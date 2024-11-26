Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Поселки на севере Израиля выступили против перемирия с «Хезболлой»
Власти северного Израиля выступили против перемирия с «Хезболлой» из-за угроз безопасности
Власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство возможным перемирием с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.
Израильские власти северных районов выразили недовольство в связи с возможным перемирием с «Хезболлой», передает «Интерфакс».
Глава администрации населенного пункта Метула Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором. Он отметил, что угроза не устранена, и около 70% зданий в Метуле повреждены, жители не могут вернуться домой.
Азулай заявил, что восстановление Метулы займет не менее двух лет, и подчеркнул, что до тех пор, пока безопасность не будет гарантирована, жители не вернутся. Важно, чтобы безопасность была не только ощущением, но и реальностью, добавил он.
Эйтан Давиди, глава администрации Маргалиот, также выразил обеспокоенность в интервью Channel 12. Давиди заявил, что невозможно полагаться на Ливан в вопросах безопасности, подчеркивая недоверие к возможности обеспечения защиты со стороны этой страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска нанесли удары по Ливану, в результате чего за сутки погибли 84 человека, в то время как «Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом.