Маск прокомментировал взрыв ракеты New Glenn конкурента SpaceX

Маск пожелал успеха конкуренту после взрыва ракеты New Glenn
Глава SpaceX Илон Маск выразил надежду, что основанная миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin «быстро оправится» после взрыва ракеты New Glenn.
Во время экспериментальных запусков часто возникают серьезные трудности, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя инцидент с ракетой конкурентов, передают «Вести».
«Крайне неудачно. Ракеты – это сложно», – написал основатель SpaceX в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Разработчики позиционируют ракету-носитель New Glenn от аэрокосмической компании Blue Origin как прямого конкурента аппаратам SpaceX. Маск выразил надежду, что компания миллиардера Джеффа Безоса сможет быстро оправиться после неудачных испытаний.
Тяжелая ракета New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде.
В ноябре прошлого года компания Blue Origin посадила многоразовую ступень носителя на морскую платформу.
Первый успешный запуск этой тяжелой ракеты состоялся в январе 2025 года.