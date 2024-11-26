Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».12 комментариев
Израиль через соцсети предупредил о нанесении ударов по центру Бейрута
Израиль через соцсети предупредил население о нанесении ударов по центру Бейрута
Израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы, и указали, что мирным жителям необходимо проводить срочную эвакуацию.
Представитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети X (заблокирована в РФ) сообщил, что удары будут нанесены по кварталам Рас-Бейрут, Корниш-Мазраа, Мсейтбе и Зукак-эль-Блат, передает ТАСС.
Отмечаются, что в этих районах находятся офисы Al-Qard Al-Hassan, спонсирующей «Хезболлу». Он добавил, что необходимо держаться на расстоянии минимум 500 метров от зоны поражения.
Ранее в результате израильского артиллерийского удара по ливанскому блокпосту погиб один военнослужащий. До этого за одни сутки израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек.