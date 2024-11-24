«Хезболла» нанесла массированные удары по позициям Израиля

«Хезболла» нанесла 34 удара по позициям израильской армии на севере Израиля и юге Ливана

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о массированных ударах по израильским армейским позициям. Отмечается, что бойцы группы провели в субботу 34 операции на севере Израиля и юге Ливана.

В ходе атак использовалась беспилотная авиация. В населенных пунктах Шамаа и Эль-Баяда, расположенных на ливанской территории, ракетным обстрелом были уничтожены два израильских танка Merkava.

Как утверждают представители движения, в результате обстрелов среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые.

До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября

