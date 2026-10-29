Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике
Россия готова развивать сотрудничество со странами Африки в сфере атомной энергетики, заявил президент Владимир Путин.
«Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве, и мы готовы к этой совместной работе», – заявил Путин по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».
Кроме того, Россия и страны Африки предметно обсудили вопросы сотрудничества в энергетике. По словам президента, многие участники саммита отмечали значительный вклад Москвы в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.
Россия всегда идет навстречу растущим потребностям экономик континента в углеводородном топливе и по другим вопросам, добавил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.
Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.
Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.