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Парламент Франции отверг вотум недоверия Байру
Нижняя палата парламента Франции не поддержала вотум недоверия правительству Байру
Нацсобрание Франции в ходе голосования отвергло шестой вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, выдвинутый Социалистической партией, следует из трансляции заседания.
Для одобрения вотума требовалось, чтобы за него проголосовали 289 депутатов из 577, однако «за» оказалось только 181 голосов, передает РИА «Новости».
Вотум был выдвинут Социалистической партией в связи с рядом спорных вопросов, включая задержку принятия законопроекта о бюджете и высказывания премьера о засилье мигрантов в стране. Социалисты выражали недовольство тем, что бюджет был принят с опозданием более чем на месяц и без голосования депутатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства, которое возглавил Байру, ставший уже четвертым премьером за последний год.
В бюджете, который должен сдерживать дефицит на уровне 5,4% в 2025 году, предусмотрено значительное сокращение госрасходов, но не в области обороны. Военным планируется выделить на 3,3 млрд евро больше, чем в 2024 году.