Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов

Tекст: Дарья Григоренко

«Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов», – подчеркнул Баканов во время пуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с Байконура. Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола.

Во вторник Кононенко сообщил, что первым экипажем перспективной Российской орбитальной станции (РОС) станут космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС) в момент принятия решения об отстыковке модулей.