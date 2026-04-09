Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва

Удары Израиля по Ливану разрушают перемирие США и Ирана

Tекст: Олег Исайченко

Тегеран счел обстрелы Израилем Ливана грубым нарушением условий прекращения огня. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Исламская республика откажется от двухнедельного перемирия, если еврейское государство продолжит наносить удары.

Собеседник издания подчеркнул, что Вашингтон согласился на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!» – сказал он.

В то же время в Штатах уверяют, что не соглашались с идеей распространить режим прекращения огня на Ливан. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между сторонами произошло недопонимание. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал он.

Вице-президент уточнил позицию Вашингтона: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

В схожем ключе высказалась и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg.

Глава евродипломатии Кая Каллас сочла действия Израиля в Ливане выходящими за рамки права на самооборону и опасными для перемирия между США и Ираном. По ее мнению, движение «Хезболла» втянуло Бейрут в конфликт, однако еврейское государство не вправе наносить удары, которые приводят к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам.

Как признают журналисты The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие. На этом фоне цены на энергоносители вновь пошли вверх из-за сомнений инвесторов в надежности американо-иранского соглашения, сообщает Associated Press. Баррель нефти Brent подорожал на 2,4% до 97,02 доллара, а эталонная американская нефть выросла на 3,3% до 97,50 доллара.

Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. С решением согласился и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Впрочем, в его канцелярии опровергли заявление пакистанского премьера Шахбаза Шарифа о том, что прекращение огня также распространяется на Ливан.

Трамп заявил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. По его словам, этот вопрос – «отдельная перебранка». Президент США также отметил, что ситуация находится под контролем. Незадолго до этого он говорил, что Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое «служит приемлемой основой для обсуждения».

Первый раунд переговоров по урегулированию, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля. В экспертном сообществе считают, что они все же состоятся – несмотря на нарушения режима прекращения огня, о чем говорят иранские представители. Однако проявившиеся «недопонимания» стали тревожным звоночком для установившегося хрупкого перемирия.

«О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном»,

– напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно. Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый сломанный телефон. «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

«Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом "дал заднюю" и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но, несмотря на это, американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер.

Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, также не исключает, что американцы сначала приняли условия, а потом начали все отрицать. «Учитывая политику, проводимую Дональдом Трампом, возможно все», – заметил он. Собеседник напомнил, что Израиль не пригласили к обсуждению перемирия. Но, добавил эксперт,

еврейское государство никогда бы не согласилось на прекращения огня против группировки «Хезболла», базирующейся в Ливане,

без выполнения ряда требований, которые обсуждались, в частности, в 2024 году. «Движение "Хезболла" – структура, подконтрольная Ирану и занимающая главную позицию в так называемой оси сопротивления. Главных задач у этой оси две – уничтожение Израиля и изгнание США с Ближнего Востока. Кто станет мириться с такой угрозой? Поэтому израильтяне реагируют и многие годы ведут борьбу», – детализировал Сажин.

По его мнению, между США, Ираном и Пакистаном действительно возникло недопонимание при обсуждении условий перемирия. «Вопрос по Ливану, по всей видимости, не был проговорен четко и до конца, и каждая из сторон сочла его решенным в свою пользу», – предположил политолог.

С ним согласен и востоковед Кирилл Семенов. «"Хезболла" вступила в войну на стороне Тегерана, но представители движения заявили о собственных целях, среди которых – изгнание израильтян из Южного Ливана. То есть, формально ливанский фронт был отдельным. Поэтому

Штаты считали, что конфликт "Хезболлы" и Израиля не касается боевых действий вокруг Ирана»,

– объяснил он причины возникновения разногласий. «Вместе с тем, как говорят сами американские политики, Вашингтон намерен работать над тем, чтобы перемирие установилось и в Ливане», – добавил Семенов. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по стране пока оказывают сильное давление на иранское руководство. «Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке Ирана сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин.

По его словам, сложно спрогнозировать, сможет ли Тегеран в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия. «Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – допустил эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана, – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».