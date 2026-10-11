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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    18 комментариев
    11 октября 2026, 08:08 • Новости дня

    Расчет дрона «Молния-2» уничтожил пункты управления БПЛА в Сумской области

    Дрон «Молния-2» уничтожил пункты управления беспилотниками ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с помощью беспилотника «Молния-2» поразили вражеские пункты управления дронами в Сумской области, сообщило Министерство обороны.

    Расчет беспилотного летательного аппарата «Молния-2» успешно выполнил боевую задачу по поражению целей на территории Сумской области. Под удар попали пункты управления беспилотниками противника, сообщает Минобороны.

    В результате попадания вражеские объекты были полностью уничтожены. Кроме того, удар привел к ликвидации личного состава Вооруженных сил Украины, который находился на позициях в момент атаки. Комментируя работу расчета, в ведомстве подчеркнули высокую точность применения беспилотника, отметив, что он «бьет только чужих».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска освободили сумскую Кияницу. В четверг танкисты группировки «Север» уничтожили 10 складов с дронами ВСУ.

    10 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США могут прекратить передачу разведданных Украине, если Киев не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), о чем предупредили украинскую сторону американские представители.

    Представители США предупредили Киев о возможном прекращении передачи разведывательных данных, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует Дональд Трамп, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

    По его словам, угроза была озвучена на переговорах в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время источник издания среди американских чиновников опроверг эту информацию, заявив, что США лишь напомнили о своей роли надежного партнера, предоставляющего вооружения и данные.

    Источник Axios добавил, что Трамп добивается одностороннего прекращения атак на российские НПЗ со стороны Украины, так как они вызывают рост цен на бензин в США. При этом американский лидер не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В то же время в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В мае газета NYT сообщала, что США сократили помощь Украине на 99%.

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    10 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ

    В Запорожской области российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат ВСУ

    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Запорожской области военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых солдат противника, которые вышли на открытый участок без бронезащиты.

    В Запорожской области боец группировки войск «Восток» ВС России с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ. О действиях российского военнослужащего РИА «Новости» рассказал стрелок группировки с позывным Мельник.

    По его словам, Матвей закрепился в лесополосе впереди основной группы российских войск и занял позицию за деревом. Украинские военнослужащие не ожидали присутствия противника и вышли на открытый участок без брони.

    «Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию. И они как у себя дома вышли без брони, пошли они к себе на позицию, он их встретил и обнулил всех шестерых противников», – рассказал Мельник.

    Сослуживец также отметил, что основная группа российских военных некоторое время не могла подойти к Матвею из-за интенсивной работы украинской артиллерии и минометов. Благодаря этому боец смог закрепиться на занятой позиции.

    Ранее, в четверг, трое солдат ВСУ из-за ошибки с определением позиций вышли к российским военным. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заставили украинское командование дробить силы в Запорожской области.

    В среду пожилые украинские военнослужащие без боя сдались в плен на запорожском направлении.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет

    Глава фонда помощи ВСУ сообщил о потере самолетов из-за взрывов старых ракет

    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава фонда помощи Вооруженным силам Украины Тарас Чмут заявил, что украинская армия потеряла несколько самолетов из-за нештатного срабатывания старых советских ракет.

    Украина лишилась нескольких самолётов из-за старых, еще советских ракет для перехвата реактивных дронов. По словам руководителя фонда помощи ВСУ Тараса Чмута, из-за острого дефицита современных средств перехвата украинские военные вынуждены использовать устаревшие советские ракеты Р-73 и Р-60, сообщает канал «Военкоры Русской Весны».

    «Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были», – рассказал Чмут.

    В результате нештатного срабатывания подобных боеприпасов Украина уже лишилась нескольких самолетов. При этом отказаться от использования устаревших ракет пока невозможно из-за отсутствия альтернатив.

    «Каждый раз, когда вы применяете старый боеприпас, есть большая или меньшая вероятность, что он сработает нештатно», – добавил Чмут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot. В прошлом месяце западные журналисты предрекли украинским войскам критический дефицит зенитных ракет зимой.

    Впрочем, об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины заявили еще летом.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту. По его мнению, Рада должна организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта.

    Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

    «Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

    Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

    Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.
    «А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

    На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.

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    10 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области

    Колумбийские наемники ВСУ сбежали с позиций под Волчанском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа колумбийских наемников Вооруженных сил Украины отказалась участвовать в прорыве окружения на Волчанском направлении и самовольно покинула позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Колумбийские наемники ВСУ отказались идти на прорыв котла в Харьковской области. Украинское командование намеревалось отправить колумбийцев в бой вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти на бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг под Харьковом была уничтожена база колумбийских наемников. Во вторник стало известно, что члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов.

    А в августе боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства.

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    10 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новый канал связи между Москвой и Вашингтоном по Алешкам открывает возможности для преодоления созданного там Украиной гуманитарного кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, контакты Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп позволят донести до американской стороны реальные факты о положении жителей города. Однако для изменения ситуации потребуются политическая воля США и готовность Вашингтона использовать свое влияние на Киев.

    «Создание дополнительного канала коммуникации между Россией и США по ситуации в Алешках – шаг, безусловно, положительный. Главная причина гуманитарного кризиса там – действия украинской стороны. Она осуществляет блокаду города, ведет его обстрелы и проводит дистанционное минирование линий логистики. США располагают достаточным объемом рычагов влияния на Киев, чтобы принудить его прекратить эту циничную акцию», – считает Мирошник.

    Собеседник подчеркнул, что блокада Алешек искусственно создана Украиной. «Яна Лантратова располагает всем необходимым объемом информации, что происходит в городе. Мы неоднократно анализировали ситуацию «на земле». Для решения этой проблемы нужно давление на украинскую сторону, которая совершает очевидное военное преступление», – добавил спикер.

    По мнению Мирошника, прямой контакт с аппаратом Мелании Трамп позволит предоставить Вашингтону объективные факты о происходящем в Алешках. «Это гарантированно может разрушить украинский мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Как минимум, это выбьет одного из западных партнеров Украины, который если и не поддерживал, то спокойно относился к преступлениям украинской стороны. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться», – сказал Мирошник.

    По его словам, далее потребуются политические решения и готовность использовать механизмы давления, чтобы принудить Киев прекратить как информационно-пропагандистскую кампанию, так и обстрелы и блокаду населения в Алешках.

    Мирошник отметил, что личное внимание президента России Владимира Путина к ситуации и ее обсуждение с президентом США Дональдом Трампом «выводит решение проблемы на высший международный уровень». «Любые каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, как правило, вызывают недовольство украинской стороны и европейских стран, настроенных на продолжение войны. Создание дополнительных инструментов коммуникации работает и на урегулирование конфликта, и на выстраивание нормальных двусторонних отношений», – подчеркнул эксперт.

    Мирошник напомнил также, что президент России всегда уважительно отзывался о гуманитарных усилиях Мелании Трамп, в частности по воссоединению семей. «Если первая леди США действительно проявит волю и поможет жителям Алешек, то эта «женская дипломатия» сможет создать прецедент для решения других острых гуманитарных кризисов в зоне конфликта», – говорит собеседник.

    Он отмечает, что женщины проявляют особую человечность, чуткость и отзывчивость в решении гуманитарных проблем. «Обмен на эмоциональном уровне и материнское взаимодействие будут помогать взаимопониманию не только на этом треке. Эти контакты уже содействовали разрушению украинского нарратива о якобы насильственно депортированных и украденных детях. На сегодня есть результат: более 30 детей были воссоединены с близкими благодаря усилиям Мелании Трамп – как на территории Украины, так и на территории России», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.

    Однако, предупреждает он, такого развития событий не хотят политики ряда других стран. «Примеров тому немало: после достижения договоренностей либо высаживался европейский десант в Вашингтоне, либо создавалась провокация типа Бучи, либо делалось что-то еще, направленное на разрыв договоренностей», – отметил дипломат.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее на этой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке Запада создала бесчеловечные условия для жителей Алешек. «Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться почти 2 тыс. жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – напомнил дипломат.

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    10 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Вооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку

    Минобороны: Российские войска взяли под контроль Лукашово и Лобановку

    Вооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

    В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное.

    Потери украинской армии за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.

    В населенном пункте Доброполье Донецкой народной республики штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты «Добропольская». Сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу «северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. В пятницу ВКС ударили по позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. В среду российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом.

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    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского

    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

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    10 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Следственный комитет составил два основных портрета наемников ВСУ

    СК разделил воюющих на стороне украинской армии наемников на два типа

    Следственный комитет составил два основных портрета наемников ВСУ
    @ Christoph Schmidt/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Главное следственное управление Следственного комитета составило два основных портрета иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

    Следователи выделили два типа иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии. Об этом было заявлено в документальном фильме «Наемники. Разочарование», передают «Вести».

    Первый тип наемников прибывает из стран с высоким уровнем дохода, рассказали в ведомстве. Как правило, это бывшие кадровые военные с опытом участия в локальных конфликтах, которые едут на Украину для применения своих навыков на практике.

    Второй тип составляют выходцы из государств с низким уровнем дохода, например из Колумбии и Венесуэлы. Представитель ведомства пояснил, что такие граждане едут за легкими деньгами. В СК добавили, что чаще всего это неудачники, не сумевшие построить карьеру или собственный бизнес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о борьбе России с вербовкой наемников для Вооруженных сил Украины.

    Колумбийские наемники украинской армии побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

    В июне Следственный комитет завел 10 тыс. уголовных дел против украинского руководства и наемников.

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    10 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Офицеры из числа идейных нацистов ВСУ уничтожены в Сумской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовые структуры подтвердили поражение пункта временной дислокации, а также ликвидацию сержантского состава и офицеров 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.

    Пункт временной дислокации украинской бригады был поражен в районе населенного пункта Братеница, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Братеница Сумской области. Среди погибших офицеры из числа идейных нацистов, а также сержантский состав бригады», – заявил источник.

    По его словам, российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Гаврилова Слобода и Заречье.

    Ранее в среду российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов ВСУ и капитана полиции в зоне СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные также уничтожили украинскую диверсионную группу в Сумской области.

    В прошлом месяце группировка войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в этом регионе. Летом российские беспилотники поразили железнодорожные локомотивы в Одесской, Запорожской и Сумской областях.

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    11 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Пушилин: Первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном выезде первых участников программы переселения соотечественников из Краматорска в Киев.

    Первая группа переселенцев успешно покинула Краматорск и сейчас находится в Киеве, передает ТАСС. Эвакуация стала возможной благодаря поддержке украинских волонтеров.

    «Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», – рассказал Пушилин.

    Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР обратился ко гражданам подконтрольных ВСУ населенных пунктов с призывом переехать в Донецк. Власти пообещали оказать помощь с размещением. Инициатива охватывает жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о прямых приказах ВСУ убивать мирное население. Сдавшийся в плен под Славянском боец ВСУ из Судана оценил работу российских военных.

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    10 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ повредили железнодорожный мост в Брянской области

    В Брянской области нарушилось движение поездов из-за атаки дронов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Егор Ковальчук сообщил, что украинские беспилотники атаковали железнодорожный мост в Брянской области, в результате чего нарушилось сообщение на маршруте Брянск – Унеча – Гомель.

    В Выгоничском районе Брянской области беспилотники самолетного типа нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, сообщил Ковальчук.

    «Ночью враг снова ударил по железной дороге. Дронами самолетного типа атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе. Повреждено железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал. Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск – Унеча – Гомель», – заявил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минск вручил Киеву ноту протеста из-за атаки БПЛА в Брянской области.

    В четверг оператор дронов ВСУ заочно получил пожизненный срок за атаку на Брянскую область.

    В тот же день гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки украинского беспилотника в регионе.

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    10 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Полянский призвал Запад «усмирить» киевские власти

    Постпред Полянский предупредил об угрозе уничтожения инфраструктуры Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал западные страны усмирить киевские власти, предупредив, что в противном случае украинская инфраструктура будет полностью разрушена.

    Российский дипломат обратил внимание на двойные стандарты западного сообщества, которое долгое время игнорировало удары украинской армии по объектам на территории России.

    «Сейчас все те, кто некогда радовались попаданиям украинских боевиков по объектам инфраструктуры в России, угрожали нашим мостам и энергетике, вдруг подняли вой вокруг пораженных объектов на Украине», – заявил Полянский в Max.

    Он подчеркнул, что Западу следует определиться с принципиальной позицией, поскольку нельзя возмущаться ударами только тогда, когда они наносятся по Украине. Полянский добавил, что западным странам необходимо «угомонить своих подопечных в Киеве, иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется».

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что угрозы Владимира Зеленского о 40-дневной операции аукнулись самой Украине.

    В Кремле отметили, что выход на мирное урегулирование пока не прослеживается.

    В понедельник Москва пообещала, что Украина заплатит за расширение атак на Россию.

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    10 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова рассказала о борьбе России с вербовкой наемников для ВСУ

    МИД сообщил о мерах против вербовки Киевом иностранных наемников

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва активно противодействует вербовке иностранных наемников киевскими властями, направляя ноты протеста и работая с другими государствами.

    По словам Захаровой, Москва прикладывает значительные усилия для пресечения вербовки иностранных наемников киевским режимом в различных странах, передают «Вести».

    «Вербовка вот таких солдат киевским режимом за рубежом действительно стала частью украинской политической, военной стратегии. Я хочу сказать, что вопреки всем нормам международного права, вопреки Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, рекрутирование велось в том числе и через сайты посольств, генеральных консульств и постоянных представительств Украины за рубежом», – заявила Захарова в документальном фильме «Наемники. Разочарование».

    По словам дипломата, Россия оперативно реагировала на подобные инциденты, направляя соответствующие ноты протеста и взаимодействуя с властями стран пребывания для сведения этой деятельности на нет.

    Она также добавила, что украинские власти не станут церемониться с переброшенными из Африки, Азии и Латинской Америки боевиками, поскольку Киев не выполняет обещания даже в отношении собственных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова обвинила Киев в обманной вербовке иностранцев через соцсети.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

    В июле украинская армия потеряла за неделю более 10 тыс. солдат и наемников.

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    10 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр «АТМ Укрсиббанка» с разведданными ВСУ в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по центру обработки данных «атм Укрсиббанка» в Киеве, который использовался украинскими военными для работы с разведывательной информацией, сообщило Министерство обороны.

    Российская армия продолжила атаки беспилотниками на дата-центры, портовую инфраструктуру и морские суда, доставляющие военные грузы на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате ударов в Киеве был поражен центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка». Этот объект использовался Вооруженными силами Украины для сбора, обработки и хранения разведывательной информации.

    Кроме того, российские военные поразили на переходе морем сухогруз, который доставлял грузы военного назначения в порт Одессы.

    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.

    В пятницу российские войска поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    В среду Минобороны сообщило об ударе по еще одному судну противника.

    Во вторник Вооруженные силы России нанесли удары по портам и сухогрузу в Одесской области.

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