Баканов поздравил Байконур с первым запуском после ремонта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым успешным пуском ракеты после завершения ремонта стартового стола, сообщает РИА «Новости». Запуск состоялся с площадки 31, которую восстановили в рекордно короткие сроки после повреждений.

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который доставит на Международную космическую станцию продукты, воду и топливо. В Роскосмосе подчеркнули, что запуск прошел по плану, а глава корпорации особо отметил профессионализм расчета.

Особенность этого пуска – нанесенная на головной обтекатель эмблема первой российской «Недели космоса», которая пройдет с 6 по 12 апреля. Дмитрий Баканов в обращении назвал это событие символическим и подчеркнул, что запуск предвосхищает старт «Недели космоса», до которой остается всего 15 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол после завершения восстановительных работ. Специалисты закончили ремонт пострадавшей кабины обслуживания комплекса в начале марта. Элементы стартовой площадки получили повреждения в ходе пуска пилотируемого корабля «Союз МС-28».