    За счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты
    ВТБ сообщил о планах продать все аграрные активы
    В США раскрыли настоящее имя создателя биткоина
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    КСИР объявил о перехвате израильского беспилотника Hermes
    В Пентагоне заявили о достижении США всех целей операции против Ирана
    В РПЦ призвали ограничить кресты на пасхальных упаковках
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    3 комментария
    Дарья Сальникова Дарья Сальникова Россия ускоряет деколонизацию Африки

    «Первичная деколонизация» не принесла Африке облегчения, но страны региона рассчитывают ее ускорить. В том числе с помощью России и институтов БРИКС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    6 комментариев
    8 апреля 2026, 19:58 • Новости дня

    Президент Ирана назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает РИА «Новости».

    По словам Пезешкиана, Тегеран предложил план из десяти общих положений, которые могут стать основой для прекращения войны. «Иран представил план из десяти общих положений, которые являются рамками для остановки войны, одним из ключевых условий было установление режима прекращения огня в Ливане», – подчеркнул он.

    Ранее Евросоюз призвал Израиль прекратить атаки на Ливан. Иран задумался об операции против Израиля после атаки на Ливан.

    8 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в конфликте между США и Ираном победил здравый смысл, вера в который была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Дмитрий Медведев отметил в Max, что в противостоянии США и Ирана удалось избежать эскалации, несмотря на жесткую риторику Белого дома.

    По его словам, вера в рациональное разрешение ситуации была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Медведев подчеркнул, что стороны конфликта объявили о своей победе, однако главным итогом стала пауза в противостоянии.

    Он отметил, что президент США согласился обсудить план из десяти пунктов, который предполагает компенсацию ущерба Ирану, продолжение ядерной программы и контроль над Ормузским проливом. По мнению Медведева, Вашингтон вряд ли примет такие условия, так как это будет воспринято как реальная победа Ирана.

    Медведев добавил, что существует промежуточный вариант развития событий, при котором Трамп не сможет долго вести войну из-за отсутствия поддержки в Конгрессе, и поэтому необходимо сохранять хрупкое перемирие. Он сравнил ситуацию с шахматами, где участвуют не двое, а трое игроков, напомнив о роли Израиля, который может предпринять самостоятельные действия и обострить ситуацию.

    «Это делает ситуацию крайне неопределенной. Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», – подытожил Медведев.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

    Захарова добавила, что Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов.

    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана

    @ imago/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    8 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие

    @ National Iranian Oil Company

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван, сообщил иранский канал Press TV.

    По информации телеканала, на данный момент пожарные и службы безопасности пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить безопасность объекта.

    Ранее агентство Mehr информировало о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе не только на острове Лаван, но и на острове Сири в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта авиация США и Израиля повредила четыре нефтехранилища в окрестностях Тегерана.

    В середине месяца израильские ВВС поразили крупнейший газоперерабатывающий завод Исламской республики.

    Накануне американские и израильские военные атаковали аэропорт Хорремабада на западе Ирана.

    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 11:20 • Новости дня
    Трамп заявил о «полной победе» США над Ираном и о готовности возобновить удары
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о «полной победе» после объявления о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    В беседе со Sky News Трамп отметил: «У меня мало времени, спрашивайте быстро». На вопрос о своем самочувствии на фоне перемирия он ответил: «Это здорово. Это очень хорошо».

    Глава Белого дома подчеркнул, что считает достигнутые результаты «полной победой» в военном отношении, и добавил, что это также победа «во всех остальных смыслах». По его словам, США выполнили все поставленные задачи на военном направлении.

    Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня «является хорошим», однако если оно не сработает, США готовы возобновить военные действия. «Мы очень легко можем вернуться к этому», – отметил он.

    Ранее Axios сообщило, что на фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана.

    Как писала NYT, временное перемирие с Ираном не исчерпало основные разногласия между сторонами.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    8 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation

    @ Anadolu Picture/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation, а также электростанция и водоочистные установки пострадали в результате ударов иранских беспилотников, сообщило министерство внутренних дел Кувейта.

    Атаки нанесли значительный материальный ущерб, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    «Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб», – сообщило МВД Кувейта в соцсетях.

    Как сообщает Интерфакс, удары были нанесены в среду. «С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов»,  – приводит заявление министерства агентство.

    На прошлой неделе Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана.

    8 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи
    @ Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана, сообщает Axios.

    В понедельник верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отдал распоряжение своим переговорщикам двигаться к соглашению с США, несмотря на угрозу полномасштабного военного конфликта. По данным издания, это решение стало прорывом в переговорах: ранее подобные указания не выдавались с начала войны, передает Axios.

    Американские и израильские военные в последние часы перед объявлением перемирия готовились к масштабной бомбардировке объектов в Иране, а союзники региона опасались беспрецедентных ответных действий Тегерана. Некоторые жители Ирана покидали свои дома, опасаясь ударов. В эти дни дипломатические усилия координировали представители Пакистана, Египта и Турции, а также посредники из Китая.

    В ходе напряженных переговоров пакистанские посредники передавали новые проекты соглашения между американским спецпредставителем и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. К ночи понедельника была согласована обновленная версия двухнедельного перемирия, которую передали Хаменеи для окончательного одобрения. Источники сообщают, что решение принималось в условиях строгой секретности из-за угрозы покушения со стороны Израиля.

    Во вторник на фоне угроз президента США уничтожить Иран, стороны быстро сблизили позиции, а премьер-министр Пакистана публично обнародовал условия перемирия. Несмотря на давление «ястребов» из окружения американского лидера, президент США согласился на соглашение после консультаций с премьером Израиля Нетаньяху и пакистанским полководцем. Вскоре после этого американские военные получили приказ прекратить подготовку к ударам.

    Иран также подтвердил свою готовность соблюдать условия перемирия и открыть Ормузский пролив для судов, действующих в координации с вооруженными силами страны. Тем временем в США и Израиле продолжаются дискуссии о дальнейшем ходе переговоров, а на пятницу в Пакистане запланированы новые встречи делегаций.

    Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи оказался в тяжелом состоянии и проходит лечение в Куме.

    Напомним, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США  заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    8 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    Названа дата открытия Ираном Ормузского пролива

    @ Boyer David/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня, пишет Reuters.

    По данным источника Reuters, этот шаг приурочен к предстоящей встрече представителей Тегерана и США, которая должна пройти в Пакистане, передает ТАСС.

    Предполагается, что при возобновлении прохода по проливу все суда будут обязаны координировать свои действия с иранскими военными.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    В Пентагоне заявили о достижении США всех целей операции против Ирана

    @ Mc2 Tajh Payne/U.S Navy/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выполнили поставленные военные задачи в ходе операции против Ирана, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

    Генерал Кейн на брифинге отметил: «В течение 38 дней масштабной боевой операции силы США достигли военных целей, определенных президентом». Он подчеркнул, что Вашингтон, по его мнению, благодаря этому обеспечил защиту собственных интересов на много лет вперед, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил о готовности к тесному взаимодействию с Ираном после смены режима, назвав процесс «очень продуктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что достигнутое с США перемирие учитывает принципы, обозначенные Тегераном.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие для одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана.

    Россия приветствует решение США и Ирана отказаться от вооруженной эскалации.

    8 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    В Ормузском проливе возобновилось судоходство

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном, следует из данных сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

    По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth в 8.44 по всемирному времени (11.24 по Москве) успешно пересек пролив и сейчас находится в Оманском заливе, передает ТАСС.

    Еще одно судно, Daytona Beach под флагом Либерии, вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 6.59 по всемирному времени (9.59 по Москве).

    Сервис отмечает, что в настоящее время в Персидском заливе продолжают находиться несколько сотен судов, из которых 426 – это танкеры, а более 50 – газовозы.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Агентство Bloomberg писало, что президент США согласовал двухнедельное перемирие с Ираном, но ключевые разногласия по ядерной программе и контролю над Ормузским проливом остаются нерешенными.

    Экономист Игорь Юшковь в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана.

    8 апреля 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Перемирие с Ираном не разрешило основные противоречия
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объявленное президентом США временное перемирие с Ираном, прозвучавшее после его угроз уничтожить ближневосточную страну, не исчерпало основные разногласия между сторонами, пишут американские СМИ.

    Утром во вторник Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом к Ирану: открыть Ормузский пролив до вечера, он также пригрозил уничтожить это государство. Однако спустя 10 с лишним часов он отказался от угроз, заявив о двухнедельном перемирии, пишет New York Times.

    Он позволил возобновить частичные поставки нефти и других товаров через Ормузский пролив.

    Тактика главы Белого дома, основанная на резком обострении риторики и максималистских требованиях, принесла ему краткосрочную победу – рынки отреагировали снижением паники, а мировая экономика получила шанс на стабилизацию.

    Однако, как отмечает издание, ни один из коренных конфликтов не был разрешен: ядерные материалы Ирана остались в стране, а контроль над проливом теперь официально закреплен за иранскими военными.

    Государства Персидского залива и союзники США оказались уязвимы перед иранскими ударами по инфраструктуре, а цены на топливо продолжают расти. Во внутренней политике Трамп столкнулся с критикой за отход от прежних обещаний не втягивать Америку в новые ближневосточные войны.

    На переговорах Иран предложил свой план из 10 пунктов, который предполагает вывод американских войск из региона, снятие санкций и признание права Ирана на обогащение урана.

    По мнению экспертов, разрыв между позициями сторон настолько велик, что достижение окончательного мирного соглашения может занять годы. Уже сейчас звучат опасения, что итоговая договоренность может оказаться хуже довоенного положения.

    Также СМИ сообщали, что в Пакистане в пятницу должен пройти первый раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    8 апреля 2026, 18:58 • Новости дня
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему Ливан не вошел в соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, выделив роль «Хезболлы».

    Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, причина этого кроется в действиях шиитского движения «Хезболла». «Из-за «Хезболлы». Они (Ливан) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», – подчеркнул он.

    Трамп пояснил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. Президент также отметил, что ситуация находится под контролем.

    Отвечая на вопрос о позиции по ударам Израиля по Ирану, Трамп заявил, что этот вопрос – «отдельная перебранка». Он добавил, что все осведомлены о деталях сделки, и призвал журналистку «говорить быстрее», не вдаваясь в дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. Израильская авиация за десять минут поразила 100 командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.


    8 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов на сырье марки Brent резко пошли вниз, потеряв более 15% стоимости из-за новостей о возможных послаблениях для Тегерана.

    На лондонской бирже ICE зафиксировано стремительное падение стоимости нефтяных фьючерсов, передает ТАСС. К 14.45 по московскому времени цена барреля Brent с поставкой в июне 2026 года снизилась на 15,45%, достигнув отметки 92,39 доллара. Майские контракты на марку WTI также подешевели на 17,34% – до 93,36 доллара за баррель.

    Резкая динамика котировок спровоцирована публикацией президента США в соцсети Truth Social. Американский лидер сообщил о переговорах с Ираном по вопросу смягчения действующих санкций и тарифов. Одновременно политик подчеркнул, что Тегеран откажется от дальнейшего обогащения урана.

    Кроме того, он озвучил предупреждение странам, снабжающим Иран оружием. Начиная с восьмого апреля в отношении таких государств будут введены заградительные пошлины в размере 50%.

    Отмечается, что до 14.20 падение цен на Brent было менее существенным и составляло 14,09% – до 93,87 доллара за баррель.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал важным для всего мира день объявления перемирия с Ираном.

    Власти Исламской республики подтвердили свое участие в предстоящих двусторонних переговорах в Исламабаде.

    Ранее заявления американского лидера о скором завершении конфликта уже обрушивали мировые цены на нефть.

    8 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Иран задумался об операции против Израиля после атаки на Ливан

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана, что связано с нарушением временного перемирия и атаками по позициям сопротивления.

    Иран рассматривает возможность проведения операции против Израиля из-за атак на Ливан, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars. По данным агентства, этот вопрос обсуждается после того, как израильская армия нарушила временное перемирие в отношении Ливана и движения исламского сопротивления в стране.

    В публикации Fars приводятся слова военного источника: «После нарушения временного перемирия армией Израиля в отношении Ливана и движения исламского сопротивления этой страны Иран изучает проведение операции по сдерживанию в отношении военных позиций Израиля».

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Ранее президент США заявил о готовности к тесному взаимодействию с Ираном после смены режима, назвав процесс «очень продуктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что достигнутое с США перемирие учитывает принципы, обозначенные Тегераном.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие для одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана.

    Россия приветствует решение США и Ирана отказаться от вооруженной эскалации.

