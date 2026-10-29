Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Системы ПВО перехватили 40 беспилотников над пятью регионами за день
Системы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами России
В течение четверга дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над территорией пяти регионов России, сообщило Министерство обороны.
Российские дежурные средства противовоздушной обороны в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, а также Пермского края, сообщает Минобороны в «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 1425 украинских беспилотников за минувшие сутки.
Во вторник средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиабомбы и 645 беспилотников.
В воскресенье российские средства ПВО сбили 1072 украинских беспилотника самолетного типа.