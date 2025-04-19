Политолог: Зеленский не смог даже демонстративно согласиться на пасхальное перемирие

Политолог Данилин: Пасхальное перемирие Путина – это жест сильного лидера

Tекст: Андрей Резчиков

«Если киевский режим проигнорирует инициативу Владимира Путина о пасхальном перемирии, то всем станет понятно, что Россия за мир, а палки в колеса этого мира вставляет Киев. Это еще одна галочка для Дональда Трампа и его команды – Россия готова двигаться в сторону мира», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Кроме того, отказ от пасхального перемирия окончательно расстроит дипломатическую линию Киева: «Зеленскому будет трудно объяснить Трампу, почему русские соблюдали энергетическое перемирие и почему нельзя соблюдать пасхальное и почему украинская сторона не делает ни одного шага навстречу».

По мнению эксперта, Путин проявил истинное русское великодушие, это жест сильного лидера побеждающей стороны, поэтому Зеленский мог бы хотя бы демонстративно согласиться на пасхальное перемирие даже несмотря на то, что украинские боевики привыкли игнорировать указания своего начальства.

«Если Зеленский согласился бы на пасхальное перемирие, к нему было бы меньше вопросов, а так он демонстративно не стал соглашаться. То есть понимая, что бандеровцы вряд ли пойдут на это, он мог бы для приличия согласиться, но Зеленский строит из себя «несгибаемого». На самом деле это ему в минус», – добавил спикер.

При этом 30 часов перемирия, добавил Данилин, ничего не изменят на фронте, «тем более Владимир Путин четко сказал быть готовыми к провокациям и отражению атак».

В субботу президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля на 30 часов. При этом российский лидер призвал «быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», поскольку украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергообъектам.

В Минобороны России заявили, что начальником Генштаба Валерием Герасимовым «отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий». «Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», – уточнили в российском военном ведомстве.

Владимир Зеленский, комментируя инициативу Владимира Путина, заявил, что по Украине распространяется воздушная тревога. «В 17.15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту», – написал он в своем Telegram-канале.

По информации украинского издания «Страна», в 18.02 по всей стране произошла отмена воздушных тревог.

По мнению американской газеты The Washington Post, Зеленский, «видимо», отклонил предложение о пасхальном перемирии.