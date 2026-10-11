Мирошник призвал США продолжить давление на Зеленского для проведения выборов

Tекст: Вера Басилая

«Подобру-поздорову на выборы он не пойдет, особенно после той оплеухи, которую ему вчера выдал Трамп, ослабив позиции и в глазах украинских граждан, и в глазах представителей политического класса», – заявил Мирошник.

По его словам, на бунт изнутри Украины рассчитывать не приходится, поэтому только жесткое внешнее давление способно принудить Зеленского к проведению выборов. Дипломат отметил, что пока такого давления со стороны Европы нет, однако если Трамп продолжит свою линию, ситуация может измениться, передает ТАСС.

Мирошник напомнил, что Зеленский уже почти 30 месяцев незаконно занимает президентское кресло. В случае если бы на Украине действовала парламентско-президентская республика, отстранение Зеленского от власти произошло бы автоматически, а выборами занималась бы Верховная рада.

Ранее Трамп заявил, что Украине пора сменить президента и найти лидера, способного заключить сделку, так как Зеленский этого не делает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов Трампа о Зеленском.

В Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам президента США о выборах.

В пятницу политолог Владимир Корнилов отметил, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.