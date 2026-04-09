Макрон призвал распространить перемирие между США и Ираном на Ливан

Макрон заявил об этом после телефонных переговоров с Тегераном и Вашингтоном, передает ТАСС.

«Я выразил надежду, что режим прекращения огня будет в полной мере соблюдаться всеми сторонами конфликта на всех театрах противостояния, в том числе в Ливане. Это необходимое условие для того, чтобы данное прекращение огня было надежным и долговечным», – заявил Макрон.

Французский президент назвал достигнутое соглашение США и Ирана лучшим из возможных решений и выразил уверенность, что оно должно стать стартом для всеобъемлющих переговоров по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке. Макрон добавил, что обсуждал этот вопрос с руководителями Катара, ОАЭ, Ливана и Ирака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня Вашингтоном и Израилем. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.