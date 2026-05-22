Полиция начала проверку после жалоб на инъекции детсадовцам в Кызыле
Правоохранительные органы расследуют инцидент в дошкольном учреждении Тувы, где сотрудники предположительно делали неизвестные инъекции четырехлетним воспитанникам, сообщили в региональном МВД.
В полицию обратились две матери, которые заметили у своих четырехлетних малышей подозрительные следы на ягодицах, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя якобы уводили их в помещение туалета, где ставили уколы шприцем», – добавили в МВД.
Сейчас стражи порядка опрашивают работников дошкольного учреждения. Предварительно в действиях персонала усматриваются признаки уголовного преступления из-за неисполнения обязанностей по воспитанию. К проверке вопиющего случая также подключились следователи СК и региональная прокуратура.
