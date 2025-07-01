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Эксперт сообщила о 48% изношенного оборудования в санаториях России
В российских санаторно-курортных организациях почти половина медицинского оборудования признана изношенной, при этом устаревшей оказалась также треть всех зданий, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) реабилитации и курортологии Минздрава Наталия Зубарева.
Почти половина медицинского оборудования в российских санаторно-курортных организациях требует замены, передает ТАСС.
Согласно заявлению директора НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Наталии Зубаревой, 48% аппаратуры находится в изношенном состоянии. Она также отметила, что 32% зданий и сооружений таких учреждений нуждаются в обновлении.
По словам эксперта, степень износа оборудования и инфраструктуры различается по регионам, но тенденция наблюдается по всей стране. Зубарева подчеркнула, что в России насчитывается более 1,7 тыс. санаторно-курортных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил на встрече с представителями деловых кругов важную роль американских компаний, которые сохраняли обслуживание и поставки медицинского оборудования для России.