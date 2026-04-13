  • Новость часаНа Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование
    13 апреля 2026, 08:54 Мнение

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев

    научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ

    Политологам и историкам еще предстоит сломать немало копий, пытаясь разобраться, что именно подтолкнуло Дональда Трампа начать военные действия против Ирана. Однако уже сейчас утечки в западных СМИ позволяют предполагать, что далеко не последнюю роль в этом сыграли израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и картинка, которую он «продал» Трампу.

    Во время своего визита в США в феврале 2026 года Нетаньяху якобы продемонстрировал американской администрации свой план по радикальной трансформации иранского государства. Документ исходил из предположения, что после убийства военно-политического руководства и массированных ударов по военной инфраструктуре в Иране начнется волна гражданских протестов, итогом которых станет приход к власти демократического прозападного правительства с кадрами типа наследного принца Резы Пехлеви. Трамп якобы был глубоко впечатлен тем, что ему продемонстрировал израильский премьер, и после этого фактически принял решение напасть на Иран, несмотря на определенные сомнения, высказанные его внутренним кругом. Во всяком случае именно такую версию событий предлагают американские журналисты Мэгги Хаберман и Джонатан Свон из The New-York Times. Полный отчет они обещают предоставить в готовящейся к публикации книге «Смена режима: внутри имперского президентства Дональда Трампа».

    Подобные экстренные «срывы покровов» следует воспринимать с определенной долей скепсиса и всегда допускать, что их цель – отвести удар от ключевых фигур в администрации и позволить им спасти свои политические карьеры в долгосрочной перспективе. Тем более что книга основывается на анонимных беседах с высокопоставленными американскими чиновниками, для которых подобные журналисты – идеальный инструмент для управляемых утечек.

    Однако зерно истины в этом расследовании есть. Во-первых, к людям с раздутым эго действительно не так уж и сложно подобрать ключик, и Нетаньяху, будучи крайне опытным политиком, несомненно понимает, что и как нужно говорить Трампу.

    Во-вторых, Израиль, точнее, его действующее правительство – игрок, который больше всех заинтересован в конфликте между США и Ираном. Кабинет Нетаньяху исторически опирается на правые круги израильского общества – тех, кто заинтересован в проведении великодержавной и крайне ксенофобской по отношению к другим странам внешней политики. Это – ядро их электората. У самого израильского премьера есть и более личные мотивы для поддержания Ближнего Востока в состоянии перманентной войны – как только наступит мир, значительная часть гражданского общества потребует его немедленного ухода. Ну и сам он, очевидно, считает, что его политическим наследием должно стать усиление геополитических позиций израильского государства – мотив, который и, правда, легко понять.

    Именно поэтому Нетаньяху было крайне выгодно попытаться руками США избавиться от своего главного конкурента в регионе. Как пишет Пол Пиллар, в прошлом глава одного из аналитических отделов ЦРУ, Тель-Авив преследует своей целью не смену режима в Иране, а его коллапс и сползание страны в гражданскую войну.

    Презентуя Трампу свой план, Нетаньяху, скорее всего, прекрасно понимал, что никаких прозападных преобразований в Иране не будет и быть не может (это общество принципиально иного типа), и рассчитывал, что устранение ключевых фигур в Тегеране спровоцирует междоусобицу, по итогам которой страна надолго окажется выключенной из региональной геополитики.

    Поэтому Нетаньяху последовательно противится любым попыткам сближения Ирана и США, в том числе уничтожая политические фигуры, способные вести переговоры с западными странами.

    Для мировой экономики возможный распад Ирана будет еще большей катастрофой, чем происходящее сейчас. Конкуренция ряда враждебных группировок за контроль над Ормузским проливом сделает транзит энергоресурсов еще более сложным, не говоря уже о гуманитарных последствиях, беженцах и росте религиозного экстремизма. Однако, вероятно, в глазах Нетаньяху локальный геополитический выигрыш Израиля оправдывает глобальные негативные последствия.

    Сейчас правительство Нетаньяху будет стремиться сорвать и без того крайне шаткое перемирие, чтобы уничтожить даже иллюзорную возможность выхода конфликта на дипломатический трек.

    Высока вероятность, что разговоры о мире для Трампа – не более чем способ собраться с силами и нанести новый удар, тем более что он уже не раз так делал. Но есть небольшой шанс, что в этот раз он не готов нести дальнейшие политические издержки от продолжения конфликта и хочет поговорить. Правительство Нетаньяху попытается лишить Ближний Восток и этого шанса.

    Другие материалы автора

    Главное
    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации