Байден попробовал задуть ближневосточный пожар

Миротворчество Байдена на Ближнем Востоке признали фикцией, обреченной на провал

Tекст: Анастасия Куликова

Военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов. Предложенную США инициативу поддержали десять министров. Против высказался лишь один политик. При этом в заявлении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Тель-Авив сохраняет право на ответные действия в случае угрозы собственной безопасности.

Единственным противником плана стал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит». Проект соглашения он называл «исторической ошибкой» еврейского государства, однако Нетаньяху парировал эти заявления необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе».

Премьер также заявлял, что принятый план поможет Тель-Авиву пополнить вооружения ЦАХАЛ и в перспективе перейти к «изоляции ХАМАС». Между тем одобренная Израилем инициатива подразумевает отвод сил и инфраструктуры «Хезболлы» к северу от реки Литани, занятие армией Ливана территорий на юге страны в течение 60 дней, а также полный выход войск еврейского государства из арабской республики.

Также планируется создание международного комитета по надзору во главе США для контроля над реализацией договоренностей и устранения нарушений. «Сегодняшнее заявление приближает нас к реализации позитивной программы, которую я продвигал на протяжении всего своего президентского срока: видение Ближнего Востока, где мир и процветание будут распространяться за пределы границ», – цитирует заявление президента Штатов Джо Байдена The Washington Post.

По его словам, Вашингтон до сих пор готов содействовать заключению исторических договоренностей. При этом сам факт прекращения огня называется «важнейшим достижением» текущей администрации демократов, сделанным «незадолго до смены власти». Примечательно, что роль будущего кабинета Дональда Трампа в подготовке соглашений до сих пор непонятна.

Издание отмечает, что республиканец успел «дать понять» Нетаньяху необходимость снижения эскалации к моменту его вступления в должность президента США. Новости о назначениях Трампа позволяют понять, что его администрация будет иметь произраильский характер, а отобранный на пост советника по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщал, что именно победа кандидата от «партии слонов» заставила стороны сесть за стол переговоров.

Однако высокопоставленный представитель кабинета Байдена рассказал газете, что основные положения соглашения были подготовлены еще в октябре. Соответственно, команда Трампа не принимала участия в их обсуждении. Тем не менее он отметил, что республиканцы оказались «благосклонно настроены» к идее демократов.

При этом в другом материале The Washington Post одобренному предложению дается более сдержанная оценка. Издание отмечает, что миротворческая миссия ООН находится в регионе уже два десятилетия, однако ей до сих пор не удалось остановить «Хезболлу» от перевооружения вдоль границ Израиля. Теперь же, когда достигнуто прекращение огня, силы организации по-прежнему не имеют возможности обеспечить буферную зону между противоборствующими сторонами, приводит газета мнение аналитиков.

«Вашингтон десятилетиями раздувал пожар конфликтов на Ближнем Востоке. Более того, американские власти зарубили работу «квартета» по урегулированию ситуации в этом регионе (Россия, США, ООН, Евросоюз), поставили крест на выполнении резолюций СБ ООН, в том числе о создании двух государств – еврейском и палестинском», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

«То есть американцы делают все, чтобы прочного мира здесь не было. Он им просто не нужен. При этом инициированное Джо Байденом перемирие между Израилем и «Хезболлой» в западной прессе пытаются выдать за попытки уходящего президента США «потушить пожар» затянувшегося конфликта», – указал собеседник.

«Однако Соединенные Штаты могут примерять на себя роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике. Вашингтон никогда не был способен провести серьезную дипломатическую миссию в регионе. Американские власти обеспечивают исключительно собственные интересы: будь то нефтяные, финансовые или геополитические», – уточнил он.

По его мнению, и в этот раз нынешняя администрация США гонится лишь за сиюминутной выгодой. «Дело в том, что итогом четырехлетнего президентства Байдена стали провалы во внешней и внутренней политике. На этом фоне соглашение Израиля с «Хезболлой» выглядит как попытка хоть как-то подретушировать свои неудачи, но выглядит это довольно жалко», – полагает дипломат.

Он напомнил, что в США уже начался процесс передачи власти, и 20 января в должность главы Белого дома вступит Дональд Трамп. «Как будет развиваться ситуация после этой даты, сейчас предсказать невозможно. Кроме того, те решения, которые принимает действующий лидер Штатов, по сути, уже ничтожны. Кто станет его слушать?

Да и к тому же Байден и миротворчество – это две противоположности.

Никакие частичные договоренности – даже если допустить, что стороны будут придерживаться условий – не решают фундаментальную проблему Ближнего Востока. Региону нужно всеобъемлющее политическое урегулирование, контуры которого хорошо известны. И Россия последовательно выступает за это», – акцентирует Долгов.

Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, проанализировал известные пункты соглашения о перемирии. Он считает, что нынешние договоренности сыграют на руку «Хезболле», потому что боевики смогут перегруппироваться и перевооружиться. По мнению собеседника, на этом фоне еврейское государство все же оставит часть подразделений в Южном Ливане.

«Речь, скорее всего, пойдет о прибрежной полосе реки Литани. Кроме того, Израиль сохранит за собой право свободы действий на земле и в небе, грозясь вернуться на свои позиции – был бы повод. А он найдется, потому что, как мне кажется, стороны рано или поздно начнут нарушать договоренность», – считает Ципис.

Он также упомянул специальное обращение Нетаньяху, в котором тот объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте. По словам премьера Израиля, это позволит сосредоточиться на Иране, пополнить вооружение ЦАХАЛ и обновить ряды соединений, перейти к «изоляции ХАМАС». Однако Ципис счел это заявление «маскировкой» реальных целей и причин такого шага.

«Например, что касается сосредоточения в Палестине, то это лицемерие. Израильские войска больше года топчутся в секторе Газа. ХАМАС фактически обезглавлен, но не все боевики уничтожены. Более существенного продвижения ЦАХАЛ на этом театре военных действий ожидать не стоит», – объяснил эксперт. Как полагает спикер,

реальная же причина, почему Нетаньяху пошел на перемирие с «Хезболлой», заключается в давлении со стороны Вашингтона.

«Демократы хотят пополнить свою копилку достижений и просят израильского премьера о помощи. Если Дональд Трамп в прошлую свою каденцию достиг «Соглашений Авраама», то уходящая администрация пытается отыграться за счет перемирия между Израилем и ливанским движением. Вот только договоренности, которые с подачи Джо Байдена были согласованы, это фикция, они долго не продержатся», – прогнозирует Ципис.

Он не исключает, что все вновь «вспыхнет», когда в Белый дом вернется Дональд Трамп. «Нетаньяху сейчас в каком-то роде идет на компромиссы, понимая, что с возвращением республиканца начнется реальная политика», – указал он. На этом фоне любопытны планы США по перевооружению и укреплению ливанской армии.

«Если до этого дойдет, то стоит ожидать высадки американского десанта или передислокации вооруженных сил Штатов из Ирака. То есть через три-четыре месяца мы можем стать свидетелями начала боестолкновений между «Хезболлой» с одной стороны и ливанской армией и ВС США – с другой», – рассуждает политолог. Спикер добавил, что

нынешнее правительство еврейского государства не заинтересовано в перемирии.

«Ультраправые и вовсе выступают за оккупацию всего Южного Ливана. Они, кстати, тоже оказывают давление на Нетаньяху. Поэтому, повторюсь, по моим прогнозам, стороны не будут выполнять условия соглашения», – уточнил аналитик.

Ципис также напомнил, что жители севера Израиля, перемещенные во временные пункты проживания из-за обстрелов со стороны «Хезболлы», ранее высказывались против каких-либо соглашений с движением без достижения стратегических целей.

«Но сейчас – с учетом того, что угроза может быть ликвидирована с помощью американских сил – израильтяне испытывают радость», – указал эксперт. «Фактически цель правительства Нетаньяху – не отодвинуть «Хезболлу» за Литани и не идти с группировкой на переговоры, а уничтожить движение», – заключил Ципис.