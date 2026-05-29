    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сделал заявление о запрете на узбекские овощи и фрукты
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 23:50 • Новости дня

    Путин объяснил введение утильсбора защитой автопрома России от серого импорта

    Tекст: Антон Антонов

    Решения российских властей относительно утилизационного сбора продиктованы необходимостью защиты внутреннего рынка от серого импорта, сообщил президент России Владимир Путин.

    Белоруссии, Путин заявил: «Наши действия связаны с защитой нашего, отечественного товаропроизводителя. Но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок товаров, произведенных в странах ЕврАзЭС».

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, пояснил, что главная задача – обеспечить прозрачность поставок. По его словам, недопустимо, чтобы продукция из третьих стран попадала в Россию под видом товаров из государств-партнеров после крупноблочной сборки.

    Профильные ведомства ведут кропотливую работу по определению доли локализации производства в странах ЕАЭС, сказал он. Путин отметил, что диалог с партнерами ведется честно и открыто, хотя в процессе могут возникать рабочие споры и взаимные претензии.

    «Мы ведём этот диалог открыто, по-честному, показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это канал поставки товаров через территорию наших стран-партнёров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал претензии президента Белоруссии к утильсбору поводом для совместной работы.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что такое утильсбор, кто именно и в каком размере должен его уплачивать.

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами в Астане, прокомментировал угрозы нападения на отечественные военные объекты.

    Он предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о возможных попытках атаковать базы на территории страны.

    Ранее Путин обвинил западников в поставках беспилотников для ударов по России.

    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских – сейчас действуют внутренние российские тарифы – на тарифы до уровня стран СНГ», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    29 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Евразийского экономического союза ожидает от Еревана скорейшего проведения голосования по вопросу дальнейшего геополитического вектора развития республики, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о пожеланиях Евразийского экономического союза к армянской стороне. Российский лидер отметил важность оперативного решения вопроса о будущем статусе в ЕАЭС закавказской республики, передает ТАСС.

    «Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», – заявил президент на пресс-подходе по итогам визита в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе Армении между двумя союзами.

    Путин пообещал принять любое решение армянского народа.

    До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании республики вступить в Евросоюз.

    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    29 мая 2026, 19:33 • Новости дня
    Путин: Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам поездки в Казахстан президент России Владимир Путин высказался о будущем членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

    «Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин рассказал, что в беседах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркивал приоритет интересов армянского народа. По его словам, он говорил главе правительства Армении, что все, что хорошо для армян, является приемлемым и хорошим для России, а решение должен принять Ереван, на котором сейчас лежит ответственность за выбор.

    «Я (премьеру Армении) Николу Воваевичу (Пашиняну) говорил – он подтвердит это – я ему сказал: «Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас сейчас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет», – сказал российский лидер.

    Российский лидер также отметил, что любые экономические шаги Армении по сближению с Евросоюзом не повредят гуманитарным и политическим связям между двумя странами. Он добавил, что речь идет о чисто экономических вопросах и все возможные решения необходимо тщательно просчитать и внимательно изучить перед принятием.

    Ранее лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз.

    Армения заявила о намерении добросовестно продолжать работу в ЕАЭС.

    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    29 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая по итогам визита в Казахстан, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана планируют не просто построить атомную станцию, а запустить полноценную ядерную отрасль.

    Он отметил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выходящем за рамки обычного строительного контракта, передает РИА «Новости».

    «Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе», – подчеркнул глава российского государства.

    Путин также охарактеризовал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане как стандартную международную практику и отдельно указал, что такой проект будет выгоден как Казахстану, так и России.

    Напомним, в ходе визита президента Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    29 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились во Дворце независимости в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане на полях саммита Евразийского экономического союза.

    Переговоры состоялись 29 мая во Дворце независимости Казахстана, где проходили основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество в экономике и обороне.

    В марте лидеры обсудили ускорение реализации союзных договоренностей.

    29 мая 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал законными целями все источники прямой военной угрозы для России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, являются законными военными целями.

    Путин обозначил позицию России по поводу нейтрализации потенциальных опасностей, передает ТАСС.

    «Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями», – заявил глава государства.

    Ранее Путин обвинил Запад в поставках беспилотников для ударов по России.

    Напомним, СВР заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.


    29 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин назвал истинную причину кризиса на Украине

    Путин назвал истинную причину кризиса на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что истоки текущей ситуации на Украине связаны с ее стремлением интегрироваться в Евросоюз.

    «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС», – отметил глава государства в ходе общения с журналистами по завершении своего визита в Казахстан, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин назвал стремление Киева в Евросоюз причиной государственного переворота.

    Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера ФРГ об ассоциированном членстве страны в объединении.

    До этого глава российского государства связал текущую нестабильность в регионе с поддержкой западными странами киевских событий 2014 года.

