Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Танкисты группировки «Север» уничтожили 10 складов с дронами ВСУ
Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Север» уничтожили свыше десятка пунктов хранения и управления беспилотниками украинской армии в Харьковской области, сообщил командир танкового взвода с позывным Матрос.
«Расчетом разведывательного БПЛА были обнаружены военнослужащие ВСУ, осуществляющие доставку «птиц» в Харьковской области. После проведения доразведки местности были обнаружены более 10 пунктов управления, хранения, а так же опорный пункт, через который осуществлялась доставка украинских дронов. Танкисты по команде открыли огонь и осколочно-фугасными снарядами уничтожили цели», – пояснил собеседник ТАСС.
По его словам, военнослужащие ведут огневую работу по целям противника с закрытых огневых позиций. Он отметил, что бойцы заранее готовят укрытия, прокладывают несколько путей подъезда и максимально маскируют технику от украинской разведки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские дроны сожгли колонны снабжения ВСУ под Харьковом.
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