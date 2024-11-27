Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израиль и «Хезболлах» согласовали прекращение огня по предложению США

Tекст: Денис Тельманов

Израильский военно-политический кабинет большинством голосов одобрил предложение США о прекращении боевых действий в Ливане, сообщает ТАСС. Десять министров поддержали это решение, один выступил против. В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Израиль сохраняет право на ответные действия в случае угрозы своей безопасности.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит», стал единственным, кто проголосовал против. Он ранее назвал это соглашение «исторической ошибкой» для Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении отметил, что прекращение огня связано с необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе» и пополнить запасы вооружения.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках договоренностей Израиль может реагировать в случае угроз со стороны «Хезболлах». Он также уточнил, что американские силы не будут размещаться в южной части Ливана, а США вместе с Францией окажут необходимую помощь для полной реализации сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений, и глава администрации Метулы Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором.

Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежащей израильской военной разведке в пригороде Тель-Авива. В ответ израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали к срочной эвакуации мирных жителей.