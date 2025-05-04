Tекст: Денис Тельманов

Президент Сербии Александр Вучич выполнит свое обещание и отправится в Москву на празднование 80-летия Победы, заявил министр финансов страны Синиша Мали, передает РИА «Новости». Он сообщил, что Вучич, несмотря на слухи о симуляции болезни и попытках избежать встреч с лидерами США или России, останется верен своему слову и планирует присутствовать на мероприятии в Москве.

Мали отметил, что сейчас глава государства проходит восстановление после ухудшения самочувствия во время поездки в США. Президент Сербии ранее вернулся в Белград и был осмотрен в Военно-медицинской академии, где врачи рекомендовали ему отдых.

Ожидается, что в ближайшие дни Вучич обратится к общественности и подтвердит свое участие в торжествах. Администрация президента пока не публиковала официальных заявлений по этому поводу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая 2025 года в Москве пройдут торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, а также Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд двусторонних встреч и мероприятий, связанных с юбилеем Победы и визитом иностранных лидеров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а проявит себя как коллаборационист.