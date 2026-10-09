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    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 13:35 • Новости дня

    Полиция Франции нашла украденные из музея картины Ренуара

    BFMTV: Полиция Франции нашла похищенные из музея картины Пьера Огюста Ренуара

    Tекст: Мария Иванова

    Французские полицейские обнаружили две картины импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, которые были похищены при ограблении музея в коммуне Кань-сюр-Мер.

    Полотна «Мадам Колонна-Романо» и «Девушка у колодца» найдены в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В ночь на 8 сентября злоумышленники вынесли из музея четыре картины, однако две из них бросили при бегстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду по делу о краже картин Ренуара во Франции задержали шесть человек.

    Летом охранники сицилийского музея отключили сигнализацию во время кражи картин.

    7 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты

    Песков заявил о мерах безопасности после пуска французской ракеты M51.3

    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне публикации видео тестового пуска французской баллистической ракеты M51.3 заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения своей стратегической безопасности.

    «Мы, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Эммануэль Макрон назвал это испытание посланием миру.

    В марте французский лидер наметил новые цели для российского ядерного оружия.

    Комментарии (14)
    7 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек

    Макрон раскритиковал свободу слова США на фоне студенческих бунтов во Франции

    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    @ Francesco Militello Mirto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Мадриде, назвал американскую модель свободы слова противоположностью подлинной свободе, чем спровоцировал резкую критику на фоне охвативших Францию студенческих протестов и столкновений с полицией.

    Французский лидер на дискуссии о демократии и цифровой эпохе в Университете Комплутенсе в Мадриде заявил, что американское понимание свободы выражения, которое продвигают некоторые политики, на деле является ее противоположностью, и настаивал, что свобода не может быть абсолютной, а должна ограничиваться правами других людей, общественным порядком и связью потока информации с истиной, сообщает Fox News Digital.

    «Не существует свободы, если нет предела моей свободе, который начинается со свободы других и уважения к общим правилам. Я знаю это, когда иду по улице: моя свобода не может означать, что я бью вас, оскорбляю вас или громлю общественное пространство, которым мы все делимся», – добавил Макрон, сравнив ограничения в сфере выражения мнений с запретами на насилие и порчу имущества.

    Высказывания Макрона вызвали бурную реакцию в интернете: критики указывали на контраст между его нападками на американскую Первую поправку и ситуацией во Франции, где страну сотрясают студенческие бунты, а комментаторы обвиняли президента в стремлении удержаться у власти ценой разрушения страны; сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер назвал Макрона огромным глупцом, а представители американских консервативных медиа и политконсультанты писали, что Франции было бы достойнее «вернуть Бурбонов» и что в США по-прежнему свободны, тогда как французский лидер может лишь злиться на это.

    Fox News напоминает, что еще в феврале, выступая в Нью-Дели, Макрон утверждал, что свобода слова превращается в полную чушь, если люди не понимают, как алгоритмы формируют их ленты, и призывал к большей прозрачности и введению «своего рода общественного порядка» для ограничения расистских и ненавистнических высказываний, тогда как нынешние протесты во Франции начались в середине сентября в пригородах Парижа из-за нехватки учителей и ресурсов и быстро распространились по стране.

    Демонстранты поджигали объекты, громили здания и вступали в столкновения с полицией, при этом, по данным Associated Press, во вторник занятия были полностью или частично приостановлены в 891 школе, а 24 учебных заведения с начала протестов были сожжены или разгромлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание по поводу массовых протестов школьников во Франции. В тот же день французские власти полностью или частично приостановили занятия в лицеях из-за акций старшеклассников. Тогда школьный протест во Франции привел к мощному политическому эффекту в стране.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    @ ariane.group

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тестовый пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 «громким и четким посланием», которое должно внушать страх.

    «Сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду – громко и четко. Оно должно было быть услышано», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Президент Франции назвал испытание «техническим успехом» и отметил, что подобными технологиями обладают очень немногие государства.

    «Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными», – заявил Макрон.

    Он также пообещал удвоить оборонный бюджет Франции в течение следующих десяти лет. Ранее министерство обороны страны провело пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда с подводной лодки Vigilant.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету. В понедельник Bloomberg отметил, что годы правления Эммануэля Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы. В прошлом месяце президент Франции назвал цены на топливо в стране невыносимыми.

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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    8 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы

    Протесты студентов распространились по Европе

    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы
    @ Lilli Farter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возникшие во Франции массовые акции протеста учащихся против сокращения расходов на образование и плохих условий в школах распространились на Бельгию, Италию, Грецию и другие страны Европы.

    Начавшиеся в Париже в середине сентября демонстрации школьников переросли в массовое движение по всей Франции, после чего аналогичные акции вспыхнули в Бельгии. В среду полиция и протестующие устроили столкновения в Льеже, пишет Axios. С начала октября бельгийские стражи порядка задержали там не менее 139 человек. Во Франции число задержанных превысило 6,5 тыс., большинство из них – несовершеннолетние.

    В Италии учащиеся старших классов под лозунгом «Сделаем как во Франции» оккупировали школы в Риме и Турине в знак протеста против ухудшения состояния зданий и роста стоимости жизни, передает ANSA. В Греции на четверг запланированы общенациональные акции, включая забастовки и возможные захваты учебных заведений, сообщает Euronews.

    Тысячи студентов ранее вышли на улицы Дублина с требованием снизить плату за обучение и обеспечить их доступным жильем, отмечает RTÉ. В сентябре аналогичные митинги с призывом увеличить инвестиции в образование прошли в Германии, передает Tagesschau. В Австрии новые демонстрации готовятся в середине октября из-за возможного урезания университетского бюджета на 1 млрд евро, сообщает ORF.

    Недовольство учащихся вспыхнуло на фоне стремления европейских правительств сократить бюджетные дефициты. В этом году дефицит во Франции и Бельгии превысит 5% ВВП, что заставляет власти экономить на государственных расходах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во Франции из-за протестов учеников закрылись почти четыреста школ. В среду американский предприниматель Илон Маск назвал происходящие выступления медленным вторжением. Во вторник Тегеран вызвал французского посла в связи с жестким подавлением студенческих акций.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    8 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите

    Партия Марин Ле Пен получила отказ в кредите от всех банков Франции

    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    @ IMAGO/Starface/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции и лидер парламентской фракции Марин Ле Пен сообщила, что все французские банки отказали правой партии «Национальное объединение» в выдаче кредита на проведение предвыборной кампании.

    Французские финансовые организации не стали выдавать кредит «Национальному объединению» перед выборами президента 2027 года, передает РИА «Новости». «Мы связались со всеми французскими банками. Ответ довольно прост: они все отказали. Так что очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями», – заявила Ле Пен.

    Политик отметила, что подобные трудности испытывает не только ее политическая сила.

    «Национальное объединение» уже проинформировало правительство Франции о сложившейся ситуации, указав, что финансирование предвыборных кампаний со временем свелось исключительно к европейским банкам.

    Ле Пен добавила, что премьер-министр страны Себастьян Лекорню ранее разослал всем кандидатам письмо с просьбой сообщать о проблемах с привлечением средств. Партия внесла ряд предложений, которые правительство должно рассмотреть. Еще весной радиостанция RFI сообщала о проблемах правой партии с поиском банка для получения кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала сократить государственные расходы Франции на 140 млрд евро.

    Эксперты заявили, что рост государственного долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны.

    В марте политик осудила выпады немецкого руководства против премьера Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС.

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    6 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников

    Макрон созвал экстренное совещание министров из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил провести экстренное совещание с министрами на фоне массовых протестов учащихся в стране, сообщил телеканал BFMTV.

    Макрон решил созвать во вторник вечером экстренное совещание с участием нескольких министров из-за ситуации с протестами школьников, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    В обсуждении текущей обстановки примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню и министр образования Эдуар Жеффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников.

    Ранее дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках в стране. А правоохранительные органы Франции задержали более 6 тыс. участников акций.

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    8 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нанте на западе Франции произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и агрессивно настроенными учащимися старших классов и вузов, сообщил телеканал CNews.

    Участники манифестации скандировали лозунги с оскорблениями в адрес полицейских и блокировали улицы мусорными баками и строительными заграждениями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, несколько человек были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между манифестантами и силовиками. Так, в коммуне Ланс одному из участников протестов оторвало кисть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти события внутренним делом республики.

    Во вторник правозащитники потребовали прекратить насилие против учащихся.

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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    8 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    Figaro: На протесты учащихся в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    @ Aurelien Morissard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В масштабных акциях протеста, прошедших на улицах Парижа в четверг, приняли участие 24,5 тыс. человек, при этом по всей Франции на митинги вышли более 71 тыс. демонстрантов, пишет газета Figaro.

    По всей территории страны было зарегистрировано 71,5 тыс. участников протестов старшеклассников, из которых около 24,5 тыс. вышли на улицы французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro и данные МВД страны.

    Серьезных инцидентов во время масштабных демонстраций зафиксировано не было, за исключением напряженной ситуации на площади Бастилии в Париже.

    В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 504 человека на всей территории Франции. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 48 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов.

    Французская полиция впервые применила на акциях ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    7 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников

    МВД Франции запретило применять шумовые гранаты против протестующих школьников

    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес запретил использовать шумовые гранаты при разгоне протестов старшеклассников из-за полученных ими травм.

    «Еще вчера я распорядился прекратить использование этих гранат в ходе протестов старшеклассников», – заявил Нуньес в эфире радиостанции RTL.

    Министр пояснил, что решение об отказе от шумовых гранат принято из-за травм, которые получили некоторые участники протестов, передает РИА «Новости».

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются вторую неделю. Ученики выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в сфере образования. Акции периодически перерастают в беспорядки, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщалось о задержании более 6 тыс. человек, в основном несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

    В понедельник было названо число пострадавших во время протестов школьников.

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    6 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал французского посла из-за подавления протестов учащихся

    Иран вызвал посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало французского посла Пьера Кошара, призвав Париж уважать права граждан на мирные собрания после жесткого разгона студенческих протестов.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за жесткого подавления студенческих протестов французскими властями, пишет РИА «Новости».

    «После жесткой реакции правительства Франции на протесты студенческих профсоюзов и нарушений прав человека глава отдела МИД по правам человека Хамид Ахмади вызвал сегодня днем посла Франции в Тегеране Пьера Кошара», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

    Во время встречи иранская сторона настоятельно призвала правительство Франции соблюдать базовые права и свободы граждан. Особый акцент дипломаты сделали на необходимости уважать право французского народа на проведение мирных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Amnesty International также потребовала от властей Франции прекратить насилие против школьников. Посольство США предупредило американских граждан о массовых беспорядках в этой стране.

    Ранее Белоруссия призвала Париж незамедлительно освободить задержанных на протестах подростков.

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    6 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников

    BFMTV: В ходе протестов во Франции задержали более 6 тыс. школьников

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже, Страсбурге и Лионе на протестных акциях учащихся начались столкновения с полицией, столичные правоохранители применили слезоточивый газ.

    Манифестации школьников и студентов проходят во вторник в разных городах Франции по призыву профсоюзов. Как сообщил телеканал BFMTV, столкновения между полицией и протестующими произошли в Париже, Страсбурге и Лионе.

    По данным телеканала, протестующие в Страсбурге начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Люди в черном пытались выстроить баррикады из мусорных баков, в ответ полиция применила силу. Столичные правоохранители применили в отношении толпы слезоточивый газ, отмечает РИА «Новости».

    Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках во Франции.

    Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал усилить школьные протесты в стране.

    Во вторник правоохранительные органы задержали более 6 тыс. бастующих французских школьников.

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