Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов
Олег Кононенко, Герой России и рекордсмен по пребыванию на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов», – подчеркнул Баканов во время пуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с Байконура. Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола.
Во вторник Кононенко сообщил, что первым экипажем перспективной Российской орбитальной станции (РОС) станут космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС) в момент принятия решения об отстыковке модулей.