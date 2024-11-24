Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.8 комментариев
Израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек за сутки
На юге и востоке Ливана, а также в центре Бейрута израильские удары привели к гибели 84 человек и ранениям 213 граждан, сообщили в минздраве Ливана.
Как сообщает РИА «Новости», в результате израильских ударов, нанесенных в субботу по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута, погибли 84 человека и 213 получили ранения. Эти данные были обнародованы в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.
В отчете минздрава страны уточняется, что наибольшее число погибших зарегистрировано в центре Бейрута, где жертвами атак стали 29 человек. В провинции Баальбек-Хермель на востоке и северо-востоке Ливана количество погибших достигло 43 человек. В южных районах страны погибли 12 граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, а также нанес ракетный удар, который обрушил жилое здание в центре Бейрута; в результате удара Израиля в Ливане погибли медработники.