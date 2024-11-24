Израильский удар по блокпосту в Ливане привел к жертвам среди военных

Al Jazeera сообщила о гибели 13 палестинцев в секторе Газа

Израильские атаки в Газе привели к гибели 13 палестинцев и 24 раненым

Tекст: Денис Тельманов

По данным катарского телеканала Al Jazeera, израильская армия провела рейд в городе Газа, в результате которого погибли семь палестинцев, а несколько человек получили ранения.

В южной части сектора в городе Хан-Юнис израильская авиация нанесла бомбовый удар, в результате чего погибли не менее трех человек и 24 получили ранения. В лагере беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа, также погибли три человека.



Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убивая жителей приграничных местностей и захватывая заложников. Израиль ответил на это началом военной операции в Газе, целью которой является уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение всех похищенных.

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