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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 19:18 • Новости дня

    Израиль через соцсети предупредил о нанесении ударов по центру Бейрута

    Израиль через соцсети предупредил население о нанесении ударов по центру Бейрута

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы, и указали, что мирным жителям необходимо проводить срочную эвакуацию.

    Представитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети X (заблокирована в РФ) сообщил, что удары будут нанесены по кварталам Рас-Бейрут, Корниш-Мазраа, Мсейтбе и Зукак-эль-Блат, передает ТАСС.

    Отмечаются, что в этих районах находятся офисы Al-Qard Al-Hassan, спонсирующей «Хезболлу». Он добавил, что необходимо держаться на расстоянии минимум 500 метров от зоны поражения.

    Ранее в результате израильского артиллерийского удара по ливанскому блокпосту погиб один военнослужащий. До этого за одни сутки израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек.

    26 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты

    Боррель заявил, что отказ ЕС исполнять ордер МУС на Нетаньяху демонстрирует двойные стандарты

    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель обвинил страны ЕС в двойных стандартах, если они откажутся исполнить ордер МУС против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Европейские страны должны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это станет проявлением двойных стандартов. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, глава дипломатической службы ЕС, который готовится уйти на пенсию 1 декабря, передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул неизбежность исполнения ордеров, заявив: «Ордер МУС – это не альтернатива, мне это нравится или мне это не нравится. Это обязательство».

    По мнению Борреля, Европейский союз не может одновременно поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять аналогичный документ против Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что такое поведение может вызвать критику со стороны международного сообщества за проявление двойных стандартов. Эта ситуация подчеркивает сложные дипломатические отношения и вызовы, с которыми сталкивается ЕС в области международного права и политики.

    Заявление Борреля было сделано по прибытии на заседание глав МИД стран Группы семи (G7). Решение по ордеру против Нетаньяху может стать значимым тестом на приверженность ЕС своим принципам и международным правовым договорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра.

    Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, если они поддержат арест Нетаньяху, сотрудничая с Международным уголовным судом.

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    24 ноября 2024, 00:10 • Новости дня
    Россия назвала всеобъемлющим готовящийся договор с Ираном

    Россия и Иран заключат договор о сотрудничестве, включая оборону и безопасность

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

    Руденко подчеркнул, что документ будет охватывать практически все актуальные и перспективные сферы сотрудничества, включая оборону и безопасность. По его словам, детали пока раскрывать рано, но документ будет отвечать современным вызовам и требованиям, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что аналогичные положения уже содержались в документе 2001 года, но за прошедшие два десятилетия характер взаимодействия заметно изменился. Он добавил: «Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с нашими иранскими друзьями и предпринимаем необходимые совместные меры для упрочения мира и безопасности».

    Напомним, накануне Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    24 ноября 2024, 06:07 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла массированные удары по позициям Израиля

    «Хезболла» нанесла 34 удара по позициям израильской армии на севере Израиля и юге Ливана

    Tекст: Максим Попов

    «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava, говорится в сообщении.

    Как передает ТАСС, ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о массированных ударах по израильским армейским позициям. Отмечается, что  бойцы группы провели в субботу 34 операции на севере Израиля и юге Ливана.

    В ходе атак использовалась беспилотная авиация. В населенных пунктах Шамаа и Эль-Баяда, расположенных на ливанской территории, ракетным обстрелом были уничтожены два израильских танка Merkava.

    Как утверждают представители движения, в результате обстрелов среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые.

    До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября

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    24 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежавшей израильской военной разведке, находящейся в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба организации.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится: «Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от ливано-палестинской границы».

    Это уже третий за сутки обстрел военных объектов в районе израильской границы. В другом заявлении «Хезболлы» сообщается о нападении с помощью беспилотников на штаб операций израильской армии в поселении Митула, расположенном близь ливанской границы. Также в городе Акко был нанесен ракетный удар по военной базе Шарага.

    В израильском поселении Дишон ливанское сопротивление атаковало артиллерийские расчеты, которые совершали удары по ливанским поселениям. По данным шиитского движения, с начала воскресенья были атакованы около десяти мест скопления живой силы армии Израиля на разных участках границы.

    Ранее «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava. До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября.

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    23 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    Сирийские войска предотвратили диверсию в Идлибе

    Сирийские войска предотвратили проникновение диверсантов в провинции Идлиб

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе. Двое военнослужащих получили ранения из-за обстрела со стороны террористов, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк .

     Вместе с тем Игнасюк сообщил, что за последние сутки было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских вооруженных сил со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (организации, запрещенные на территории России. В результате одного из обстрелов, произведенного из автоматического гранатомета АГС-17, двое сирийских военнослужащих получили ранения, передает ТАСС.

    Напомним, накануне Израиль атаковал управляемыми ракетами погранпереход на границе Сирии и Ливана.

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    26 ноября 2024, 00:38 • Новости дня
    Шойгу заявил о планах России по развитию связей с Афганистаном

    Сергей Шойгу обсудил с Кабулом двустороннее сотрудничество и безопасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия настроена на расширение сотрудничества с Афганистаном во множестве сфер, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером.

    Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных областях, передает ТАСС. На встрече с вице-премьером Афганистана Моххамадом Абдул Кабиром, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул важность конструктивного политического диалога между двумя странами. Визит Шойгу включал несколько раундов переговоров, на которых обсуждались вопросы экономики, транспорта и безопасности.

    «Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений», – заявил Шойгу, добавив, что Россия готова поддерживать процесс внутриафганского урегулирования. Он отметил, что становление стабильного и независимого Афганистана отвечает интересам всех стран региона. Российская сторона планирует продолжать оказывать помощь Афганистану в интеграции в региональные структуры и объединения.

    Шойгу также отметил необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества и борьбы с вызовами безопасности, такими как терроризм и незаконный оборот наркотиков. По его словам, США должны взять на себя основную ответственность за восстановление Афганистана после своих военных действий в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва планирует исключить талибов из черного списка для развития отношений с Афганистаном.

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    24 ноября 2024, 03:45 • Новости дня
    Полицейские оцепили район у здания посольства Израиля в Аммане после стрельбы

    Reuters: В Аммане произошла стрельба у израильского посольства, полиция оцепила район

    Tекст: Максим Попов

    В столице Иордании Аммане произошла стрельба у посольства Израиля, район оцеплен полицией, сообщило Reuters.

    Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошла стрельба. Как отметили очевидцы, после случившегося полиция быстро оцепила район, чтобы обеспечить контроль над ситуацией и предотвратить дальнейшие возможные угрозы, передает РИА «Новости».

    На место происшествия оперативно прибыли медицинские службы. Власти предпринимают все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего и обеспечения безопасности.

    Позднее стало известно, что силы безопасности Иордании застрелили человека, открывшего огонь по охранникам возле израильского посольства в Аммане.

    Ранее сообщалось,что Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран. В числе стран, получивших предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар.

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    23 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская атака с использованием управляемых ракет вывела из строя погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана.

    Обстрел произошел в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевой источник. По данным собеседника агентства, в результате ракетного обстрела переход вышел из строя.

    «Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход Джусия в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, в результате тот вышел из строя», – сказал он. Источник добавил, что звуки обстрела были слышны в городе Аль-Кусейр, находящемся в непосредственной близости от границы.

    Ранее израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям. В результате воздушной атаки израильских ВВС на Бейрут погибли четыре человека и 33 получили ранения.

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    24 ноября 2024, 19:32 • Новости дня
    Израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек за сутки

    Tекст: Ольга Иванова

    На юге и востоке Ливана, а также в центре Бейрута израильские удары привели к гибели 84 человек и ранениям 213 граждан, сообщили в минздраве Ливана.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате израильских ударов, нанесенных в субботу по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута, погибли 84 человека и 213 получили ранения. Эти данные были обнародованы в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.

    В отчете минздрава страны уточняется, что наибольшее число погибших зарегистрировано в центре Бейрута, где жертвами атак стали 29 человек. В провинции Баальбек-Хермель на востоке и северо-востоке Ливана количество погибших достигло 43 человек. В южных районах страны погибли 12 граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, а также нанес ракетный удар, который обрушил жилое здание в центре Бейрута; в результате удара Израиля в Ливане погибли медработники.

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    26 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила

    Представитель Китая в США заявил о несостоятельности обвинений Трампа в фентаниле

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай опроверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, заявив о несоответствии этих заявлений фактам и реальности.

    Китай отверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, пишет РИА «Новости». Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что заявления Трампа противоречат фактам и реальности. Он подчеркнул, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало важной договоренностью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

    На встрече в Сан-Франциско в 2023 году лидеры договорились о возобновлении взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками. По словам Лю, китайская сторона ответила на запросы США о проверке информации по определенным делам и предприняла необходимые действия.

    Лю Пэнъюй добавил, что сотрудничество в этой области доказывает несостоятельность обвинений о содействии Китая поступлению фентанила в США. Он подчеркнул, что такого рода обвинения противоречат «как фактам, так и реальности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.

    Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что сотрудничество России и КНДР может спровоцировать укрепление альянса США с Японией и Южной Кореей, что вызывает беспокойство у Китая.

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    25 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    ЦПВС зафиксировал нарушения авиации США в Сирии

    ЦПВС сообщил о 16 нарушениях авиацией коалиции во главе с США в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал 16 нарушений воздушного пространства Сирии авиацией коалиции, возглавляемой США, в районе Эт-Танф за сутки.

    Как передает ТАСС, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил о 16 зафиксированных нарушениях в воздушном пространстве Сирии. Нарушения зафиксированы в районе Эт-Танф двумя парами истребителей F-15.

    Игнасюк уточнил, что нарушения были связаны с правилами использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. Он также подчеркнул, что за сутки был зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, касающийся несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов коалиции.

    По данным ЦПВС, данные нарушения вызвали обеспокоенность российской стороны. Они рассматриваются как угроза безопасности и стабильности в регионе. В центре подчеркивают важность соблюдения всех международных договоренностей для предотвращения инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе, что привело к ранению двух военнослужащих из-за обстрела со стороны террористов.

    Израильская атака с использованием управляемых ракет вывела из строя погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана, обстрел произошел в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс.

    При содействии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию вернулись 26 детей, ранее находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, они прилетели на борту ВКС России и были доставлены на аэродром Чкаловский.

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    24 ноября 2024, 08:57 • Новости дня
    Стало известно о гибели медработников в Ливане при ударах Израиля

    Два медработника погибли при израильских ударах по скорой помощи в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских авиаударов по машинам скорой помощи на юге Ливана погибли два медработника и четверо получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

    По данным ТАСС, на юге Ливана в результате израильского авиаудара по автомобилям скорой помощи погибли два медицинских работника и четверо получили ранения. Катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на министерство здравоохранения Ливана, сообщает, что израильский беспилотник атаковал первую машину скорой помощи, которая направлялась в населенный пункт Айн-Бааль для проведения спасательной операции.

    Когда на место происшествия прибыл второй автомобиль скорой помощи, он также подвергся воздушной атаке. В результате этих нападений погибли два фельдшера, а четверо медицинских работников были ранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту, который Израиль нанес в результате обострения конфликта. Также Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана.

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    26 ноября 2024, 05:51 • Новости дня
    Китай пригласил Афганистан на встречу глав МИД соседних стран

    Китай пригласил Афганистан на пятую встречу министров соседних стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай направил официальное приглашение Афганистану для участия в пятой встрече министров иностранных дел стран-соседей, подчеркнув важность отношений между двумя странами.

    Китай официально пригласил Афганистан принять участие в пятой встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, сообщает Tolo news. Специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн встречался с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки, где выразил удовлетворение отношениями между Кабулом и Пекином и отметил уважение Китая к ценностям и выбору афганского народа.

    Заместитель пресс-секретаря афганского МИД Зия Ахмад Такал сообщил, что Юэ Сяоюн подчеркнул необходимость присутствия главы МИД Афганистана на предстоящей встрече министров иностранных дел стран-соседей. По его словам, стороны обсудили также вопросы регионального и экономического сотрудничества между двумя государствами.

    По данным интернет-портала, точная дата предстоящей пятой встречи министров иностранных дел соседних стран пока не объявлена. Напомним, что на прошлой встрече, которая состоялась в апреле 2023 года в Самарканде, Афганистан представлял глава МИД Исламского эмирата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании московского формата консультаций по Афганистану призвал западные страны вернуть Афганистану незаконно присвоенные активы и снять санкции. Делегация движения «Талибан», возглавляемая и. о. главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, прибыла в Москву для участия в консультациях по афганской проблематике. Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных сферах, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером.

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    24 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Израильский удар по блокпосту в Ливане привел к жертвам среди военных

    Ливанский военный погиб и 18 ранены в результате израильского удара по блокпосту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильского артиллерийского удара по ливанскому блокпосту погиб один военнослужащий, а еще 18 человек получили ранения, объект серьезно поврежден.

    Ливанский военный погиб, 18 получили ранения в результате израильского удара по блокпосту в Ливане, передает «РИА Новости». Армия Ливана сообщила, что нападение произошло южнее города Тир, на территории, контролируемой ливанскими вооруженными силами. В результате удара объект, использовавшийся армией, был серьезно поврежден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, а также нанес ракетный удар, который обрушил жилое здание в центре Бейрута; в результате удара Израиля в Ливане погибли медработники.

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    25 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Россия хотела бы прекращения ударов Израиля по гражданским объектам Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль желает увидеть прекращение израильских ударов по объектам ливанской гражданской инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам. Очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население», – прокомментировал Песков атаки Израиля на Бейрут, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков подчеркнул необходимость расширения каналов доставки гуманитарной помощи в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что гуманитарный кризис, особенно в Газе, достиг масштабов, вызывающих серьезную тревогу. Увеличение объемов и эффективности доставки помощи является критически важной задачей в нынешней ситуации.

    В прошлые сутки Израиль нанес авиаудары по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута, в результате чего погибли более 80 человек и пострадали более 200. Израиль также ударил по пограничному переходу между Сирией и Ливаном, а ракетный удар обрушил жилое здание в центре Бейрута.

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    Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

    Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил, что украинские военные при отступлении убили не менее 100 жителей Селидово. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города. Эксперты предполагают, что офис Зеленского попытался инициировать «Бучу 2.0» и обвинить в этом российских военных. Подробности

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    Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине

    В Румынии внезапно случилось «политическое землетрясение», нанесшее «великолепную пощечину ЕС и НАТО». Такие оценки звучат сегодня на Западе по поводу сенсационной победы в первом туре выборов президента Румынии человека, который плохо относится к НАТО и Украине и хорошо – к российскому руководству. Как такое произошло? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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