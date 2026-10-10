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    10 октября 2026, 17:54 • Справки

    «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

    «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Почему слово «прийти» вызывает сомнения

    Почему же мы так часто путаем эти два варианта? Причины кроются в истории языка и нашей привычке.
    Во-первых, нам на слух знакомо и кажется логичным слово «идти». Подсознательно мы хотим просто добавить к нему приставку «при-», и получается «придти». Во-вторых, в старых книгах и текстах XIX – начала XX века вариант «придти» действительно встречался, ведь язык – живая система, которая меняется. Однако современные нормы строго установились, и сегодня вопрос «как правильно: придти или прийти» имеет единственный верный ответ.

    Как правильно: «прийти» или «придти»

    Согласно всем современным орфографическим словарям и авторитетным справочникам (например, Д. Э. Розенталя или В. В. Лопатина), нормативным является только один вариант:

    ПРАВИЛЬНО – ПРИЙТИ

    Форма «придти» считается устаревшей и не соответствующей современным правилам правописания глаголов. Любой проверочный сервис или грамотный текстовый редактор подчеркнет «придти» как ошибку. Так что, если хотите писать безупречно, запоминаем: только «прийти».

    Почему «придти» считается ошибкой

    Чтобы понять, почему неправильно «придти», нужно заглянуть в грамматику. Глагол образован от инфинитива «идти» с помощью приставки «при-».

    Существует четкое правило правописания: когда к глаголам, оканчивающимся на «-йти», добавляется приставка, буква «й» сохраняется. Посмотрите на эту логичную цепочку:

    • идти – прийти (а не «придти»)

    • войти – зайти, выйти, перейти

    Исторически в языке конкурировали две формы: инфинитив «идти» и основа настоящего времени «ид-у». Со временем для инфинитивов с приставками закрепилась форма, производная от основы настоящего времени с сохранением «й». Так и установилось современное происхождение слова «прийти».

    Как запомнить, как пишется слово «прийти»

    Есть несколько простых и эффективных способов запомнить правильное написание раз и навсегда.

    • Проверочное слово «ЙОД». Представьте, что вы должны приЙТИ намазать на рану ЙОД. Ассоциация «приЙТИ – ЙОД» надежно закрепляет в памяти нужную букву.

    • Самый простой способ: просто запомните, что в этом слове букв «Д» и «Т» вместе не бывает. Если вы мысленно видите «придти» – знайте, что это ошибка.

    Эти советы по русскому языку помогут быстро и легко сориентироваться в любой ситуации.

    Как образуются однокоренные слова и формы

    Путаница часто усиливается, когда мы смотрим на другие формы глагола «прийти» и родственные слова. Почему в них нет «й»? Давайте посмотрим:

    • Я приду (будущее время)

    • Он пришел (прошедшее время)

    Существительное «приход»

    Здесь нет противоречия. Это грамматическое объяснение простое: в этих формах чередуется корень. Чередование «й/д/ш» (ид-у/при-й-ти/при-ш-ел) – это обычное для русского языка явление. Исходная форма – «прийти», а в производных формах корень может меняться. Поэтому «пришел» – это абсолютно нормально и не отменяет правила для инфинитива.

    Типичные ошибки и смешные примеры из реальной речи

    Ошибка «придти» настолько распространена, что ее можно встретить где угодно: в объявлениях на подъезде («Газовики обещали придти завтра»), в неформальной переписке в соцсетях и даже в некоторых СМИ.

    Наш мозг ищет простые пути, и ему кажется «логичным» просто соединить «при» и «дти». Но, как мы видим, русский язык живет по своим собственным, не всегда линейным законам. Чтобы не попасть впросак, лучше запомнить, как не писать, и избегать этого коварного «придти».

    Краткое правило для запоминания

    А теперь соберем все воедино и выведем простое, работающее правило, чтобы раз и навсегда запомнить правильный вариант:

    Буква «Й» есть только в неопределенной форме глагола «прийти» и только в совершенном виде, то есть когда глагол отвечает на вопрос «что сделать?».

    А теперь – простой ключ, как это применить на практике:

    Задайте к глаголу вопрос.

    Если вопрос «что сделать?» – значит, перед вами совершенный вид, и нужна буква «Й».

    ПРАВИЛЬНО: прийти (что сделать?).

    Сравните с несовершенным видом.

    Если вопрос «что делать?» – это несовершенный вид, и буквы «Й» там нет.

    ПРАВИЛЬНО: приходить (что делать?).

    • Вам нужно (что сделать?) прийти вовремя на встречу.

    • Вам нужно (что делать?) приходить на работу вовремя каждый день.

    Итог:

    • ПРАВИЛЬНО: прийти (отвечает на вопрос «что сделать?»).

    • НЕПРАВИЛЬНО: придти.

    Это правило – ваш надежный компас в мире русской орфографии. Пользуйтесь им, и никакой путаницы больше не возникнет!

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