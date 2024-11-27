  • Новость часаДолгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Коррупция уничтожает энергетику Украины сильнее авиаударов
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Маск предсказал гибель пилотируемой авиации в войнах будущего
    На «Северных потоках» было заложено не менее шести взрывных устройств
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке
    Отражен массированный авиаудар ВСУ по Севастополю
    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
    На пост президента Грузии выдвинут бывший футболист владикавказской «Алании»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    0 комментариев
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    23 комментария
    27 ноября 2024, 13:14 • Новости дня

    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности

    Дипломат Долгов: США могут примерять роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике

    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена гонится за сиюминутной выгодой. Инициирование соглашений между Израилем и «Хезболлой» – жалкая попытка хоть как-то замаскировать собственные неудачи во внешней и внутренней политике, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов.

    «Вашингтон десятилетиями раздувал пожар конфликтов на Ближнем Востоке. Более того, американские власти зарубили работу «квартета» по урегулированию ситуации в этом регионе (Россия, США, ООН, Евросоюз), поставили крест на выполнении резолюций СБ ООН, в том числе о создании двух государств – еврейском и палестинском», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «То есть американцы делают все, чтобы прочного мира здесь не было. Он им просто не нужен. При этом инициированное Джо Байденом перемирие между Израилем и «Хезболлой» в западной прессе пытаются выдать за попытки уходящего президента США «потушить пожар» затянувшегося конфликта», – указал собеседник.

    «Однако Соединенные Штаты могут примерять на себя роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике. Вашингтон никогда не был способен провести серьезную дипломатическую миссию в регионе. Американские власти обеспечивают исключительно собственные интересы: будь то нефтяные, финансовые или геополитические», – уточнил он.

    По его мнению, и в этот раз нынешняя администрация США гонится лишь за сиюминутной выгодой. «Дело в том, что итогом четырехлетнего президентства Байдена стали провалы во внешней и внутренней политике. На этом фоне соглашение Израиля с «Хезболлой» выглядит как попытка хоть как-то подретушировать свои неудачи, но выглядит это довольно жалко», – полагает дипломат.

    Он напомнил, что в США уже начался процесс передачи власти, и 20 января в должность главы Белого дома вступит Дональд Трамп. «Как будет развиваться ситуация после этой даты, сейчас предсказать невозможно. Кроме того, те решения, которые принимает действующий лидер Штатов, по сути, уже ничтожны. Кто станет его слушать? Да и к тому же Байден и миротворчество – это две противоположности», – подчеркнул собеседник.

    «Никакие частичные договоренности – даже если допустить, что стороны будут придерживаться условий – не решают фундаментальную проблему Ближнего Востока. Региону нужно всеобъемлющее политическое урегулирование, контуры которого хорошо известны. И Россия последовательно выступает за это», – заключил Долгов.

    Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов. Предложенную США инициативу поддержали десять министров. Против высказался лишь один политик. При этом в заявлении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Тель-Авив сохраняет право на ответные действия в случае угрозы собственной безопасности.

    Единственным противником плана стал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит». Проект соглашения он называл «исторической ошибкой» еврейского государства, однако Нетаньяху парировал эти заявления необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе».

    Премьер также заявлял, что принятый план поможет Тель-Авиву пополнить вооружения ЦАХАЛ и в перспективе перейти к «изоляции ХАМАС». Между тем одобренная Израилем инициатива подразумевает отвод сил и инфраструктуры «Хезболлы» к северу от реки Литани, занятие армией Ливана территорий на юге страны в течение 60 дней, а также полный выход войск еврейского государства из арабской республики.

    Также планируется создание международного комитета по надзору во главе США для контроля над реализацией договоренностей и устранения нарушений. «Сегодняшнее заявление приближает нас к реализации позитивной программы, которую я продвигал на протяжении всего своего президентского срока: видение Ближнего Востока, где мир и процветание будут распространяться за пределы границ», – цитирует заявление президента Штатов Джо Байдена The Washington Post.

    По его словам, Вашингтон до сих пор готов содействовать заключению исторических договоренностей. При этом сам факт прекращения огня называется «важнейшим достижением» текущей администрации демократов, сделанным «незадолго до смены власти». В свою очередь The New York Times пишет, что «перемирие положит конец конфликту, продолжающемуся больше года».

    Напомним, Тель-Авив начал военную операцию по уничтожению «Хезболлы» в Ливане в конце сентября. О том, что движение и Бейрут согласились с предложением США, стало известно на прошлой неделе.

    24 ноября 2024, 20:26 • Новости дня
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    @ Даниил Студнев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве рассматривают назначение Александра Дарчиева на пост посла России в США, кандидатура которого уже проходит необходимые процедуры утверждения, об этом «Коммерсанту» сообщили три осведомленных источника.

    Как пишет «Коммерсант», кандидатура Дарчиева на пост посла России в США проходит все необходимые процедуры утверждения. Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД РФ и бывший посол в Канаде, вероятно, станет новым послом в Вашингтоне.

    Издание напоминает, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявлял ранее, что «кандидатура выбрана». Тогда он подчеркнул, что назначения можно ожидать в обозримой перспективе.

    Также, указывает издание, Дарчиев рассматривался как наиболее вероятный кандидат на пост посла, если уровень российского представительства в Вашингтоне не будет понижен.

    Карьера Дарчиева началась в МИДе в 1992 году. Он занимал ключевые посты, в том числе советника и советника-посланника в посольстве России в США. Последняя его миссия была в Канаде, где он служил послом с 2014 по 2021 год, включая период обострения отношений из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, и новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (3)
    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Коментарии (51)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

    Коментарии (35)
    25 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник» ничем не ограничено, так как США вышли из договора о ликвидации РСМД и он прекратил свое существование, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Президент России [Владимир Путин] четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации [президента США Дональда] Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и слома [соглашения], никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он отметил, что ракеты «Орешник» не имеют никакого отношения к ДСНВ.

    В сентябре Рябков отмечал, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

    Коментарии (3)
    26 ноября 2024, 03:36 • Новости дня
    Экономист Сакс осудил грубость властей США в адрес Путина

    Джеффри Сакс назвал оскорбления Путина со стороны США недопустимыми

    Экономист Сакс осудил грубость властей США в адрес Путина
    @ SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский экономист Джеффри Сакс выразил недовольство оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, подчеркнув, что грубость подобного рода в условиях нынешней политической ситуации является безответственной и опасной.

    Известный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о недопустимости оскорблений со стороны американских властей в адрес президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». В подкасте Judging Freedom Сакс подчеркнул, что никто из ответственных лиц не должен позволять себе вульгарные высказывания, особенно находясь в состоянии конфликта с ядерной державой.

    Сакс отметил, что подобная риторика демонстрирует полную безответственность и может привести к опасным последствиям. «Подобная безответственность может всех нас убить,» – отметил экономист, добавив, что такие заявления могут поставить мир на грань ядерной войны.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу использования оскорбительного языка со стороны американских властей, назвав это частью американской политической культуры. Также Мария Захарова, официальный представитель МИД России, указала на недочет в понимании ядерной доктрины России представителями НАТО, которые обсуждали возможность нанесения ударов по РФ.

    Джеффри Сакс также прокомментировал недавние слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра и заявил, что его высказывания об ударах по России могут привести к ядерной войне. Экономист назвал Бауэра безрассудным человеком, который не должен определять политику, способную привести к глобальному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что президент России никогда не прибегал к подобной риторике и не собирается этого делать в будущем.

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США, подчеркнув, что такая риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    Коментарии (5)
    26 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист Дудаков: Угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде
    @ Stefani Reynolds/Poo/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Возможным введением пошлин на товары из Канады и Мексики избранный президент США хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также потоком нелегальной миграции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.

    «Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что еще в январе, согласно данным СМИ, Трамп допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из КНР. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», – добавил собеседник.

    Что касается Канады, то одна из основных претензий Трампа к Оттаве связана с нелегальной миграцией. «В Канаде с этим серьезные проблемы: за последние годы в страну приехало много людей. Впрочем, некоторые из них прорываются через северную границу на территорию Соединенных Штатов», – указал Дудаков. Возможное введение пошлин на товары из Канады позволит Трампу решить еще одну задачу – а именно «устроить смену режима» в стране.

    «В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом». С ним избранному президенту США, думаю, будет проще договариваться, например, о совместной борьбе с миграцией», – рассуждает политолог.

    Он напомнил, что эта проблема характерна и для южных границ, но Трамп также будет пытаться побороть и контрабанду наркотиков. «Мексиканские картели зарабатывают миллиарды долларов на поставках запрещенных веществ, опиоидов в США. Это вызывает большой кризис в Америке: например, по 100 тыс. граждан умирают ежегодно от передозировки. Поэтому для республиканцев этот вопрос стоит уровнем повыше, чем Китай, Иран, Россия или какие-либо другие страны», – отметил эксперт.

    Дудаков допускает, что по поручению Трампа может быть проведена ограниченная военная операция против картелей в Мексике «Шок и трепет» с нанесением ракетных ударов по их инфраструктуре. «В то же время, конечно, это поставит в очень сложное положение отношения Вашингтона и Мехико, в которых и на текущий момент наблюдаются проблемы», – уточнил спикер.

    «Пока же возможное введение пошлин на товары из Канады и Мексики призваны заставить эти страны побороть потоки нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Подобная мера – своего рода требование к местным властям к кооперации», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести высокие таможенные пошлины для Канады, Мексики и КНР. Как отмечает The New York Times, все перечисленные страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. Так, в отношении Мехико и Оттавы планируется увеличение налогов до 25%. Ограничения будут действовать до тех пор, пока государства не отрегулируют поток наркотиков и движение мигрантов в Штаты.

    Кроме того, республиканец пообещал довести размер пошлин на товары из Китая до 10%. Причем данные тарифы будут действовать поверх иных норм, принятых против Пекина ранее. По его оценке, Поднебесная предпринимает недостаточно усилий для пресечения незаконного потока наркотиков в США. Действие законодательных правок будет продолжаться до тех пор, пока КНР не предпримет необходимых мер по решению данной проблемы.

    Как отмечает сам Трамп, данные решения будут приняты 20 января, то есть в первый же день его возвращения в Белый дом. При этом планируемые ограничения, скорее всего, будут нарушать условия торгового соглашения, заключенного между США, Мексикой и Канадой. Напомним, документ был подписан в 2020 году, во времена первого срока республиканца.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможный антикитайский курс администрации Трампа.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Конгрессвумен Тэйлор-Грин осудила возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Tекст: Александра Юдина

    Передача ядерного оружия Украине будет актом государственной измены, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

    По ее словам, возможная передача президентом Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, противоречащей конституции, передает РИА «Новости».

    Тэйлор-Грин отметила, что такой шаг может быть расценен как акт государственной измены.

    Политик также предположила, что Байден может стремиться развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

    Конгрессвумен напомнила, что заявление последовало в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который в ироничной форме высказался о предоставлении Украине ядерного оружия как о новом шаге в цепи поставок более смертоносного оружия Киеву.

    Навфаль задался вопросом, действительно ли речь идет о помощи Украине или же преследуются более серьезные цели. Он подчеркнул, что такая беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы.

    Ранее американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны».

    Коментарии (14)
    26 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты

    Боррель заявил, что отказ ЕС исполнять ордер МУС на Нетаньяху демонстрирует двойные стандарты

    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель обвинил страны ЕС в двойных стандартах, если они откажутся исполнить ордер МУС против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Европейские страны должны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это станет проявлением двойных стандартов. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, глава дипломатической службы ЕС, который готовится уйти на пенсию 1 декабря, передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул неизбежность исполнения ордеров, заявив: «Ордер МУС – это не альтернатива, мне это нравится или мне это не нравится. Это обязательство».

    По мнению Борреля, Европейский союз не может одновременно поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять аналогичный документ против Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что такое поведение может вызвать критику со стороны международного сообщества за проявление двойных стандартов. Эта ситуация подчеркивает сложные дипломатические отношения и вызовы, с которыми сталкивается ЕС в области международного права и политики.

    Заявление Борреля было сделано по прибытии на заседание глав МИД стран Группы семи (G7). Решение по ордеру против Нетаньяху может стать значимым тестом на приверженность ЕС своим принципам и международным правовым договорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра.

    Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, если они поддержат арест Нетаньяху, сотрудничая с Международным уголовным судом.

    Коментарии (7)
    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 04:18 • Новости дня
    Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

    Байден грубо ответил журналистке на вопрос о ситуации с Израилем и Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Во время брифинга в Белом доме о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и Ливаном президент США Джо Байден грубо прокомментировал вопрос журналистки, передает РИА «Новости». После завершения своего выступления Байден сначала проигнорировал вопросы журналистов, но, направляясь к выходу, все же повернулся и ответил на два вопроса.

    На вопрос журналистки о том, чем отличается текущая ситуация от прошлых, он резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное».

    Это не первый случай, когда Байден проявляет грубость в общении с прессой. Две недели назад перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он также резко ответил другому журналисту: «Будьте аккуратнее, не травмируйте голову», после вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Подобные случаи ранее происходили и в мае, когда он спросил журналиста, не падал ли он на голову.

    Также, в июне 2021 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, Байден раскритиковал журналистку за формулировку вопроса, заявив, что она выбрала не ту профессию. Позже он извинился за свои слова, как и в случае, когда назвал телекорреспондента «сукиным сыном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда». Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, где он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

    Президент США также допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Захарова прокомментировала прекращение дел против Трампа

    Захарова: прекращение дел против Трампа подчеркивает цикличность правосудия США

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа, что демонстрирует различные результаты до и после выборов.

    Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прекращение Министерством юстиции США федеральных дел против избранного президента Дональда Трампа. Захарова отметила, что это решение подчеркивает «удивительную цикличность» американского правосудия.

    «Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в 4 года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия», – заявила Захарова в своем телеграм-канале.

    Ранее директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун сообщил, что Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в контексте политической ситуации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было названо победой для верховенства права.

    Суд Нью-Йорка решил перенести вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов на 26 ноября, удовлетворив ходатайство его адвокатов о переносе заседания после президентских выборов.

    Трамп заявлял, что ему запретили давать показания по делу о подлоге документов, что он считает неконституционным.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежавшей израильской военной разведке, находящейся в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба организации.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится: «Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от ливано-палестинской границы».

    Это уже третий за сутки обстрел военных объектов в районе израильской границы. В другом заявлении «Хезболлы» сообщается о нападении с помощью беспилотников на штаб операций израильской армии в поселении Митула, расположенном близь ливанской границы. Также в городе Акко был нанесен ракетный удар по военной базе Шарага.

    В израильском поселении Дишон ливанское сопротивление атаковало артиллерийские расчеты, которые совершали удары по ливанским поселениям. По данным шиитского движения, с начала воскресенья были атакованы около десяти мест скопления живой силы армии Израиля на разных участках границы.

    Ранее «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava. До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине

    Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (4)
    26 ноября 2024, 06:33 • Новости дня
    Маск: Ремонт в Пентагоне занимает больше времени, чем строительство

    Маск заявил о высоком уровне бюрократии в Пентагоне, замедляющем ремонт

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона, отметив, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, что дольше строительства здания в 1940-х годах.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация дошла до того, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, в то время как все здание ведомства было построено за 16 месяцев в 1940-х годах. Маск сделал это заявление после встречи с высокопоставленными военными чиновниками.

    Эти слова Маска стали ответом на высказывания бизнесмена Вивека Рамасвами, который ранее заявлял, что бюрократия значительно увеличивает расходы за счет сомнительных статей. Маск подчеркнул, что это не связано с численностью сотрудников, а скорее с неэффективностью управленческих процессов.

    В прошлом Маск уже поднимал вопросы эффективности государственных расходов. Он упоминал о новом департаменте по достижению госэффективности в США (DOGE), задачей которого является повышение эффективности использования военных бюджетов. Маск и Вивек Рамасвами были назначены на руководящие должности в этом департаменте, что подтвердил Дональд Трамп после победы на президентских выборах.

    Илон Маск также регулярно поддерживает Дональда Трампа и активно участвует в обсуждении вопросов американской политики, делая заявления и комментируя события в своей социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделав их дорогими и неэффективными, по мнению Илона Маска.

    Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Он и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

    Израиль и «Хезболлах» согласовали прекращение огня по предложению США

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра.

    Израильский военно-политический кабинет большинством голосов одобрил предложение США о прекращении боевых действий в Ливане, сообщает ТАСС. Десять министров поддержали это решение, один выступил против. В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Израиль сохраняет право на ответные действия в случае угрозы своей безопасности.

    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит», стал единственным, кто проголосовал против. Он ранее назвал это соглашение «исторической ошибкой» для Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении отметил, что прекращение огня связано с необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе» и пополнить запасы вооружения.

    Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках договоренностей Израиль может реагировать в случае угроз со стороны «Хезболлах». Он также уточнил, что американские силы не будут размещаться в южной части Ливана, а США вместе с Францией окажут необходимую помощь для полной реализации сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений, и глава администрации Метулы Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежащей израильской военной разведке в пригороде Тель-Авива. В ответ израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали к срочной эвакуации мирных жителей.

    Коментарии (0)
    Главное
    Доллар на Форекс превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года
    Киев запросил в пользование здание бывшего консульства России в Познани
    МИД пообещал ответить на закрытие бюро Первого канала в Германии
    По подозрению в госизмене в Москве арестованы два человека
    Названа возможная причина взрыва автомобиля в Подмосковье
    Правнучка летчика Чкалова скрылась за границей
    Главный скуф России прокомментировал попадание мема в тройку слов года

    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности

    Перейти в раздел

    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы выбирают жизнь в России

    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

    Перейти в раздел

    Коррупция уничтожает энергетику Украины сильнее авиаударов

    Киев не смог возвести бетонные бункеры для защиты энергетической инфраструктуры Украины. По данным британской прессы, часть денег, выделенных на проект, попросту разворовали. Теперь же в стране выведено из строя порядка 80% объектов энергетики. Эти же цифры называл и Владимир Зеленский. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что такого рода укрытия вообще можно было построить, и считают, что Банковая вновь недоговаривает. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............