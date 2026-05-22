Международная ассоциация DOBRO определила векторы развития до 2030 года

Tекст: Дарья Григоренко

Заседание состоялось в рамках Международного года добровольцев и было организовано по инициативе Добро.рф при поддержке поручения президента России. В мероприятии приняли участие лидеры волонтерских движений из шести стран, которые обсудили расширение состава ассоциации, варианты единого логотипа и стратегические приоритеты до 2030 года.

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике и руководитель Добро.рф Артем Метелев представил цифровую платформу Dobro.org, которая станет инструментом координации для участников ассоциации. К 2030 году планируется вывести платформу на международный уровень и объединить более 1 млн пользователей, чтобы облегчить обмен опытом, обучение и совместную работу некоммерческих организаций и волонтёров разных стран.

«Во всех наших государствах есть свои практики, которые сильно влияют на повышение качества жизни, поэтому одной из главных задач ассоциации является обмен опытом. Важно помогать упаковывать и адаптировать успешные национальные кейсы для вывода на международный уровень, технологизировать их, чтобы в наших странах быстрее развивалось добровольчество, а жизнь людей становилась лучше», – отметил Метелев.

Стратегия Ассоциации предполагает совместные гуманитарные миссии, обмен методиками подготовки волонтёров и координацию по линии БРИКС и СНГ.

«Для меня это очень эмоциональный момент. Находясь вдали от Москвы, видишь, как много здесь делают. Мы посетили центр, где заботятся о детях с инвалидностью, и инфраструктура настолько хорошая, что каждый ребёнок получает особое внимание и чувствует себя равным. Мы все представляем некоммерческий сектор из разных стран, и такие гуманитарные инициативы должны получать признание. Это даёт надежду человечеству», – заявил основатель и директор Альянса молодежи БРИКС Мадиш Нилешбхай Парих.

В рамках мероприятия прошли встречи с представителями смоленских НКО, визит в Многопрофильный центр «Вишенки» и мастер-класс для подопечных Дома для мамы. 21 мая соучредители выступили с докладами на выездном заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике, обсудив вопросы поддержки семьи, демографии и инфраструктуры для молодёжи.