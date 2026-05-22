МЧС сообщило о гибели женщины при атаке ВСУ на Макеевку
Женщина погибла в Макеевке в ДНР при крупном пожаре на территории кондитерской компании, возникшем после атаки ВСУ, сообщили в МЧС республики.
В региональном управлении МЧС заявили: «В Макеевке ликвидирован крупный пожар в результате атаки БПЛА. Ночью 20 мая беспилотники атаковали территорию кондитерской компании в Червоногвардейском районе Макеевки. Огнем были охвачены цех по всей площади – 5 тыс. кв. метров, соседний склад – 2 тыс. кв. метров и автомобильные покрышки на открытой территории – 500 квадратов», передает РИА «Новости».
Спасатели отметили, что существовала серьезная угроза перехода пламени на ближайшее здание. Из горящих помещений пожарные эвакуировали пятерых человек, а еще двоих деблокировали из-под обломков. На месте происшествия нашли тело погибшей женщины, ее личность в данный момент устанавливается ведомством.
Борьба с огнем серьезно осложнялась нехваткой воды, высокой пожарной нагрузкой и риском повторных ударов беспилотников. К ликвидации масштабного возгорания привлекли 102 сотрудника МЧС России. В тушении также задействовали 22 единицы специальной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал о гибели женщины при налете украинских беспилотников на Макеевку.
В конце апреля в результате ракетного удара по Новопетриковке погибла еще одна мирная жительница.
Осенью прошлого года атака украинского дрона на макеевский поселок Ливенка унесла жизнь местной жительницы.