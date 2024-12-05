Больше половины французов поддержали отставку правительства Барнье

Опрос показал, что 53% французов поддерживают отставку правительства Барнье

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, по результатам опроса, проведенного службой Toluna Harris Interactive, 53% французов высказались за отставку правительства Мишеля Барнье. Опрос был проведен среди 1 тыс. граждан вечером 4 декабря, сразу после вынесения вотума недоверия в Национальном собрании Франции.



Большинство сторонников отставки связаны с оппозиционными партиями, такими как левая «Неподчинившаяся Франция» и правое «Национальное объединение». В то же время сторонники президентской партии «Ренессанс» и партии «Республиканцы» осудили голосование депутатов.

Опрос также выявил, что 82% респондентов обеспокоены будущим Франции и ростом стоимости жизни. От 80 до 81% выразили опасения за национальную экономику, политическую ситуацию и увеличение государственного долга. Резолюция о недоверии была принята Национальным собранием в среду в связи с действиями Барнье по принятию социальных разделов бюджета на 2025 год без участия парламента.

Согласно результатам голосования, 331 депутат поддержал вотум недоверия. Теперь премьер-министр Мишель Барнье, назначенный на пост 5 сентября, должен подать в отставку. Его правительство стало самым краткосрочным в истории Пятой республики, проработав всего 90 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Франции Мишель Барнье прибыл в Елисейский дворец, чтобы передать президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке после резолюции о недоверии. Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия, оставив президента перед сложной задачей выбора преемника, среди которых называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Барнье.