Tекст: Антон Антонов

Доходы украинского государственного бюджета с января по сентябрь 2026 года на 29,2% сформировались за счет поступлений от Евросоюза, правительств иностранных государств, международных организаций и донорских учреждений, передает РИА «Новости».

«Доходы государственного бюджета… от Европейского союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений… 1 206 112,1 млн гривен (26,49 млрд долларов)», – написано в документе о доходах и расходах бюджета Украины, опубликованном национальным банком страны.

При этом суммарные доходы госбюджета Украины с начала года составили лишь 90,6 млрд долларов.

На фоне прогнозируемого дефицита бюджета в 37 млрд долларов и роста госдолга до 276 млрд долларов украинские власти в 2027 году планируют направить на финансирование вооруженных сил 108,3 млрд долларов, тогда как замминистра финансов Украины Роман Ермолычев ранее оценил необходимый объем военных расходов в 175 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис сталелитейной промышленности на Украине после атак Вооруженных сил России стал тяжелым ударом для государственного бюджета страны.

Нехватка средств в украинской казне через три года может достичь 96 млрд долларов.