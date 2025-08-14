Стало известно о кадровом дефиците в российских санаториях

АОТ: В санаториях России не хватает до 40% медицинского персонала

В АОТ сообщили, что санаторно-курортная отрасль России испытывает серьезный кадровый дефицит – до 40% сотрудников не хватает практически во всех здравницах страны, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее остро ощущается нехватка врачей узкой специализации, среднего медперсонала и работников питания. Дефицит кадров связан с оттоком населения из малых городов, где часто расположены санатории.

По оценкам Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, кадры требуются 99% санаториев, а средний дефицит составляет 30–40%. Количество откликов на вакансии за последний год сократилось втрое: теперь на одну позицию приходится два-три кандидата. В некоторых регионах нехватка врачей и медработников достигает 60%, а потребность в поварах и горничных – до 50%.

Эксперты связывают ситуацию с открытием новых объектов, уходом специалистов в частные клиники с более высокой оплатой труда и общим демографическим спадом.

«В санатории не менее трети от общего количества сотрудников составляют медицинские работники», – отметил медицинский директор АОТ Михаил Данилов.

Молодые специалисты редко хотят ехать в малые города, даже несмотря на предоставляемое жилье и компенсацию расходов.

Чтобы закрыть вакансии, санатории внедряют автоматизацию, а крупные сети привлекают сотрудников из Индии и Юго-Восточной Азии. Повышение зарплат и льгот, по мнению экспертов, помогает, но для здравниц это становится сильной финансовой нагрузкой: доля затрат на персонал выросла до 40% всех расходов. Параллельно растет и общий спрос на специалистов: только Cosmos Hotel Group для расширения сети потребуется более 13 тыс. новых сотрудников в ближайшие годы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости до 1 сентября зарегистрировать все отели, кемпинги, базы отдыха и санатории в едином реестре Росаккредитации.

Директор НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава Наталия Зубарева заявила, что почти половина медицинского оборудования в российских санаторно-курортных организациях признана изношенной. Треть всех зданий в этих организациях оказалась устаревшей.