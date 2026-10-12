Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) попытались проникнуть на российские позиции под видом союзников, переодевшись в военную форму РФ, однако были уничтожены, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Принадлежность диверсантов была установлена силами разведки, которая и выявила противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов ВСУ в Константиновке.