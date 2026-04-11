    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    11 апреля 2026, 20:24 • Новости дня

    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников

    Tекст: Вера Басилая

    Во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно, заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Баканов сообщил Путину, что попытка атаки дронами на Плесецк произошла во время запуска низкоорбитальных спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщается на сайте Кремля.

    Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что противник предпринял попытки серьезных ударов по объекту, однако запуск был реализован согласно плану.

    Баканов отметил, что запуск, которого долго ждали, состоялся две недели назад и ознаменовал развертывание российской группировки спутников для связи. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и коллектив Роскосмоса с этим событием.

    «Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», – заявил Баканов на встрече с Путиным.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал развертывание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки.

    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    @ Скриншот с видео YouTube-канала NASA

    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния, сообщило НАСА.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    «Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

    Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Президент поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    10 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Ковальчук назвал нереалистичной массовую добычу ископаемых на Луне

    Tекст: Катерина Туманова

    Массово добывать ископаемые на Луне не выгодно, если это не гелий-3, которого нет на Земле, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Вы должны понимать, что массовую добычу и транспортировку на Землю трудно представить. Это может быть выгодно только в том случае, если это что-то уникальное – то, чего нет на Земле или мало. Вот как про гелий-3 идет речь», – поделился он с «Вестями».

    Запуск производств на Луне, по словам Ковальчука, еще более сложный процесс, чем добыча и транспортировка редких ресурсов.

    «Смотрите, там первое – вакуум, и низкие температуры, еще радиация есть… Я вам приведу пример. Термоядерный синтез. Он же требует высокого вакуума, в котором шнур плазмы зажигается, и низкотемпературные магниты, которые держат этот шнур. Они охлаждаются гелием, а там не надо их охлаждать», – пояснил ученый.

    При этом Ковальчук отметил, если человечество освоит Луну и научится там жить, тогда будет открыт путь в дальний космос.

    «Дальше – вселенная перед вами по целому ряду причин. Во-первых, вы научитесь жить там, а во-вторых, что очень важно, оттуда тяготение меньше, вам уже проще двигаться, чем взлетать с Земли. Это уже площадка подскока», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году. Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    11 апреля 2026, 00:27 • Новости дня
    Школьница попросила главу НАСА вернуть Плутону статус планеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Каэла написала письмо главе НАСА Джареду Айзекману с просьбой вернуть статус планеты Нептуну и дала подробную аргументацию своей просьбе.

    «Пожалуйста, верните Плутону статус планеты. Я очень хочу, чтобы он снова стал планетой. <...> Это часть нашей Солнечной системы, и раньше это была планета; это карликовая планета, и она заслуживает того, чтобы считаться настоящей планетой; это могло бы осчастливить многих людей», – приводит письмо Каэлы Times of India.

    Девочка рассказала, как запоминала планеты с помощью забавных мнемонических приемов, благодаря мудрой и образованной маме. Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой, в 2006 году был переклассифицирован как карликовая планета и исключен из официального списка.

    Это решение не только изменило учебники, но и пробудило воображение и эмоции, вдохновив на создание стихов и метафор. Каэла представила собственные знания о планете, чтобы доказать, сколь важен для нее этот вопрос.

    «Возможно, это не ваш выбор, но если это так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это планетой. Это сделает меня очень-очень счастливой», написала девочка.

    Ее письмо поделился один из пользователей соцсети X и его заметил руководитель  НАСА Джаред Айзекман, который ответил кратким, но ободряющим сообщением: «Каэла, мы изучаем этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты  сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    11 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    Глава НАСА Айзекман пообещал высадить американцев на Луну в 2028 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава НАСА Джаред Айзекман отправился на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha встречать астронавтов, которые приводнились в капсуле «Орион», он отметил, что поводов для празднования успешно завершенной миссии Artemis II немало.

    «Это не просто достижение для НАСА. Это достижение для всего человечества, еще раз, историческая миссия на Луну и обратно», – цитирует его CNN.

    Айзекман высоко оценил экипаж, назвав его «абсолютно профессиональными астронавтами, прекрасными коммуникаторами и почти поэтами», а также «послами человечества к звездам».

    «Я не могу представить себе экипаж лучше, чем экипаж Artemis II, который только что безупречно завершил миссию. Мы снова в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения. И это только начало! Мы собираемся повторять это с завидной регулярностью, отправляя миссии на Луну до тех пор, пока не высадимся на нее в 2028 году и не начнем строить нашу базу», – добавил Айзекман.

    Он заявил, что пора начинать подготовку к миссии Artemis III, запуск которой  ожидается в 2027 году.

    Напомним, астронавты лунной миссии Artemis II успешно вернулись на Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    11 апреля 2026, 21:01 • Новости дня
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном

    Tекст: Вера Басилая

    На космодроме Восточный официально начал работу стартовый стол для ракет семейства «Ангара», что позволит приступить к пускам новых носителей, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

    Баканов объявил о вводе в эксплуатацию стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный», сообщается на сайте Кремля.

    Баканов сообщил: «Вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса «Ангары». Так что эта процедура завершена».

    Площадь стартового стола для для ракет «Ангара» составляет более 45 тыс. кв. метров.

    Баканов заявил о строительстве стартового стола для лёгких ракет на космодроме Восточный.

    11 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Космический повар рассказал о веселых ужинах космонавтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ужин для космонавтов – далеко не рядовой прием пищи, а настоящий праздник, веселое застолье, когда все дела закончены и можно расслабиться, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

    Ведерников рассказал, что ужин для космонавтов – не просто прием пищи, а настоящий праздник, когда все дела завершены и можно расслабиться, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ужину экипаж оставляет самое желанное и душевное блюдо, о котором мечтает на протяжении дня.

    По его словам, если на борту находится международный экипаж, ужин часто превращается в совместное застолье. Тогда космонавты и их зарубежные коллеги объединяют продукты и устраивают общий праздничный стол, где происходит обмен едой.

    Ведерников подчеркнул, что российские космонавты особенно полюбили американские говяжьи и куриные стейки, а иностранные коллеги предпочитают творог с грецкими орехами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник отдела космического питания Андрей Ведерников назвал средний чек суточного рациона космонавтов в несколько десятков тысяч рублей.

    Командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил создать специальную чашку для ощущения аромата кофе на орбите.

    Диетолог Екатерина Бурляева рассказала о наличии 250 различных блюд в орбитальном меню.

    11 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Баканов: Россия всегда по-человечески помогает партнерам на МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные специалисты всегда идут навстречу зарубежным коллегам на орбите, оказывая необходимую поддержку при возникновении технических сбоев или проблем со здоровьем, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Российская сторона в порядке доброй воли выручает участников Международной космической станции при непредвиденных обстоятельствах, передает РИА «Новости».

    «Бывают случаи, когда какие-то технические сбои, сбои по здоровью у ребят, которые работают на орбите. Какая бы проблема ни была, в порядке доброй воли, просто по-человечески идем навстречу и помогаем», – заявил Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

    Руководитель госкорпорации напомнил о временах космической гонки между СССР и США в 1960-е годы. Тогда две страны осознали невозможность спасения экипажей без взаимной поддержки. Итогом этого понимания стала программа «Союз-Аполлон» по стыковке советского и американского кораблей на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о сохранении сотрудничества с НАСА. Летом текущего года руководитель госкорпорации проведет личную встречу с главой американского ведомства Джаредом Айзекманом.

    До этого космические агентства двух стран достигли принципиальной договоренности о продлении перекрестных полетов на МКС.

    11 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Глава Роскосмоса предупредил об опасности лучевой болезни при полете на Марс

    Tекст: Мария Иванова

    При нынешнем уровне технологий любая пилотируемая миссия к Красной планете неизбежно обернется для экипажа тяжелым радиационным поражением, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Отправиться к соседней планете и вернуться обратно без серьезных последствий для здоровья сейчас невозможно, передает РИА «Новости». Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул высокую опасность космической радиации.

    «Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до Марса и обратно лучевую болезнь», – сообщил руководитель в телевизионном эфире.

    Отрабатывать технологии для дальних экспедиций Россия планирует на Луне. В ближайшие годы туда отправят орбитальную станцию, посадочные аппараты и специальные модули с ядерной энергоустановкой.

    Кроме того, президент Владимир Путин постановил учредить в стране Неделю космоса. Начиная с 2025 года тематические мероприятия будут проходить ежегодно с шестого по 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РАН Геннадий Красников усомнился в готовности человеческого организма к перелету на Марс из-за космической радиации.

    Космонавт Антон Шкаплеров спрогнозировал первую высадку людей на Красную планету в конце 2030-х годов.

    Для межпланетных миссий Роскосмос разрабатывает транспортную систему с ядерной энергетической установкой.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    11 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Россия и Мьянма договорились о совместном создании студенческих наноспутников

    Tекст: Мария Иванова

    Два крупнейших университета Мьянмы приступят к разработке и запуску малых космических аппаратов, опираясь на успешный опыт российских специалистов.

    Разработка малых аппаратов пройдет в тесном взаимодействии с Москвой, передает ТАСС.

    «Со стороны Мьянмы в рамках сотрудничества с Российской Федерацией работы по созданию и запуску наноспутников будут осуществлять два крупнейших университета республики», – сказал руководитель Мьянманского космического агентства (MSA) Со Мьинт Маун.

    Сейчас стороны активно обсуждают технические детали предстоящего проекта. Глава агентства высоко оценил действующие российские программы «Универсат» и Space-PI, благодаря которым отечественные студенты уже успешно конструируют и отправляют на орбиту собственные спутники.

    Первый Российский космический форум состоялся девятого апреля в Национальном центре «Россия». Масштабное мероприятие собрало делегации из 40 государств и включило 13 тематических сессий, а также международное пленарное заседание по глобальным вызовам отрасли.

    Событие стало частью первой в истории страны Недели космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Мероприятие организовано Роскосмосом по указу президента и приурочено к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» прошел первый Российский космический форум.

    Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса.

    В Самарском университете решили создать роботизированную фабрику для производства наноспутников.

    11 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Роскосмос обсудил с партнерами безопасность Российской орбитальной станции

    Tекст: Мария Иванова

    Будущая суверенная орбитальная станция получит современные системы резервирования безопасности, детали которых уже обсуждаются с зарубежными участниками проекта МКС, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов подтвердил факт обсуждения систем защиты с участниками проекта МКС, передает РИА «Новости».

    «Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры», – заявил руководитель в телевизионном эфире.

    Глава ведомства отметил, что работа Международной космической станции продолжается вопреки попыткам ее закрыть. Успешно действует программа перекрестных полетов, позволяющая российским космонавтам отправляться на орбиту на американских кораблях, а астронавтам из США – на отечественных аппаратах. Это гарантирует постоянное присутствие представителей обеих стран на станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос запланировал продолжение сотрудничества с НАСА по проекту Российской орбитальной станции.

    Специалисты начали работы по продлению сроков эксплуатации модуля «Наука» для его будущего включения в состав РОС.

    Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации дружественных государств на МКС.


    11 апреля 2026, 15:31 • Новости дня
    Авиамодельный фестиваль в честь полета Гагарина прошел в Новгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиамодельный фестиваль «Взлет», посвященный 65-летию полета Юрия Гагарина и 120-летию со дня рождения летчика МАОН Петра Колесникова, прошел в поселке Хвойная Новгородской области накануне Дня космонавтики, рассказала внучка командира экипажа МАОН Анна Белорусова.

    Белорусова сообщила, что праздник проходит уже в десятый раз и объединяет местных детей, увлеченных техническим творчеством и авиационной историей, передает ТАСС.

    Участники фестиваля почтили память героев авиации минутой молчания и возложили цветы к памятнику на аэродроме – эта традиция теперь станет ежегодной. Затем в спортивном комплексе прошли показательные выступления радиоуправляемых самолетов и моделей, собранных юными авиамоделистами. Хвойнинская команда традиционно остается одним из лидеров областных соревнований в этом виде спорта.

    В этом году фестиваль впервые поддержала Росавиация, а шестерым юным авиамоделистам вручили благодарственные письма. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров подчеркнул, что развитие детского технического творчества – важная часть кадровой политики Минтранса и Росавиации, и выразил надежду, что участники фестиваля связаны свое будущее с авиацией.

    Петербуржцы Сергей Бородкин и Николай Лебедь, участвовавшие в создании памятника на Хвойнинском аэродроме, учредили ежегодную премию для поддержки детского авиамодельного творчества. Важным экспонатом фестиваля стала газета «Известия» от 14 апреля 1961 года, которую в дар музею передала Лидия Колесникова, дочь Петра Колесникова. После окончания Ленинградского электротехнического института она работала на предприятии «Звезда», где испытывали гироскопы для ракет, в том числе для корабля «Восток-1» с Гагариным.

    «Я очень рада участвовать в открытии фестиваля и привезла подарок от моей мамы. Этой газете 65 лет – ровно столько, сколько полету Гагарина. Мама работала на «Звезде», где делали гироскопы для ракет. Утром 12 апреля 1961 года они с папой плыли по Селигеру на моторной лодке и услышали голос Левитана о полете Гагарина. Вскоре всем на предприятии выплатили «гагаринскую» премию», – рассказала Анна Белорусова.

    Накануне на форуме в НЦ «Россия» рассказали о достижениях России в космосе.

    Ранее в аэропорту Сочи высадили кедр в честь Дня космонавтики.

    11 апреля 2026, 16:49 • Новости дня
    SpaceX отправила к МКС корабль с пятью тоннами груза

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде, отправив на орбитальную станцию почти пять тонн научного оборудования и материалов.

    Успешный запуск американского космического аппарата подтвердили в НАСА, передает РИА «Новости». Трансляция старта и дальнейшего полета велась на странице компании SpaceX в соцсети.

    «Более 11 тыс. фунтов (почти 5 тонн) научного оборудования и груза были отправлены на Международную космическую станцию на борту космического корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman в рамках миссии Commercial Resupply Services-24 (CRS-24). Космический корабль стартовал на ракете SpaceX Falcon 9 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде», – говорится в сообщении агентства.

    Стыковка аппарата с орбитальной станцией ожидается в понедельник, 13 апреля. Прямая трансляция прибытия груза начнется в 22.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой осенью ракета-носитель Falcon 9 с новым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома во Флориде. Позже этот космический грузовик успешно пристыковался к Международной космической станции.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Что значит американская лунная миссия для России

    В субботу человечество впервые за более чем 50 лет празднует успешное завершение пилотируемой миссии к Луне – американская экспедиция «Артемида» благополучно вернулась на Землю. Почему в этот раз американцы решили не высаживаться на спутник нашей планеты, с какими трудностями они в итоге столкнулись – и способна ли российская космонавтика совершить нечто подобное? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

