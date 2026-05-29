Путин объяснил введение утильсбора защитой автопрома России от серого импорта
Решения российских властей относительно утилизационного сбора продиктованы необходимостью защиты внутреннего рынка от серого импорта, сообщил президент России Владимир Путин.
Белоруссии, Путин заявил: «Наши действия связаны с защитой нашего, отечественного товаропроизводителя. Но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок товаров, произведенных в странах ЕврАзЭС».
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, пояснил, что главная задача – обеспечить прозрачность поставок. По его словам, недопустимо, чтобы продукция из третьих стран попадала в Россию под видом товаров из государств-партнеров после крупноблочной сборки.
Профильные ведомства ведут кропотливую работу по определению доли локализации производства в странах ЕАЭС, сказал он. Путин отметил, что диалог с партнерами ведется честно и открыто, хотя в процессе могут возникать рабочие споры и взаимные претензии.
«Мы ведём этот диалог открыто, по-честному, показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это канал поставки товаров через территорию наших стран-партнёров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал претензии президента Белоруссии к утильсбору поводом для совместной работы.
