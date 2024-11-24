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«Хезболла» нанесла массированные удары по позициям Израиля
«Хезболла» нанесла 34 удара по позициям израильской армии на севере Израиля и юге Ливана
«Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava, говорится в сообщении.
Как передает ТАСС, ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о массированных ударах по израильским армейским позициям. Отмечается, что бойцы группы провели в субботу 34 операции на севере Израиля и юге Ливана.
В ходе атак использовалась беспилотная авиация. В населенных пунктах Шамаа и Эль-Баяда, расположенных на ливанской территории, ракетным обстрелом были уничтожены два израильских танка Merkava.
Как утверждают представители движения, в результате обстрелов среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые.
До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября