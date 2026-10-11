Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Мирошник: Заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине
Мирошник призвал США продолжить давление на Зеленского для проведения выборов
Владимир Зеленский не покинет свой пост добровольно, а заявления президента США Дональда Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Подобру-поздорову на выборы он не пойдет, особенно после той оплеухи, которую ему вчера выдал Трамп, ослабив позиции и в глазах украинских граждан, и в глазах представителей политического класса», – заявил Мирошник.
По его словам, на бунт изнутри Украины рассчитывать не приходится, поэтому только жесткое внешнее давление способно принудить Зеленского к проведению выборов. Дипломат отметил, что пока такого давления со стороны Европы нет, однако если Трамп продолжит свою линию, ситуация может измениться, передает ТАСС.
Мирошник напомнил, что Зеленский уже почти 30 месяцев незаконно занимает президентское кресло. В случае если бы на Украине действовала парламентско-президентская республика, отстранение Зеленского от власти произошло бы автоматически, а выборами занималась бы Верховная рада.
Ранее Трамп заявил, что Украине пора сменить президента и найти лидера, способного заключить сделку, так как Зеленский этого не делает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов Трампа о Зеленском.
В Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам президента США о выборах.
В пятницу политолог Владимир Корнилов отметил, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.