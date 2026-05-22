Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Воспитателей тувинского детсада уволили из-за неизвестных уколов детям
В Кызыле после жалоб родителей на неизвестные уколы четырехлетним воспитанникам уволили воспитателя и помощника воспитателя детского сада, сообщили в мэрии города.
Мэрия Кызыла сообщила об увольнении сотрудников дошкольного учреждения после проведения служебной проверки, передает ТАСС.
«На основании выводов служебной проверки: воспитатель и помощник воспитателя уволены; руководителю детского сада указано на усиление контроля за соблюдением профессиональной этики», – говорится в сообщении городской администрации.
В прокуратуре Тувы уточнили, что все пострадавшие дети чувствуют себя нормально. Жалоб на ухудшение состояния здоровья ни у кого из них не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы начали проверку инцидента с неизвестными инъекциями детям в дошкольном учреждении Тувы.