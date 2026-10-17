Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Участники протестов начали грабить магазины во Франции
Во Франции в ходе протестов против роста цен начались грабежи магазинов
Случаи грабежей магазинов зафиксированы по всей Франции в ходе демонстраций против роста цен и падения покупательной способности.
Группы людей в масках, присоединившиеся к демонстрациям, организовали массовые беспорядки и ограбили несколько десятков магазинов в Марселе, Бордо, Лионе, Ницце и других крупных городах, передает ТАСС со ссылкой на канал BFMTV.
В Париже магазины были разграблены в квартале Страсбур-Сен-Дени и на бульваре Капуцинов. Беспорядки в столице продолжаются с полудня, распространившись от площади Республики. Возле Лувра из-за манифестантов образовалась крупная пробка. Группы людей в масках забрасывали автомобили камнями и стульями, полиция применила слезоточивый газ.
Стычки с полицией также происходят на площади Согласия и Елисейских полях, где протестующие возвели баррикады и разожгли костер. По оценкам профсоюзов, в массовых акциях принимают участие более 500 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция применила водометы на акции против роста цен в Париже.
Участники протестов ворвались в мэрию французского Лилля. В Лионе они разгромили и подожгли туристическое бюро.