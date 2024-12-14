Новый премьер Франции рискует повторить крах предшественника

Новый премьер Франции рискует повторить крах своего предшественника

Tекст: Валерия Вербинина

В пятницу, 13 декабря, Франция получила нового премьера. Франсуа Байру происходит из юго-западной части страны, оттуда же, откуда и король Генрих IV, с которым политик ухитрился даже родиться в один день. Политический профиль – ни то, ни се, за все хорошее, против всего плохого, не правый и не левый, благоразумный центрист, который любит рассуждать о проблеме госдолга.

Фактически – союзник Макрона, который теперь и определил его в премьеры. Злые языки уверяют, что Байру обыкновенный оппортунист с гибким позвоночником, а добрые (хорошо: не слишком злые) теперь гадают, сколько он продержится на своем посту.

Сам Байру является мэром города По, пишет книги и возглавляет партию Modem – это сокращение от выражения Mouvement Democratique, то есть Демократическое движение. Трижды выставлял свою кандидатуру на пост президента страны и, как можно догадаться, без особого успеха.

Репутация у Байру своеобразная – так, Николя Саркози заметил о нем, что он «всегда предавал тех, кого выбирал». В 2016 году Байру назвал Макрона «голограммой», за которой стоят серьезные финансовые интересы, представителям которых стало мало только экономической власти. Однако это вовсе не помешало Байру несколько месяцев спустя, в феврале 2017, публично Макрона поддержать.

Эта поддержка обеспечила взлет рейтинга Макрона, который в итоге стал президентом и вознаградил своего сторонника министерским постом. Впрочем, на нем Байру надолго не задержался, вляпавшись в дело с помощниками депутатов. Речь идет о том, что депутаты его партии, которые были одновременно депутатами Европарламента, за счет бюджетных средств последнего оплачивали работу своих помощников, которые работали не над европейскими делами, а над партийными. С точки зрения европейского права это фиктивное трудоустройство, которое грозит массой неприятностей вплоть до потери права избираться, и совершенно не случайно в аналогичном деле сейчас обвиняют Марин Ле Пен и ее людей.

Следствие длилось шесть лет, потом начался суд, и Байру был оправдан только в феврале этого года. Находясь, так сказать, в подвешенном состоянии, он все же оставался на виду как политик, и если и демонстрировал расхождения с Макроном, то разве что непринципиальные. Теперь, в 73 года, Байру получил пост премьера. Допустим, на это место его выдвинули за неимением лучшего, но быть премьер-министром такой страны, как Франция, кое-что да значит, даже если эта работа досталась тебе в разгар политического кризиса.

За нынешний год это уже четвертый премьер, которого увидит дворец Матиньон, традиционная резиденция французских премьер-министров. После Элизабет Борн, Габриэля Атталя, Мишеля Барнье (поставившего рекорд по краткости пребывания на должности) – сколько шансов у Франсуа Байру, что он успеет хотя бы распаковать свои чемоданы и повесить на стены фото с видами любезного его сердцу города По или портрет короля Генриха, о котором он писал?

Учитывая, что нынешний состав Национального собрания Франции расколот на три части, и президентская партия не находится в большинстве, Байру определенно понадобится вся его изворотливость плюс немалая удача и недремлющий ангел-хранитель, чтобы не побить рекорд своего предшественника.

Еще до того, как официально стало известно о назначении Байру, депутат «Непокоренной Франции» Манон Обри язвительно заметила, что можно не утруждать себя гаданием о том, кто станет премьером, потому что он известен заранее и это – Эмманюэль Макрон. Развивая свою мысль, она добавила: «Ясно, что он хочет добиться продолжения своей политики». А возглавляющая группу депутатов «Непокоренной Франции» Матильда Пано дала понять, что никакого диалога с таким правительством ее партия вести не будет и сразу же внесет предложение о вотуме недоверия.

Другое дело, что без поддержки излюбленных врагов «Непокоренной Франции», партии «Национальное согласие», это предложение успеха иметь не будет. А меж тем один из лидеров «Национального согласия» Жордан Барделла уже дал понять, что его партия не собирается «априори» увольнять новое правительство, а сначала посмотрит, что последнее будет предлагать в качестве программы. Значит, какое-то время у Байру еще есть.

Так как Макрон не хочет видеть в составе правительства ни крайне правых, ни крайне левых, миссия новоиспеченному премьер-министру предстоит крайне трудная.

Тем более что возглавляющая партию зеленых Марина Тонделье уже дала понять, что присоединится к вотуму недоверия, если правительство не пойдет на изменение экономической политики и если министром внутренних дел останется Брюно Ретайо. О том, что будут голосовать за вотум недоверия Франсуа Байру, заявили также коммунисты.

От участия в правительстве Байру отказались социалисты, оставив за собой, впрочем, некоторое пространство для маневра. Не прочь сотрудничать с новым премьером республиканцы и, разумеется, поддержку ему будут оказывать макронисты. Каким-то образом Байру надо изловчиться и в настороженной обстановке всеобщего раскола и разброда создать жизнеспособную коалицию, которая не взбесит крайне правых и крайне левых, не восстановит против себя более-менее умеренные силы и при этом еще будет проводить политику президента, идя на уступки разве что в мелочах.

При тотальной враждебности ультралевых и многих левых Байру сумеет удержаться, только если не допустит, чтобы против него ополчилось и ультраправое «Национальное объединение». Депутаты последнего явно восторга не испытывают, но пока вроде бы не собираются съесть нового премьер-министра без соли. Как заметил депутат от этой партии Себастьен Шеню: «Дело не в личности, а в политической линии… Если Франсуа Байру хочет ограничить иммиграцию и защитить покупательную способность французов, он найдет в нас союзника».

Знакомые слова – дело в том, что совсем недавно нечто подобное говорила Марин Ле Пен, только сказано это было по поводу премьера по фамилии Барнье. Как только тот решил, что теперь ему все можно, и объявил о принятии бюджета социального страхования без голосования, партия Марин Ле Пен неожиданно для всех объединилась со своими извечными соперниками и отправила правительство в отставку. Теперь, похоже, события заходят на новый круг.

Дело действительно не во Франсуа Байру и не в его качествах – дело в том, что он не сможет выдержать такой курс, который устроил бы поставившего его президента, крайне правых, крайне левых и всех остальных. При Макроне Франция заполучила слишком много проблем.

Здесь и гигантский госдолг, и инфляция, и наркокартели, которые сводят счеты прямо на улицах, и убыточный аграрный сектор, у которого сейчас будет еще больше трудностей из-за соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР, и демография, и иммиграция.

Кризисы накладываются друг на друга, и, как в кривом зеркале, отражаются в политической жизни, где их едва успевают отрефлексировать. При этом никто не хочет идти на уступки. Сколько бы депутаты ни говорили о том, что интересы Франции должны быть превыше всего, суть этих интересов с точки зрения каждой политической группы слишком различна. И если Байру не сумеет каким-то образом побудить депутатов к компромиссу (он уже начал говорить, что «нам нужно примирение»), его участи не позавидуешь.

И в этом случае вовсе не исключено, что Мишель Барнье, ставший притчей во языцех из-за своего краткосрочного пребывания на посту премьера, еще будет со снисходительной улыбкой давать комментарии по поводу своего проштрафившегося сменщика. Потому что нет на свете для политика большего удовольствия, чем увидеть крах того, кто занял его место.