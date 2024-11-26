Поселки на севере Израиля выступили против перемирия с «Хезболлой»

Власти северного Израиля выступили против перемирия с «Хезболлой» из-за угроз безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские власти северных районов выразили недовольство в связи с возможным перемирием с «Хезболлой», передает «Интерфакс».

Глава администрации населенного пункта Метула Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором. Он отметил, что угроза не устранена, и около 70% зданий в Метуле повреждены, жители не могут вернуться домой.

Азулай заявил, что восстановление Метулы займет не менее двух лет, и подчеркнул, что до тех пор, пока безопасность не будет гарантирована, жители не вернутся. Важно, чтобы безопасность была не только ощущением, но и реальностью, добавил он.

Эйтан Давиди, глава администрации Маргалиот, также выразил обеспокоенность в интервью Channel 12. Давиди заявил, что невозможно полагаться на Ливан в вопросах безопасности, подчеркивая недоверие к возможности обеспечения защиты со стороны этой страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска нанесли удары по Ливану, в результате чего за сутки погибли 84 человека, в то время как «Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом.