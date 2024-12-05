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    3 комментария
    5 декабря 2024, 14:10 • Новости дня

    Больше половины французов поддержали отставку правительства Барнье

    Опрос показал, что 53% французов поддерживают отставку правительства Барнье

    Tекст: Денис Тельманов

    Социологическое исследование показало, что 53% французов поддерживают отставку правительства после вотума недоверия, выдвинутого депутатами Национального собрания.

    Как передает ТАСС, по результатам опроса, проведенного службой Toluna Harris Interactive, 53% французов высказались за отставку правительства Мишеля Барнье. Опрос был проведен среди 1 тыс. граждан вечером 4 декабря, сразу после вынесения вотума недоверия в Национальном собрании Франции.

    Большинство сторонников отставки связаны с оппозиционными партиями, такими как левая «Неподчинившаяся Франция» и правое «Национальное объединение». В то же время сторонники президентской партии «Ренессанс» и партии «Республиканцы» осудили голосование депутатов.

    Опрос также выявил, что 82% респондентов обеспокоены будущим Франции и ростом стоимости жизни. От 80 до 81% выразили опасения за национальную экономику, политическую ситуацию и увеличение государственного долга. Резолюция о недоверии была принята Национальным собранием в среду в связи с действиями Барнье по принятию социальных разделов бюджета на 2025 год без участия парламента.

    Согласно результатам голосования, 331 депутат поддержал вотум недоверия. Теперь премьер-министр Мишель Барнье, назначенный на пост 5 сентября, должен подать в отставку. Его правительство стало самым краткосрочным в истории Пятой республики, проработав всего 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Франции Мишель Барнье прибыл в Елисейский дворец, чтобы передать президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке после резолюции о недоверии. Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия, оставив президента перед сложной задачей выбора преемника, среди которых называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Барнье.

    4 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство европейских стран приняли предложение о понижении охранного статуса волков в связи с ростом их численности и влияния на сельское хозяйство. В 2022 году волк задрал пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли.

    Большинство стран поддержали снижение cтатуса охраны волков по Бернской конвенции со «строго охраняемых» до «охраняемых», решение вступит в силу с 7 марта, передает Reuters.

    Сейчас волков можно убивать или ловить только в случаях, когда они представляют серьезную угрозу для скота или безопасности. С новым статусом вопрос «должен регулироваться с целью сохранения популяций вне опасности», что фактически является гораздо более низким порогом для охоты на них.

    Комиссия ЕС предложила это изменение в 2023 году, поскольку рост численности волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами и призывам принять меры для предотвращения нападений на домашний скот.

    «Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию», – заявила фон дер Ляйен.

    Соответствующий документ был принят комитетом Бернской конвенции Совета Европы. Предложение инициировала глава Еврокомиссии. В 2022 году хищник, зашедший на территорию ее поместья в Нижней Саксонии, растерзал и съел пони фон дер Ляйен по кличке Долли, пишет «Коммерсант».

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    2 декабря 2024, 16:07 • Новости дня
    Еврокомиссия: Все опции отправки войск на Украину остаются «на столе»
    Еврокомиссия: Все опции отправки войск на Украину остаются «на столе»
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не принял решения об отправке войск на Украину, но рассматривает все варианты поддержки, включая военные, заявила представитель внешнеполитической службы сообщества Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, Евросоюз пока не принял решения о направлении войск из стран сообщества на Украину. Она заявила, что «для отправки европейских войск необходимо согласие всех стран ЕС, однако такого согласия пока нет», передает ТАСС.

    Тем не менее Итконен подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. «Все опции на столе», – добавила она.

    Ранее французский генерал предложил отправить войска Евросоюза на Украину после перемирия.

    Британские власти отказались отправлять своих военных на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас допустила возможность отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    3 декабря 2024, 12:23 • Новости дня
    NYT: Франция оказалась на грани бюджетного и правительственного кризиса

    NYT: Франция может столкнуться с экономическими трудностями на фоне возможной отставки правительства

    NYT: Франция оказалась на грани бюджетного и правительственного кризиса
    @ Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция может оказаться без правительства и бюджета в начале нового года, если парламент примет решение о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, что уже привело к распродаже французских акций и облигаций и повышению стоимости заимствований.

    Как пишет The New York Times, Барнье стоит перед лицом вотума недоверия со стороны парламента. Это может привести к уходу правительства в отставку и оставит бюджетное законодательство в подвешенном состоянии. Тем не менее Конституция Франции предусматривает несколько сценариев для поддержания порядка в стране даже при отсутствии правительства и бюджета.

    Назначенный в сентябре президентом Эммануэлем Макроном, Барнье столкнулся с недовольством парламента после того, как президент проигнорировал итоги выборов, оказавшихся неудачными для его партии. Вместо назначения политика из левого блока, который получил наибольшее количество голосов, Макрон выбрал Барнье, представителя традиционного центристского правого крыла, что вызвало негодование у левых.

    Отсутствие политической стабильности влечет за собой экономические последствия: инвесторы начали распродажу французских акций и облигаций, что уже повышает стоимость заимствований для страны. Несмотря на это, французские институты достаточно сильны, чтобы справиться с текущими вызовами и обеспечить продолжение функционирования государственных органов.

    Напомним, альянс левых партий «Новый народный фронт» потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента.

    Коментарии (3)
    4 декабря 2024, 22:41 • Новости дня
    Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству
    Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, сообщают информационные агентства.

    За вотум недоверия кабмину проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах. Как подчеркнул председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, Конституция Франции требует от Барнье «подать президенту республики прошение об отставке», передает ТАСС.

    Правительство Франции будет отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, альянс левых партий потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Правое «Национальное объединение» заявило, что поддержит заявку левых на вотум недоверия правительству. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.


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    4 декабря 2024, 23:40 • Новости дня
    Оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона

    Левая оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона и досрочных выборов президента

    Оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Национальном собрании Франции левая оппозиция требует отставки президента Эммануэля Макрона, настаивая на проведении досрочных президентских выборов, следует из заявления главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильды Пано.

    «В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эммануэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы», – приводит слова Пано ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Пано выступила после вотума недоверия правительству Мишеля Барнье. Макрон, который незадолго до этого вернулся из Саудовской Аравии, планирует вечером 5 декабря обратиться с речью к французским гражданам. Сообщалось, что Макрон намерен назначить нового премьера в течение 24 часов после вынесения вотума недоверия правительству Барнье.

    Лидер правой парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также заявила, что Макрон «несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию». Как заявила Ле Пен TF1, «давление на президента республики будет крайне сильным». Она отметила, что возможная отставка Макрона зависит только от его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.

    Коментарии (5)
    5 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции
    The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Французский премьер-министр Мишель Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия, оставив президента Эммануэля Макрона перед сложной задачей выбора преемника. Основными кандидатами называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

    Как сообщает The Guardian, премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после того, как его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Это стало первым успешным вотумом недоверия за последние 60 лет, с момента, когда правительство Жоржа Помпиду было свергнуто в 1962 году.

    Вотум недоверия был инициирован левыми силами Национальной ассамблеи на фоне разногласий по поводу бюджета на следующий год. Ситуацию усугубило то, что Барнье продвинул законопроект о финансировании социальной сферы без голосования. Предложение о вотуме поддержала крайне правая Национальная партия, возглавляемая Марин Ле Пен, которая подчеркнула, что целью было «защитить французов» от «токсичного» бюджета.

    Президент Эммануэль Макрон, вернувшийся в Париж незадолго до голосования из поездки в Саудовскую Аравию, теперь должен выбрать нового премьер-министра. Основными кандидатами на этот пост называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

    Политическая ситуация в стране остается нестабильной, так как парламентские выборы не могут быть проведены до июля следующего года. Это создает препятствия для формирования нового правительства. В связи с этим в стране ожидаются забастовки государственных служащих, включая учителей и диспетчеров воздушного движения, которые выступают против мер экономии.

    Напомним, в Национальном собрании Франции приняли резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми силами. Левая оппозиция во Франции требует отставки президента Эммануэля Макрона и проведения досрочных президентских выборов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закономерным вотум недоверия правительству Франции, сформированному президентом Макроном.

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    5 декабря 2024, 11:24 • Новости дня
    Лукьянов объяснил причины политического кризиса во Франции

    Политолог Лукьянов: Во Франции начался полномасштабный политический кризис

    Лукьянов объяснил причины политического кризиса во Франции
    @ Juergen Hasenkopf/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При нынешнем составе Национального собрания Франции сформировать устойчивое правительство не представляется возможным. При этом от левых партий уже звучат призывы к отставке президента, к ним могут присоединиться и правые, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Ранее Национальное собрание приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье.

    «Все происходящее во Франции довольно предсказуемо. В последние пару дней стало понятно, что правая фракция, которая обладает наибольшей численностью в парламенте, больше не будет поддерживать кабинет министров», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Кабмин изначально был сформирован на условии, что «Национальное объединение» в правительство не входит, но поддерживает его в парламенте по ключевым вопросам. Поскольку эта история закончилась, правительству не суждено было устоять. На этом фоне Макрон, которого призвали к отставке, пытался воззвать к ответственности, указывая, что в такой тяжелый момент нельзя оставлять страну без полноценного кабмина», – детализировал собеседник.

    «Судя по всему, позиция правых ужесточилась в связи с попытками судить Ле Пен и добиться того, чтобы она не имела возможности участвовать в следующих президентских выборах. Ну а левые изначально были крайне возмущены тем, что Макрон сформировал правительство без их участия, хотя именно они заняли первое место на выборах летом», – продолжил спикер.

    «Что касается дальнейшего развития событий, есть несколько потенциальных сценариев. Первый вариант: Елисейский дворец пойдет на то, чтобы отдать, например, «Народному фронту» право формирования правительства с тем, чтобы к нему подключились центристы и, возможно, кто-то из умеренных республиканцев. Второй вариант: формировать правительство разрешат «Национальному объединению», чтобы потом на него попытаться свалить ответственность за проблемы», – указал аналитик.

    «Как бы то ни было, сейчас во Франции начинается период серьезной политической нестабильности и неопределенности для правительства. А параллельно левые уже призвали к отставке Макрона. Правые пока однозначно этого не говорят, но, в принципе, могут присоединиться в любой момент. Налицо полномасштабный политический кризис с не вполне понятным исходом», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. За вотум недоверия кабмину проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах. Как подчеркнул председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, Конституция Франции требует от Барнье «подать президенту республики прошение об отставке», передает ТАСС.

    Правительство Франции будет отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, передает РИА «Новости». Напомним, альянс левых партий потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Правое «Национальное объединение» заявило, что поддержит заявку левых на вотум недоверия правительству. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.

    При этом левая оппозиция требует отставки Макрона, настаивая на проведении досрочных президентских выборов, следует из заявления главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильды Пано. «В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эммануэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы», – сказала она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли во Франции дойти дело до импичмента президента.

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    4 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    Макрон отказался уходить в отставку при вотуме недоверия правительству Франции
    Макрон отказался уходить в отставку при вотуме недоверия правительству Франции
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству со стороны парламента.

    Макрон назвал предположения об отставке «политической фантастикой». «Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на LCI.

    Макрон не верит в возможность вотума недоверия со стороны Национального собрания. Он также выразил сомнения по поводу поддержки этой инициативы Социалистической партией. Макрон считает, что она не будет «развлекаться поддержкой вотума недоверия двух крайних партий, которые хотят лишь хаоса». «Кто, Франсуа Олланд будет за это голосовать? Какая потеря ориентиров!» – сказал он.

    Кроме того, Макрон выразил удивление по поводу возможного объединения правой и левой оппозиции в данном вопросе, отметив, что партия «Национальное объединение» может поддержать инициативу левой партии «Неподчинившаяся Франция».

    «Сейчас я не могу поверить, что мы движемся к вотуму недоверия. Я верю, что люди будут последовательны», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, альянс левых партий «Новый народный фронт» потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявлял, что если парламент Франции вынесет вотум недоверия правительству, это может привести к замедлению поставок военной помощи Украине.

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    4 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Венгрия попросила США снять санкции с Газпромбанка для оплаты газа

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ, сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой сделать для Газпромбанка исключение из санкций, передает ТАСС.

    Сийярто заявил, что обсудил данную тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Он отметил, что Венгрия уже направила соответствующий запрос в американские органы.

    «Я сказал госсекретарю США, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для Газпромбанка было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что такая ситуация не является уникальной, поскольку несколько российских банков имеют исключения из санкций при оплате поставок урана в США.

    Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия смогли найти решения по трем из четырех проблемных направлений, возникших из-за санкций США против Газпромбанка.

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть санкции против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы, а также отметил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных этими санкциями.

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    4 декабря 2024, 00:40 • Новости дня
    Кризис во Франции привел к угрозе замедления военной помощи Киеву

    Французский министр Лекорню предупредил о рисках для военной помощи Киеву в случае вотума недоверия кабмину

    Tекст: Антон Антонов

    Если парламент Франции вынесет вотум недоверия правительству, это может привести к замедлению поставок военной помощи Украине, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню отметил, что текущая военная поддержка Киева осуществляется за счет передачи старого вооружения, заменяемого новым благодаря бюджетным ассигнованиям. Если парламент проголосует против бюджета, это может значительно замедлить перевооружение Франции. «Если сократятся заказы на новое оборудование, замедлятся и поставки на Украину», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Лекорню подчеркнул, что отказ от проекта бюджета в пользу снижения расходов на нужды ВПК может привести к потере 3,3 млрд евро для вооруженных сил, что скажется на индексации зарплат и создании новых рабочих мест.

    Среди крупнейших проектов, которые могут быть отложены из-за вотума недоверия, – строительство нового атомного авианосца PANG, стоимость которого оценивается в 10 млрд евро. «Если мы отложим заказ на PANG, то можем остаться на несколько лет без авианосца, поскольку будем не в состоянии продлить эксплуатацию «Шарля де Голля», – заметил Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, альянс левых партий «Новый народный фронт» потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. СМИ сообщали, что Франция может оказаться без правительства и бюджета в начале нового года, если парламент примет решение о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, что уже привело к распродаже французских акций и облигаций и повышению стоимости заимствований.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2024, 11:39 • Новости дня
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    @ @kimberlyloweforvirginia

    Tекст: Александра Юдина

    С новой администрацией Дональда Трампа отношения США и Грузии улучшатся, важно возобновить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, заявила кандидат на должность представителя США в ЕС Кимберли Лоу.

    Лоу заявила о несправедливости некоторых действий США в отношении Грузии, передает «Интерфакс».

    В интервью грузинскому Первому каналу она подчеркнула, что нынешнее руководство Грузии стремилось продолжить переговоры о вступлении в ЕС, но ухудшение отношений с США помешало этому процессу.

    Лоу выразила уверенность, что с новой администрацией Трампа отношения улучшатся, и Соединенные Штаты помогут Грузии возобновить переговоры. Она отметила, что при сильной американской дипломатии в Грузии может быть достигнут мир.

    Также она также заявила о готовности стать посредником между политическими партиями в Грузии в случае ее назначения на пост специального представителя США в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза. Как отметил глава комиссии Василий Пискарев, западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции.

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    3 декабря 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал визит во Францию на открытие Нотр-Дама

    Дональд Трамп прибудет в Париж для участия в церемонии открытия Нотр-Дама

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его восстановления.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после пожара, передает ТАСС. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

    «Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», – говорится в сообщении Трампа.

    Церемония открытия назначена на 7-8 декабря. Реставрация собора, охваченного пожаром в апреле 2019 года, продолжалась более пяти лет.

    До этого сообщалось, что власти Парижа решили полностью заблокировать остров Сите, на котором расположен Нотр-Дам. Предварительно, в церемонии открытия собора примут участие главы 50 государств.

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    2 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Французские левые выступили за вотум недоверия правительству

    Французские левые партии выступили за вотум недоверия правительству из-за бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Альянс левых партий «Новый народный фронт» выступил с требованием вынести вотум недоверия французскому правительству после принятия бюджета без одобрения парламента.

    Это требование стало ответом на решение правительства утвердить «социальную часть» государственного бюджета без голосования в Национальном собрании, передает ТАСС.

    «Власти предложили несправедливый социальный бюджет», – заявила руководитель фракции «Нового народного фронта» Матильда Пано.

    Премьер-министр Франции Мишель Барнье объявил о решении утвердить бюджет без голосования. Он воспользовался правом, предоставленным ему статьей 49.3 Конституции, позволяющим утверждать законопроекты в обход парламента. Теперь у Национального собрания есть 24 часа, чтобы вынести вотум недоверия кабинету.

    В октябре блок левых в парламенте Франции «Новый народный фронт» внес вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье, заявив о несоответствии его правительства результатам выборов.

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    4 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    Newsweek: Европа приготовилась к возможной войне с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Многие страны Европы усиливают оборонные меры из-за мнимой угрозы нападения со стороны России, пишет Newsweek.

    По данным журнала, многие страны Европы начали готовиться к возможной войне с Россией, передает ТАСС.

    Также издание указывает, что европейские страны НАТО приписывают России угрозу нападения и предпринимают шаги для усиления оборонных способностей.

    В частности, страны альянса закладывают основу для обороны, готовясь к различным сценариям возможного конфликта.

    В статье подчеркивается, что прибалтийские страны укрепляют свои сухопутные границы с Россией и оборудуют бомбоубежища.

    Скандинавские страны распространяют брошюры с планами по массовой эвакуации населения в случае войны. Германия, в свою очередь, разрабатывает планы по защите важных объектов в Берлине и готова стать перевалочным пунктом для переброски военных в Восточную Европу.

    Подготовка Европы к войне также проявляется в борьбе за увеличение оборонных расходов в отдельных странах.

    Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Также сообщалось, что европейские страны изучают возможность отправки своих военных на Украину для мониторинга условий прекращения огня, если соглашение будет достигнуто.

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    2 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    ЕК заявила об отсутствии влияния санкций против Газпромбанка на энергобезопасность ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) не нашла оснований для беспокойства о безопасности энергопоставок в Евросоюз (ЕС) из-за санкций США против Газпромбанка, сообщила представитель ЕК.

    На брифинге в Брюсселе она заявила, что что санкции США против Газпромбанка не оказали негативного влияния на безопасность поставок энергии в ЕС, передает РИА «Новости».

    «Что касается санкций против Газпромбанка, то мы пока не видим какого-либо негативного влияния на безопасность энергетических поставок ЕС, что требовало бы нашей реакции», – сказала представитель ЕК.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». В ЕК ранее сообщили, что ЕС наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка.

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