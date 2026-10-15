ВС России сорвали ротацию ВСУ в Черниговской области

Tекст: Катерина Туманова

«В Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Полюшкино и Воробьевка. Комплексным огневым поражением сорвана попытка ротации подразделений 114 обр ТРО в районе Гремяча», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

В Сумском районе штурм-группы «Северян» продвинулись на 19 участках. За сутки общее продвижение составило до 800 м. В Шосткинском районе бойцы продвигаются по лесополосам в районе населенного пункта Коренек.

Также «Северяне» узнали, что в Сумской области с августа разыскивают пропавших боевиков 71 оаэмбр ВСУ. Родственники рассказали об отправке нескольких боевых групп на позиции в августе, после чего с ними пропала связь.

На Харьковском направлении бойцы сорвали попытку ВСУ вывести на позиции три расчета БПЛА 57 омпбр в районе Погорелого. Комплексным поражением уничтожены три грузовика с украинскими расчетами.

На Волчанском и Великобурлукском направлениях штурм-группы «Северян» продвинулись в районе Гогино, Черного и Нефедовки. Общее продвижение на 25 участках составило более 1200 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для проведения диверсий. ВС России почти уничтожили группировку ВСУ в Орехове Запорожской области.Минобороны

сообщило об уничтожении складов и пунктов управления дронами украинской армии.