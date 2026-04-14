    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    Новый спикер парламента Словении пообещал провести референдум о выходе из НАТО
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    14 апреля 2026, 08:30 • Новости дня

    Путин подарил президенту Индонезии самовар

    Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто самовар

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто самовар, а в ответ получил вазу с традиционным узором и миниатюру храма Боробудур, сообщило индонезийское агентство ANTARA.

    Владимир Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто самовар после переговоров в Кремле, передает РИА «Новости» со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

    Обмен подарками состоялся в понедельник в рамках официальной встречи двух лидеров.

    Путин вручил коллеге самовар, который, по словам агентства, считается «традиционным символом русской культуры, связанным с чаепитием». В ответ Прабово подарил российскому лидеру декоративную вазу с национальным орнаментом батик, а также миниатюру знаменитого храма Боробудур, который является одним из главных культурных символов Индонезии.

    Такие обмены подарками подчеркивают дружественный характер отношений между странами и сохраняют традиции международного протокола. Руководители России и Индонезии также обсудили широкую повестку двустороннего сотрудничества, детали которой пока не раскрывались.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    Перед встречей с Владимиром Путиным индонезийский лидер провел переговоры с представителями российских ведомств и компаний.

    Владимир Путин во время встречи с Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    12 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе выступления на сессии «География путешествий» в Национальном центре «Россия» путешественник Федор Конюхов отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание возвращению русских имен на мировую карту, а также назвал его романтиком и мечтателем.

    Известный путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине, назвав его романтиком и мечтателем. Во время выступления на сессии «География путешествий» в рамках открытого лектория «Создавая будущее: география» Конюхов отметил: «Президент – а он романтик, Президент – а он мечтатель. Это хорошо заметно... Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль – она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире».

    Конюхов также рассказал о своей любви к природе, подчеркнув, что она отражается в его исследованиях. Уже несколько лет он участвует в международном проекте по изучению микропластика в Антарктиде, где задействованы 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию.

    Путешественник выразил благодарность единомышленникам – Ричарду Брэнсону из Британии, Бертрану Пиккару из Швейцарии и Жан-Луи Этьену из Франции – за стремление сохранить планету. Все трое, по его словам, разделяют его страсть к исследованиям и сохранению природы.

    Проект «Создавая будущее: география» объединяет экспертов из разных стран, чтобы совместно проектировать позитивные сценарии будущего. Трансляции лекций и выступлений доступны на сайте russia.ru в разделе «Трансляции и видео».

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    13 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства и ряд международных вопросов.

    Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, передает ТАСС. Встреча организована в рамках рабочего визита индонезийского президента в Москву.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, темой переговоров стали текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между Россией и Индонезией, а также актуальные международные и региональные вопросы.

    В числе участников встречи – глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, руководители Росатома и Минэнерго, а также представители Центрального банка и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, в том числе кооперацию в различных сферах. Секретарь индонезийского кабинета Тедди Индра Виджая сообщил, что среди тем значатся энергетическая безопасность и конфликт между США, Израилем и Ираном.

    После завершения официальной части переговоров Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения. Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву с официальным визитом.

    11 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент России Владимир Путин подчеркнул, что регион играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    Путин провел встречу с Кондратьевым накануне поздно вечером, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», – сказал Путина в ходе встречи с Кондратьевым.

    В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намеревается провести в Кремле несколько встреч, закрытых от публики.

    12 апреля 2026, 00:31 • Новости дня
    Путин поздравил православных христиан с Пасхой
    Путин поздравил православных христиан с Пасхой
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В своем поздравлении глава государства подчеркнул объединяющую силу этого праздника и его значимость для миллионов людей. Президент отметил, что Пасха наполняет сердца верующих радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. По его словам, этот праздник способствует единству на основе давних традиций и духовных ценностей.

    Путин подчеркнул важную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия, поддержке института семьи и воспитании молодежи.

    Он также отметил вклад религиозных организаций в развитие конструктивного диалога с государством и укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, а также их поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Президент выразил глубокую признательность за такую работу.

    «Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!» – говорится в поздравлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

    11 апреля 2026, 21:21 • Новости дня
    Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента Ирака

    Путин поздравил Амиди с победой на выборах президента Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на должность президента Ирака и пожелал ему успехов на новом посту.

    Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака, сообщается на сайте Кремля.

    В поздравительной телеграмме глава российского государства пожелал Амиди успехов и выразил надежду на укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Ираком.

    «Уважаемый господин Амиди, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак. Желаю вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений», – говорится в сообщении.

    Амиди, которому 57 лет, до избрания на высокий пост занимал должность министра окружающей среды Ирака в 2022–2024 гг. Ранее он более 15 лет работал в администрации президента страны, где был старшим советником и руководителем президентского офиса.

    Ранее совет представителей Ирака проголосовал за избрание кандидата от «Патриотического союза Курдистана» Низара Амиди новым президентом республики.

    Действующий президент Абдель Латиф Рашид принял решение выйти из президентской гонки.

    12 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин прибыл на пасхальную службу в храме Христа Спасителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, сообщают информационные агентства.

    На праздничное богослужение пришло множество верующих, включая общественных и политических деятелей, а также курсантов Московского суворовского военного училища, передает РИА «Новости».

    Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода. В их руках были красные пасхальные свечи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – в храме Христа Спасителя.

    Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Баканов сообщил о финальных доработках нового носителя «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    12 апреля 2026, 02:09 • Новости дня
    Путин склонил голову в ответ на благодарность патриарха Кирилла

    Tекст: Антон Антонов

    Во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя президент России Владимир Путин поклоном ответил на слова благодарности от патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с передачей Русской православной церкви икон из Третьяковской галереи.

    Патриарх выразил благодарность президенту России за оказанную помощь в передаче Владимирской и Донской икон Божией матери, передает ТАСС.

    После этого Путин осенил себя крестным знамением и склонил голову в поклоне в ответ на слова предстоятеля РПЦ.

    Приехав на пасхальное богослужение в главный кафедральный собор страны, Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным подошли к иконам, после чего у каждой из них перекрестились и поклонились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл подчеркнул, что возвращение святынь по инициативе и указанию российского лидера является событием поистине историческим.

    Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи.

    12 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками – пасхальными яйцами, сообщают информационные агентства.

    Патриарх Кирилл на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя выразил благодарность президенту за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

    «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, как президент, вы уже много сделали того, что войдет непременно в историю как дела благие и важные для нашего отечества. Но событие, о котором я сегодня сказал, войдет не только в историю страны и Церкви – глубоко войдет в историю нашего народа, потому что возвращены великие святыни земли русской », – сказал патриарх Кирилл.

    Он также подчеркнул, что возвращение святынь стало возможным по инициативе и указанию российского лидера, и назвал это поистине историческим событием.

    Кроме того, на сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой Путин поздравил патриарха с праздником Пасхи. В поздравлении президент отметил неустанный труд патриарха, его заботу о сохранении духовных, культурных и исторических ценностей России, укреплении института семьи и воспитании молодежи. Путин подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха поддерживает народ «в пору непростых испытаний» и способствует консолидации общества.

    Глава государства также подчеркнул помощь, которую патриарх Кирилл оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции.

    «От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Владимирская икона передана храму Христа Спасителя в безвозмездное пользование сроком на сорок девять лет, Донская икона – Донскому монастырю на таких же условиях. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи, все решения по их сохранности принимаются совместно под контролем Минкультуры России.

    11 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин указал на снижение сельхозпроизводства в Краснодарском крае

    Путин попросил Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время беседы с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на снижение уровня сельскохозяйственного производства в регионе.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что во время встречи с Кондратьевым глава государства отметил: «Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?».

    Кондратьев в ответ пояснил, что Краснодарский край по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёму сельхозпродукции, однако на общие показатели мог повлиять неурожай пшеницы в 2023 году. По его словам, в регионе собрали 11 млн 200 тыс. тонн зерна из-за возвратных заморозков и последовавшей засухи, что привело к снижению сборов.

    Губернатор отметил, что в текущем году посевная кампания проходит успешно: под озимыми в регионе занято 1 млн 800 тыс. гектаров, всходы оцениваются как хорошие, а запас влаги в почве превышает один метр, что дает надежду на высокий урожай. Кроме того, уже 96% площадей засеяно свеклой, которую Кондратьев назвал одной из важнейших культур для края, учитывая наличие 15 сахарных заводов.

    Кондратьев добавил, что погодные условия пока не позволяют заметно увеличить посевы подсолнечника и кукурузы – сейчас они занимают 26% и 7% площадей соответственно. Как сообщил губернатор, со второй половины апреля в регионе начнут сев риса, а завершение посевной кампании яровых планируется к 1 мая при благоприятной погоде.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны. Кроме того, Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края.

    11 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником.

    Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

    Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.

    Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.

    В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».

    Небензя усомнился в компетентности Каллас из-за слов о Второй мировой
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса
    В России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника
    Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве
    Продюсер Дворцов назвал дату приезда Пугачевой в Москву

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

