил спикер. Вместе с тем, независимо от новых инициатив Зеленского и позиции Белого дома российская армия после перемирия продолжает решать поставленные задачи. «Как говорил президент, мы работаем по своему расписанию, соответствующему нашим целям», – акцентировал Долгов.

    В свою очередь, политолог Владимир Корнилов считает пасхальное перемирие не только удачным дипломатическим ходом Москвы, но и «полезным экспериментом», который наверняка отразится на дальнейшем ходе переговоров – в том числе с участием европейцев, по-прежнему рассматривающих вариант возможной отправки военного контингента в помощь ВСУ.

    «Итоги пасхального перемирия и количество нарушений показали Трампу, чем могут обернуться безумные проекты по вводу западного "миротворческого" контингента на территорию Украины. ВСУ и отдельные страны НАТО под видом перемирия продолжат провокации и не станут соблюдать какие-либо договоренности. А нам на это придется отвечать. Поэтому появление западных "миротворцев" на Украине недопустимо», – заключил политолог.

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