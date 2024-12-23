Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.5 комментариев
Макрон утвердил новый кабмин Франции
Макрон оставил на постах глав МИД и Минобороны Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства, сохранив Жан-Ноэля Барро главой МИД и Себастьяна Лекорню во главе Минобороны, несмотря на намерения премьера сменить их.
Макрон утвердил состав нового правительства страны, сообщает ТАСС. Ключевые посты сохранили члены предыдущего кабинета министров. Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер зачитал список нового кабинета.
Жан-Ноэль Барро продолжит исполнять обязанности министра иностранных дел, несмотря на то что новый премьер-министр Франсуа Байру хотел его заменить. Барро занял этот пост в сентябре этого года. Себастьен Лекорню останется главой Министерства вооруженных сил Франции. Телевизионный канал BFMTV отмечает, что премьер-министр также намеревался заменить Лекорню.
МВД страны также останется под руководством Брюно Ретайо. Он был первым из министров предыдущего правительства, с кем премьер Байру встретился после своего назначения. Сферы дипломатии и обороны традиционно остаются в компетенции президента Франции, и Макрон предпочел сохранить на этих постах проверенных чиновников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье.