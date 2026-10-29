Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве, и мы готовы к этой совместной работе», – заявил Путин по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

Кроме того, Россия и страны Африки предметно обсудили вопросы сотрудничества в энергетике. По словам президента, многие участники саммита отмечали значительный вклад Москвы в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.

Россия всегда идет навстречу растущим потребностям экономик континента в углеводородном топливе и по другим вопросам, добавил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.

Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.

Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.