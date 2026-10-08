Танкисты группировки «Север» уничтожили 10 складов с дронами ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Расчетом разведывательного БПЛА были обнаружены военнослужащие ВСУ, осуществляющие доставку «птиц» в Харьковской области. После проведения доразведки местности были обнаружены более 10 пунктов управления, хранения, а так же опорный пункт, через который осуществлялась доставка украинских дронов. Танкисты по команде открыли огонь и осколочно-фугасными снарядами уничтожили цели», – пояснил собеседник ТАСС.

По его словам, военнослужащие ведут огневую работу по целям противника с закрытых огневых позиций. Он отметил, что бойцы заранее готовят укрытия, прокладывают несколько путей подъезда и максимально маскируют технику от украинской разведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские дроны сожгли колонны снабжения ВСУ под Харьковом.

На прошлой неделе ударный беспилотник «Молния-2» уничтожил склад боеприпасов украинских войск.

В прошлом месяце аналитики объяснили важность поражения логистических центров противника.