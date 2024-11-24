Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
Израильский удар по блокпосту в Ливане привел к жертвам среди военных
Ливанский военный погиб и 18 ранены в результате израильского удара по блокпосту
В результате израильского артиллерийского удара по ливанскому блокпосту погиб один военнослужащий, а еще 18 человек получили ранения, объект серьезно поврежден.
Ливанский военный погиб, 18 получили ранения в результате израильского удара по блокпосту в Ливане, передает «РИА Новости». Армия Ливана сообщила, что нападение произошло южнее города Тир, на территории, контролируемой ливанскими вооруженными силами. В результате удара объект, использовавшийся армией, был серьезно поврежден.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, а также нанес ракетный удар, который обрушил жилое здание в центре Бейрута; в результате удара Израиля в Ливане погибли медработники.