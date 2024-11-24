«Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом

Tекст: Ольга Иванова

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится: «Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от ливано-палестинской границы».

Это уже третий за сутки обстрел военных объектов в районе израильской границы. В другом заявлении «Хезболлы» сообщается о нападении с помощью беспилотников на штаб операций израильской армии в поселении Митула, расположенном близь ливанской границы. Также в городе Акко был нанесен ракетный удар по военной базе Шарага.

В израильском поселении Дишон ливанское сопротивление атаковало артиллерийские расчеты, которые совершали удары по ливанским поселениям. По данным шиитского движения, с начала воскресенья были атакованы около десяти мест скопления живой силы армии Израиля на разных участках границы.

Ранее «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava. До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября.