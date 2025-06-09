Макрон допустил новый роспуск парламента Франции

Макрон не исключил повторного роспуска парламента из-за действий оппозиции

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хотел бы нового роспуска парламента, однако допускает возможность воспользоваться этим правом, если оппозиция заблокирует работу законодательного органа, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не намерен лишать себя конституционных полномочий, напомнив, что в случае безответственного поведения партий может вновь обратиться к Конституции.

Макрон выступил с этим заявлением на пресс-конференции на полях конференции ООН по океанам в Ницце.

Напомним, летом 2024 года после провала партии Макрона на выборах в Европарламент, он распустил Национальное собрание Франции и назначил досрочные выборы. В результате ни одна политическая сила не смогла получить большинство для формирования правительства. За 2024 год в стране сменилось четыре премьер-министра, что стало историческим рекордом.

Ранее левые в парламенте Франции выдвинули вотум недоверия правительству Франсуа Байру. До этого парламент Франции уже отвергал несколько вотумов недоверия правительству Байру.