Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Больше половины французов поддержали отставку правительства Барнье
Опрос показал, что 53% французов поддерживают отставку правительства Барнье
Социологическое исследование показало, что 53% французов поддерживают отставку правительства после вотума недоверия, выдвинутого депутатами Национального собрания.
Как передает ТАСС, по результатам опроса, проведенного службой Toluna Harris Interactive, 53% французов высказались за отставку правительства Мишеля Барнье. Опрос был проведен среди 1 тыс. граждан вечером 4 декабря, сразу после вынесения вотума недоверия в Национальном собрании Франции.
Большинство сторонников отставки связаны с оппозиционными партиями, такими как левая «Неподчинившаяся Франция» и правое «Национальное объединение». В то же время сторонники президентской партии «Ренессанс» и партии «Республиканцы» осудили голосование депутатов.
Опрос также выявил, что 82% респондентов обеспокоены будущим Франции и ростом стоимости жизни. От 80 до 81% выразили опасения за национальную экономику, политическую ситуацию и увеличение государственного долга. Резолюция о недоверии была принята Национальным собранием в среду в связи с действиями Барнье по принятию социальных разделов бюджета на 2025 год без участия парламента.
Согласно результатам голосования, 331 депутат поддержал вотум недоверия. Теперь премьер-министр Мишель Барнье, назначенный на пост 5 сентября, должен подать в отставку. Его правительство стало самым краткосрочным в истории Пятой республики, проработав всего 90 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Франции Мишель Барнье прибыл в Елисейский дворец, чтобы передать президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке после резолюции о недоверии. Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия, оставив президента перед сложной задачей выбора преемника, среди которых называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Барнье.