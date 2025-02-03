Левые в парламенте Франции выдвинули премьеру два вотума недоверия за день

«Непокорившаяся Франция» в парламенте дважды за день выдвинула вотум недоверия премьеру Байру

Tекст: Антон Антонов

В понедельник Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов, после чего «Непокорившаяся Франция» выдвинула вотум недоверия. Однако позднее Байру таким же образом провел законопроект о бюджете соцстрахования, передает РИА «Новости».

По словам Пано, к вотумам присоединились некоторые депутаты группы «Левые демократы и республиканцы» и ряд экологистов. Оба вотума должны быть рассмотрены в среду.

Пано подчеркнула: «Будучи верными тому, что мы всегда делали, когда применялась статья 49.3, мы выдвигаем два вотума недоверия». Речь идет о статье конституции, позволяющей принять законопроект без голосования депутатов.

Вотум может быть принят, если его поддержат фракции левой и правой оппозиции, включая социалистов и «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Левые имеют 192 места, а «Национальное объединение» – 124 места из 577 в парламенте. Для вотума недоверия требуется 289 голосов. Однако социалисты заявили, что не поддержат вотум из-за необходимости принятия бюджета, но могут выдвинуть его позже. Фракция «Национального объединения» сообщила, что примет решение в среду.

Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита. Предусмотрены серьезное сокращение госрасходов при росте военных расходов, повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства, которое возглавил Байру – уже четвертый за последний год премьер.

