Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Стартовала акция «Время Гагарина» к 65-летию первого полета человека в космос
В России проходит Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос, в рамках которой проходит флешмоб «Время Гагарина», сообщает «Роскосмос».
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Недели космоса, приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос, сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».
Акция «Время Гагарина» началась в рамках этого события и призывает всех желающих присоединиться к общероссийскому флешмобу.
Участникам предлагается включить фонарик или вспышку на смартфоне, поднять устройство вверх, устремить взгляд к небу и сделать фотографию. Фото рекомендуется публиковать с хэштегами #ВремяГагарина и #ЗаЗвездами, чтобы объединить мечты и стремления людей по всей стране.
Также организаторы советуют сделать свой аккаунт одной из «цифровых звёзд», используя специальный логотип Недели космоса под названием «65 Поехали!». Логотип размещён в официальной карусели фотографий проекта и свободно доступен для использования.